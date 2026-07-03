Петербург притягивает любителей мистики и загадок со всего мира. Его магическая атмосфера искусно переплетается с наследием прошлого, создавая неповторимый образ.
Здесь каждый уголок хранит тайну, а каждый шаг может привести к новому открытию или встрече с неведомым. На экскурсии вы раскроете самые пугающие факты из истории городских улиц.
Здесь каждый уголок хранит тайну, а каждый шаг может привести к новому открытию или встрече с неведомым. На экскурсии вы раскроете самые пугающие факты из истории городских улиц.
Описание экскурсии
«Я всегда был фантазёром и мистиком, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Я ходил по улицам, присматривался к иным, совсем незнакомым прохожим, изучал их лица и угадывал, кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует… И многие лица мне казались какими-то странными… Это город полусумасшедшихих, и это действительно так!» (Ф. Достоевский)
На экскурсии мы:
- Побываем во дворе дома, насквозь пронизанного тайными знаками масонов
- Разберёмся, где в Петербурге расположена нехорошая квартира
- Нанесём визит святому чёрту — Григорию Распутину
- Пройдём через квартал призраков-двойников
- Посетим место, где до сих пор проводятся ритуалы
- Зайдём в легендарную Ротонду на Гороховой. Это местечко давно обросло мистическими городскими легендами. Тут и принимали масоны, и жил Распутин, и был публичный дом, и…
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет, которые не боятся вечерних прогулок по мрачным закоулкам города
- Отдельно оплачивается вход в парадную Ротонда — 180 ₽ с человека
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2140 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Девушка, что у нас вела экскурсию беспорно хорошо знает тему. Но манера в которой вёлся рассказ не совсем понравилась. Слишком быстро и монотонно, поэтому не вся информация смогла заинтересовать и
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е
присутствовало все, что написано в описании. экскурсовод Анастасия живо и весело рассказала много чего интересного
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И
Мне понравилось! Наушники по желанию, можно как взять, так и отказаться. Гид приятный и веселый
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Рекомендую к посещению. Увидите не царский имперский Петербург, а его изнанку. Дворы, заброшку, неформальные места, странные квартиры и дома. Жутковатое зрелище. Но для общего впечатления о городе считаю это тоже надо увидеть.
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Экскурсия хороша и для детей)
Интересно, познавательно и не страшно)
Интересно, познавательно и не страшно)
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Р
Мне понравилось наличие парадных, показана андеграундная сторона города. Мистические истории наводят на некие размышления. Экскурсия хороша чтобы отвлечься от бренности и суеты
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