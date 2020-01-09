26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное

Владемир
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Владемир – ваш гид
Наша экскурсия поможет вам понять символический язык архитектуры Петербурга, который намного глубже, чем можно представить.

Вы узнаете о природе и сути символизма, о роли символов в культуре общества и человеческом бессознательном.

Я расскажу вам, в чем специфика тайных орденов прошлого и настоящего, а также открою секрет, где находятся Главные Врата города.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Маяковская
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У этой экскурсии26 отзывов
4.65
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга

Что вас ожидает

Символы в архитектуре Петербурга
Какие символы наполняют архитектуру Петербурга, и почему их так много? Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство. Вам откроется главная тайна города: где находятся Главные Врата Петербурга и как в эти Врата пройти. Вы узнаете, откуда берут начало символы Петербурга и почему в Вербное воскресенье люди дарят друг другу вербу.

Секреты тайных орденов
Вы узнаете, что такое орденские структуры и как применялись в прошлом символические системы орденов. Во время прогулки мы откроем секрет, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах.

Управление бессознательным
Архитектура Петербурга тесно связана с коллективным бессознательным ушедшей эпохи. Вы узнаете о природе бессознательного и поймете, какую роль играют в нем символы. Порассуждаем о том, почему наша жизнь наполнена символами и можно ли через них управлять коллективным бессознательным. А затем подумаем, какая связь существует между древним шаманизмом и современным управлением матрицами.

Кому подойдет эта экскурсия

Любознательным путешественникам старше 12 лет, которые интересуются значением символов и историей тайных орденов.

