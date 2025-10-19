Петербург глазами местных жителей! Наш маршрут будет проходить по тихим причудливым дворам-колодцам и колоритным подворотням в обход многолюдных проспектов. Ради большего контраста между Петербургом реальным и туристическим по окончании пешей части мы поднимемся на самую высокую и оборудованную крышу в Центральном районе. Во время прогулки:

Услышим, во что превратились шикарные барские квартиры, полюбуемся фотографиями богатых интерьеров и убранством доходных домов;

Пройдём проходными дворами, известными только местным, заглянем в окна коммунальных квартир, и город сам нам покажет сценки из своей жизни;

Поговорим о быте разных слоев населения в 19 веке и узнаем, как сейчас живут петербуржцы за орнаментальными фасадами;

Сделаем фотографии в колоритных дворах-колодцах, в парадных и на фоне заброшенных зданий в самом сердце города;

Заглянем в три жилые парадные, разберемся в нумерации квартир и поймём, почему, всё-таки, у нас не говорят «подъезды»;

Узнаем, сколько стоило жильё в центре города раньше и сколько стоит недвижимость в настоящее время;

Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация:.

Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация:.

• Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация: