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отложиться в памяти. Так случайно получилось, что в том году я была на этой же экскурсии и у нас её вела милая девушка в шляпке с цветком, вот там, она достаточно скучноватый маршрут очень интересно провела. Было больше интересных и необычных историй. Честно говоря хотелось бы больше необычных мест и легенд. Неужели это всё, что может показать Питер на эту тему?