Организационные детали

  • Начинаем прогулку у станции метро «Маяковская», конечный пункт – станция «Адмиралтейская»
  • Чтобы согреться и немного отдохнуть, мы остановимся в советском кафе «Квартирка» в первой половине дня и посетим одно из кафе недалеко от Адмиралтейства во второй. Расходы на перекусы в кофейнях не входят в стоимость экскурсии.
  • Оденьтесь потеплее и не забудьте удобную обувь!
  • Также есть сокращенная, групповая прогулка (3,5 часа), которая проходит по понедельникам и субботам: Символика масонского Петербурга:групповой тур .
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга
Символика масонского Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владемир
Владемир
Экскурсии я стал водить неожиданно для себя. В школе нас часто водили на экскурсии по городу, потом мы с друзьями в течение полутора лет, каждое воскресенье ходили в Русский музей, выбирая по три картины на каждый поход. В итоге, я стал знать о картинах больше экскурсоводов музея (им посвящены мои вебинары). Та же история приключилась и с изучением нашего города. В отрочестве я приезжал в центр города и шёл по одному и тому же маршруту, который потом стал главной моей экскурсией. Заинтересовавшись значением разнородной символики, я понял почему меня притягивали эти места. Получив образование гидролога (вода — символ информации, вот совпадение) и став кандидатом наук, я стал трудиться аналитиком в «Информационно-аналитическом Центре» (ИАЦ) и всё больше и больше накапливал самой разнообразной информации, структурируя её в цельную систему. Знания не должны лежать мёртвым грузом, а должны передаваться в живой беседе, поэтому я решил проводить мои авторские экскурсии по городу, делясь этими знаниями с людьми.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Экскурсия очень понравилась, долго собирался на нее сходить и в итоге случилось! Очень хорошо что поговорили с Владимиром про текущий момент и про будущее. Наверное было бы хорошо добавить побольше информации о масонской символике в других городах России и Мира. В целом отличная экскурсия, до сих пор под впечатлением, рекомендую всем кто интересуется нашим прошлым, настоящим и будущим
22 декабря 2019
Очень интересная и необычная экскурсия. Не будет преувеличением если я скажу ,что это уникальная экскурсия. Широко и глубоко раскрыты множество важнейших тем. Архитектура города открылась для нас с неизвестной стороны. Незначительные ,на первый взгляд,детали обрели смысл. Полученная информация ещё долго будет осмысливаться.
Дмитрий
26 октября 2019
Отличная экскурсия! Спасибо ВладеМиру!
Дорогу осилит идущий!
2 июля 2019
хорошая экскурсия.
23 июня 2019
ЭКСКУРСИЯ ПРЕВЗОШЛА ВСЕ НАШИ ОЖИДАНИЯ. Мы получили новые знания. Возникло желания углубляться в обозначенную тему. Кроме того,мы как будто сами каким-то волшебным образом на какое-то время стали причастны к ордену масонов,так во всяком случае нам показалось.
Благодарим Владимира за неутомимость и погружение. Всем рекомендуем.
Леонид и Светлана. Тула
21 мая 2019
Уникальная и редкая экскурсия - настоящее сокровище. Это невероятная удача встретить такого человека как Владемир, а само содержание экскурсии словами не описать. Это experience который остаётся с вами на долгое время, experience который толкает вас к дальнейшему росту. Очень рекомендую.
7 мая 2019
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОВСКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Экскурсия 28 апреля 2019 г. – определённая ступень в развитии, возможно даже рубеж в восприятии и понимании Мира, закономерностей общества, переступив через который, древнегреческое высказывание «Чем больше я знаю, тем больше я не знаю» ощущается особо остро. Многократно усилилась жажда изучать и понимать явления, происходящие в социуме в ходе истории человечества, его (общества) мотивы к тем или иным действиям.
Владимир азбучно, простым, доступным для ребёнка языком (с нами находились две девочки 12 лет) объяснял работу процессов, происходящих в обществе, нашем сознании, «фокусы» наших безсознательных уровней психики, показывая связи между первым, вторым и третьим …
О символах ли масонства экскурсия? Думается, это только повод для мотивации потенциальных участников беседы, самая верхушка огромного айсберга той информации, которой делится с нами наш экскурсовод на протяжении 9,5 часов непрерывного общения.
Сердечная благодарность нашему проводнику в мир неведомого за открытость, скромность, такт при ответах на наши дилетантские вопросы, за глубину и творческий подход к этим ответам, за то, что подтолкнул к саморазвитию, показал пример поведения по отношению к информации, к общению.
Как выше писали, беседа (именно в такой форме проходила экскурсия) – это синтез таких дисциплин как история человечества, обществоведение, психология, биология, физика, астрономия, музыка, искусство, и, на первом месте, философия – камертон всех наук.
С удовольствием при возможности посетила бы другие тематические экскурсии Владимира, т.к. за один день беседы физически невозможно дать ответы на все вопросы, возникавшие по ходу нашего путешествия.
4 марта 2019
Очень благодарны Владемиру за экскурсию! В первый раз она превзошла мои ожидания: обычно подобные экскурсии содержат приблизительно один и тот же материал, по большей части доступный на сегодня даже в интернете. Владемир же преподносит материал совсем иного уровня - это не голые общеизвестные факты, а философская беседа о прошлом, настоящем и будущем человечества, это попытка дать человеку понимание себя в мире древних и сегодняшних представлений о реальности, это мобилизация твоего сознания через психологические реакции и ещё мног-много информации различного уровня. Большое спасибо!
28 февраля 2019
Выбор экскурсии был не случайным - уже видела на Ютубе ролики нашего гида - Владимира и интерес к теме был давний.
Мы выбрали прогулку на 7 часов, со мной был сын - студент. Несмотря на пронизывающий ветер и приличный морозец, гиду удалось держать нас во внимании с самого начала и до самого финала экскурсии. Эмоции и интерес развивались по нарастающей и вышли на самый пик в конечной точке настолько, что даже друзья сына, которые приехали за ним к концу экскурсии не смогли отвлечь его внимание ))
Очень рекомендую пройти по этому маршруту всем, кто интересуется историей нашей страны.
Рассказ Владимира может стать значимой ступенькой к дальнейшему изучению своего прошлого и развитию в понимании своего будущего!
23 октября 2018
Я уже третий раз сходил на экскурсию. Как сказала моя подруга - в жизни не было таких интересных экскурсий. Мы скоро еще раз пойдем:)
Ещё 16 отзывов

Владемир проводит ещё 1 экскурсию

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Эта нетривиальная прогулка поможет вам по-новому взглянуть на архитектуру Петербурга и понять её символику, которая намного глубже, чем можно представить. С моей помощью вы узнаете о природе и сути символизма и его роли в культуре общества, заглянете в дворы-колодцы, откроете секреты тайных орденов прошлого и настоящего, а также отыщете загадочные Главные Врата города.

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