1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: на Васильевском острове, у кладбища
Завтра в 15:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Святые места Санкт-Петербурга
Побывать в соборах и церквях с гидом, для которого храм - неотъемлемая часть жизни
Начало: У станции метро Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
95006 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июня 2024Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
- ААлиса29 мая 2024нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
- оолег29 мая 2024Оценивать кладбище как-то….. Я знал зачем шёл на эту экскурсию и мне очень понравилось. Первое кладбище, правда от первых захоронений, ничего не осталось после 1824 года…
- ЮЮлия28 мая 2024Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не
- ААлександра28 мая 2024Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой, увлеченный гид. С ней
- ЕЕкатерина25 мая 2024Экскурсия понравилась. Кристина достаточно интересно преподнесла информацию, легко слушается и Кристина показалась достаточно увлеченным своим делом специалистом. Понравился именно этот тип подачи с исторической точки зрения.
- ВВалентина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭 Узнали о существовании знаковых мест для истории Петербурга. По чистой случайности, попали на съемки репортажа первого канала в Ротонде - осталось незабываемое впечатление о месте))
- аанастасия20 мая 2024Сегодня благодаря великолепному гиду Георгию увидели Петербург другими глазами. Мистика🤷♂️чуть чуть смешивалась с историческими фактами, рассказ как кружево разворачивал интересные
- ННаталья19 мая 2024Все было просто великолепно. Получили массу впечатлений и информации. Георгий забрал нас откуда нам было удобно, был очень внимательный, тактичный
- ЯЯна11 мая 2024Мы уже были на такой экскурсии,но только с Ольгой узнали все самое интересное,касающееся жития святых! Маршрут интересный,посетили и крипту и колокольню! Ольга очень хороший рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смоленское кладбище»
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