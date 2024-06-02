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оставят равнодушным никого! То пойдут мурашки по коже, то защиплет глаза. Кристина - невероятная рассказчица и располагает к себе с первых секунд. С самого начала история этого кладбища связана с большими трагедиями (как в царской России, так и при Совестском союзе), но в них же можно найти надежду и большую силу духа отдельных людей. Огромное спасибо за экскурсию!