26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время длительность светового дня позволяет насладиться прогулкой по историческим местам Петербурга. Архитектурные детали и символы лучше видны при естественном освещении, что делает экскурсию более насыщенной и познавательной.

Экскурсия «Символика масонского Петербурга» предлагает погрузиться в мир символов, украшающих архитектуру города. Участники узнают о значении символов на фасадах Дома книги и Казанского собора, посетят Гостиный двор и Аничков мост. Прогулка раскроет секреты масонской символики в литературе и архитектуре, а также объяснит роль символов в коллективном бессознательном. Подходит для любознательных путешественников старше 12 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Символы в архитектуре Петербурга

Какие символы наполняют архитектуру Петербурга, и почему их так много? Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный Двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство. Вам откроется главная тайна города: где находятся Главные Врата Петербурга и как в эти Врата пройти. Вы узнаете, откуда берут начало символы Петербурга и почему в Вербное воскресенье люди дарят друг другу вербу.

Секреты тайных орденов

Вы узнаете, что такое орденские структуры и как применялись в прошлом символические системы орденов. Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах.

Управление бессознательным

Архитектура Петербурга тесно связана с коллективным бессознательным ушедшей эпохи. Вы узнаете о природе бессознательного и поймете, какую роль играют в нем символы. Порассуждаем о том, почему наша жизнь наполнена символами и можно ли через них управлять коллективным бессознательным. А затем подумаем, какая связь существует между древним шаманизмом и современным управлением матрицами.

Кому подойдет эта экскурсия

Любознательным путешественникам старше 12 лет, которые интересуются значением символов и историей тайных орденов.

Организационные детали