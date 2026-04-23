26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время длительность светового дня позволяет насладиться прогулкой по историческим местам Петербурга. Архитектурные детали и символы лучше видны при естественном освещении, что делает экскурсию более насыщенной и познавательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом книги
Казанский собор
Гостиный двор
Аничков мост
Александровский сад
Дом журналиста
Адмиралтейство
Описание экскурсии
Символы в архитектуре Петербурга
Какие символы наполняют архитектуру Петербурга, и почему их так много? Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный Двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство. Вам откроется главная тайна города: где находятся Главные Врата Петербурга и как в эти Врата пройти. Вы узнаете, откуда берут начало символы Петербурга и почему в Вербное воскресенье люди дарят друг другу вербу.
Секреты тайных орденов
Вы узнаете, что такое орденские структуры и как применялись в прошлом символические системы орденов. Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах.
Управление бессознательным
Архитектура Петербурга тесно связана с коллективным бессознательным ушедшей эпохи. Вы узнаете о природе бессознательного и поймете, какую роль играют в нем символы. Порассуждаем о том, почему наша жизнь наполнена символами и можно ли через них управлять коллективным бессознательным. А затем подумаем, какая связь существует между древним шаманизмом и современным управлением матрицами.
Кому подойдет эта экскурсия
Любознательным путешественникам старше 12 лет, которые интересуются значением символов и историей тайных орденов.
Организационные детали
Начинаем прогулку у станции метро «Маяковская», конечный пункт – станция «Адмиралтейская»
Чтобы согреться и немного отдохнуть, мы остановимся в советском кафе «Квартирка» в первой половине дня и посетим одно из кафе недалеко от Адмиралтейства во второй. Расходы на перекусы в кофейнях не входят в стоимость экскурсии.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 497 туристов
Экскурсии я стал водить неожиданно для себя.
В школе нас часто водили на экскурсии по городу, потом мы с друзьями в течение полутора лет, каждое воскресенье ходили в Русский музей, выбирая читать дальшеуменьшить
по три картины на каждый поход. В итоге, я стал знать о картинах больше экскурсоводов музея (им посвящены мои вебинары).
Та же история приключилась и с изучением нашего города. В отрочестве я приезжал в центр города и шёл по одному и тому же маршруту, который потом стал главной моей экскурсией.
Заинтересовавшись значением разнородной символики, я понял почему меня притягивали эти места.
Получив образование гидролога (вода — символ информации, вот совпадение) и став кандидатом наук, я стал трудиться аналитиком в «Информационно-аналитическом Центре» (ИАЦ) и всё больше и больше накапливал самой разнообразной информации, структурируя её в цельную систему.
Знания не должны лежать мёртвым грузом, а должны передаваться в живой беседе, поэтому я решил проводить мои авторские экскурсии по городу, делясь этими знаниями с людьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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елена
Владимир - удивительный рассказчик! Экскурсия «Символика масонского Петербурга» превзошла все ожидания: вместо стандартного «посмотрите налево» - глубокая, увлекательная беседа о тайнах города. Узнали столько нового об архитектуре и символах, что теперь гуляя по центру замечаю детали, которых раньше просто не видел. Спасибо за вдохновение и новые открытия! Рекомендую тем, кто интересуется историей Петербурга и хочет выйти за рамки классических экскурсий.
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Д
Дарья
Владимир, спасибо вам огромное за невероятную экскурсию! Мы остались очень довольны! Все прошло на одном дыхание. Было дано много интересной информации. Теперь мы смотрим на здания не просто как на дома с красивой лепниной, но и знаем их историю, в которой таится много чего интересного! Очень советуем Владимира, талантливый гид.
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась. Узнали очень много нового. Владимир очень интересно и увлекательно провел экскурсию. Разносторонне образованный человек. Огромное спасибо.
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Натали
Как переливной календарик,вроде всё на ладони,но тут же реальность меняется. Всем одеваться тепло.
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Светлана
Часто бываю в Питере и ни раз ходила на экскурсии с гидами, и по-моему личному мнению, Владимир один из лучших и достойнейших людей, который действительно может показать и передать история, читать дальшеуменьшить
символизм и дух наследия Санкт-Питербурга. Помимо интересных исторических и наглядных символических фактов, рассказчик располагает слушателя и вовлекает стать частью действия и изучения, вместе вы становитесь первооткрывателями новых идеологических форм и рассуждая за горячим шоколадом или ароматным чаем/кофе ищете себя в пространстве бесконечности. Вы познаете историю города через символы, которые плавно обращаются из геометрических форм, тщательно рассчитанных математически и исторически подвязанные к астрономическим данным и дающие отклики верования и религий. Вы рассматривает каждый угол и часть зданий уже иначе чем прежде, после данной экскурсии будет время над чем подумать и последующие прогулки по города станут намного интереснее. После данной прогулки с Владимиром, вы перенесите себя на новый уровень понимания бытия. Всем интересующимся и готовым расширять своё сознания советую именно эту экскурсию и именно с Владимиром! А мне остаётся только от души пожелать блага и желания делиться своим опытом и видением!
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Н
Надежда
Увлекательная прогулка по центру Санкт-Петербурга. Несмотря на продолжительность, экскурсия пролетела быстро. Рассказ начинается задолго до наших дней, даже тысячелетий, переходит к правлению царей и добирается до наших дней. Рекомендую экскурсию читать дальшеуменьшить
для людей думающих, интересующихся историей. Владимир эрудированный и интересный собеседник, преподает в Университете и работает в аналитическом центре. Экскурсии - для него это хобби и возможность поделиться знаниями с гостями города. Отдельное спасибо гиду за дождевик, что помогло нам продолжить прогулку даже во время дождя.
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