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Петербург - город мистики и тайн?

Пройти через квартал призраков-двойников, отыскать нехорошую квартиру и увидеть следы масонов
Петербург притягивает любителей мистики и загадок со всего мира. Его магическая атмосфера искусно переплетается с наследием прошлого, создавая неповторимый образ.

Здесь каждый уголок хранит тайну, а каждый шаг может привести к новому открытию или встрече с неведомым. На экскурсии вы раскроете самые пугающие факты из истории городских улиц.
4.6
30 отзывов
Петербург - город мистики и тайн?
Петербург - город мистики и тайн?
Петербург - город мистики и тайн?

Описание экскурсии

«Я всегда был фантазёром и мистиком, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Я ходил по улицам, присматривался к иным, совсем незнакомым прохожим, изучал их лица и угадывал, кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует… И многие лица мне казались какими-то странными… Это город полусумасшедшихих, и это действительно так!» (Ф. Достоевский)

На экскурсии мы:

  • Побываем во дворе дома, насквозь пронизанного тайными знаками масонов
  • Разберёмся, где в Петербурге расположена нехорошая квартира
  • Нанесём визит святому чёрту — Григорию Распутину
  • Пройдём через квартал призраков-двойников
  • Посетим место, где до сих пор проводятся ритуалы
  • Зайдём в легендарную Ротонду на Гороховой. Это местечко давно обросло мистическими городскими легендами. Тут и принимали масоны, и жил Распутин, и был публичный дом, и…

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет, которые не боятся вечерних прогулок по мрачным закоулкам города
  • Отдельно оплачивается вход в парадную Ротонда — 180 ₽ с человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2140 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
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проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
3
2
1
1
2
Юлия
Девушка, что у нас вела экскурсию беспорно хорошо знает тему. Но манера в которой вёлся рассказ не совсем понравилась. Слишком быстро и монотонно, поэтому не вся информация смогла заинтересовать и
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отложиться в памяти. Так случайно получилось, что в том году я была на этой же экскурсии и у нас её вела милая девушка в шляпке с цветком, вот там, она достаточно скучноватый маршрут очень интересно провела. Было больше интересных и необычных историй. Честно говоря хотелось бы больше необычных мест и легенд. Неужели это всё, что может показать Питер на эту тему?

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е
присутствовало все, что написано в описании. экскурсовод Анастасия живо и весело рассказала много чего интересного
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И
Мне понравилось! Наушники по желанию, можно как взять, так и отказаться. Гид приятный и веселый
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Татьяна
Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные квартиры и дома. Жутковатое зрелище. Но для общего впечатления о городе считаю это тоже надо увидеть.
Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные
Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные
Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные
Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные
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Светлана
Экскурсия хороша и для детей)
Интересно, познавательно и не страшно)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
Экскурсия хороша и для детей)
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Р
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша чтобы отвлечься от бренности и суеты
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша
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