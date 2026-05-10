Когда-то в столице Российской империи насчитывалось 25 масонских лож, поэтому неудивительно, что Петербург называют масонским городом. Они оставили богатое наследие, их знаки и символы повсюду — и вам предстоит их разыскать. Вы узнаете, кому обязаны масоны своим появлением, какие ритуалы нужно пройти, чтобы вступить в братство, и как Пушкин попал в эту среду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6700 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Прогуляемся по центральной части Невского проспекта — от Казанского собора до Адмиралтейства. Вы рассмотрите здания, так или иначе связанные с масонством, и узнаете:

какие три тайны перевернули ход истории

кого из Романовых не приняли в масоны и почему

где в Петербурге можно увидеть лучезарную дельту

что кроется за фразой «дождь идёт»

почему на Александровской колонне масонская символика

что общего у герба Петербурга и герба Ватикана

Кому будет интересна экскурсия

Тем, кто интересуется тайными обществами, мировыми заговорами, мистикой и символизмом.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.