Смоленское кладбище – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Смоленское кладбище» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
По православным храмам Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
110 отзывов
По православным храмам Петербурга
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850 за всё до 4 чел.
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Смоленское кладбище: светский взгляд
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: на Васильевском острове, у кладбища
Завтра в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500 за человека
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Святые места Санкт-Петербурга
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Святые места Санкт-Петербурга
Побывать в соборах и церквях с гидом, для которого храм - неотъемлемая часть жизни
Начало: У станции метро Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
95006 650 за всё до 4 чел.
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
  • о
    олег
    29 мая 2024
    Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
    Оценивать кладбище как-то….. Я знал зачем шёл на эту экскурсию и мне очень понравилось. Первое кладбище, правда от первых захоронений, ничего не осталось после 1824 года…
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Смоленское кладбище: светский взгляд
    Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не
    читать дальше

    оставят равнодушным никого! То пойдут мурашки по коже, то защиплет глаза. Кристина - невероятная рассказчица и располагает к себе с первых секунд. С самого начала история этого кладбища связана с большими трагедиями (как в царской России, так и при Совестском союзе), но в них же можно найти надежду и большую силу духа отдельных людей. Огромное спасибо за экскурсию!

    Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали
  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Смоленское кладбище: светский взгляд
    Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой, увлеченный гид. С ней
    читать дальше

    легко общаться, можно задать любой вопрос по экскурсии и узнать много интересного. Понравился рассказ через судьбы людей и то, как они вплетались в историю, какие смыслы закладывались в символы. Рекомендую всем, кому нравится история, архитектура, люди, и кто просто хочет отлично провести время в месте, где не так уж часто бывает.

    Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живойДля меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Смоленское кладбище: светский взгляд
    Экскурсия понравилась. Кристина достаточно интересно преподнесла информацию, легко слушается и Кристина показалась достаточно увлеченным своим делом специалистом. Понравился именно этот тип подачи с исторической точки зрения.
  • В
    Валентина
    20 мая 2024
    Мистический Петербург
    Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭 Узнали о существовании знаковых мест для истории Петербурга. По чистой случайности, попали на съемки репортажа первого канала в Ротонде - осталось незабываемое впечатление о месте))
    Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭Экскурсия очень понравилась. От гида Вячеслава узнали об истории города больше, чем в учебниках по истории 🤭
  • а
    анастасия
    20 мая 2024
    Мистический Петербург
    Сегодня благодаря великолепному гиду Георгию увидели Петербург другими глазами. Мистика🤷‍♂️чуть чуть смешивалась с историческими фактами, рассказ как кружево разворачивал интересные
    читать дальше

    места. Георгий вел и показывал, давал возможность почки воевать и не торопил в тех местах, где хотелось задержаться. Огромное спасибо за глубину экскурсии, мы даже сделали пометки что посмотреть, про какие то факты захотелось дополнительно почитать. Время пронеслось! Новые экскурсии планируем именно с ним! И друзьям уже посоветовали. Анастасия, Лариса и еще Лариса🥰. Желания сбываются и Георгий нам показал где и как😂👍👍🙂🙂

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Мистический Петербург
    Все было просто великолепно. Получили массу впечатлений и информации. Георгий забрал нас откуда нам было удобно, был очень внимательный, тактичный
    читать дальше

    и постоянно удивлял своими глубокими знаниями материалов. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым. Кстати, у меня уже попросили контакты коренные жители Питербурга.

  • Я
    Яна
    11 мая 2024
    Святыни и чудеса Смоленского кладбища
    Мы уже были на такой экскурсии,но только с Ольгой узнали все самое интересное,касающееся жития святых! Маршрут интересный,посетили и крипту и колокольню! Ольга очень хороший рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смоленское кладбище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
  2. Мистический Петербург
  3. Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
  4. По православным храмам Петербурга
  5. Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Смоленское кладбище" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 800 до 11 850 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 658 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Смоленское кладбище», 658 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам