Когда-то в столице Российской империи насчитывалось 25 масонских лож, поэтому неудивительно, что Петербург называют масонским городом. Они оставили богатое наследие, их знаки и символы повсюду — и вам предстоит их разыскать.
Вы узнаете, кому обязаны масоны своим появлением, какие ритуалы нужно пройти, чтобы вступить в братство, и как Пушкин попал в эту среду.
Вы узнаете, кому обязаны масоны своим появлением, какие ритуалы нужно пройти, чтобы вступить в братство, и как Пушкин попал в эту среду.
Описание экскурсии
Прогуляемся по центральной части Невского проспекта — от Казанского собора до Адмиралтейства. Вы рассмотрите здания, так или иначе связанные с масонством, и узнаете:
- какие три тайны перевернули ход истории
- кого из Романовых не приняли в масоны и почему
- где в Петербурге можно увидеть лучезарную дельту
- что кроется за фразой «дождь идёт»
- почему на Александровской колонне масонская символика
- что общего у герба Петербурга и герба Ватикана
Кому будет интересна экскурсия
Тем, кто интересуется тайными обществами, мировыми заговорами, мистикой и символизмом.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 630 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная экскурсия! очень интересная тема! Оксана показала нам город с другой стороны, заставила задуматься. Теперь мы ходим и везде ищем знаки масонов 😀
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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Мы давно собирались поближе познакомиться с историей масонства, и, наконец, нашли экскурсию, которая стала увлекательным расследованием и настоящим открытием.
Оказалось, что на сравнительно небольшом участке Петербурга знаки и символы ордена "вольных
Оказалось, что на сравнительно небольшом участке Петербурга знаки и символы ордена "вольных
Оксана
Ответ организатора:
Большое спасибо! Очень приятно!
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Ю
Экскурсия понравилась мне и сыну!
Оксана
Ответ организатора:
Спасибо большое, что поделились!
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П
Получили удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид, знает свое дело. Спасибо
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