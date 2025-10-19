Авторская прогулка с посещением крыши от местного жителя, который проведет вас тайными проулками вне шумной толпы и расскажет о жизни петербуржцев от первого лица! Прогулка пройдет в формате непринуждённой беседы без сложных академических терминов, с юмором и историями о жизни в каменном центре.
Описание экскурсии
Петербург глазами местных жителей! Наш маршрут будет проходить по тихим причудливым дворам-колодцам и колоритным подворотням в обход многолюдных проспектов. Ради большего контраста между Петербургом реальным и туристическим по окончании пешей части мы поднимемся на самую высокую и оборудованную крышу в Центральном районе. Во время прогулки:
- Услышим, во что превратились шикарные барские квартиры, полюбуемся фотографиями богатых интерьеров и убранством доходных домов;
- Пройдём проходными дворами, известными только местным, заглянем в окна коммунальных квартир, и город сам нам покажет сценки из своей жизни;
- Поговорим о быте разных слоев населения в 19 веке и узнаем, как сейчас живут петербуржцы за орнаментальными фасадами;
- Сделаем фотографии в колоритных дворах-колодцах, в парадных и на фоне заброшенных зданий в самом сердце города;
- Заглянем в три жилые парадные, разберемся в нумерации квартир и поймём, почему, всё-таки, у нас не говорят «подъезды»;
- Узнаем, сколько стоило жильё в центре города раньше и сколько стоит недвижимость в настоящее время;
Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация:.
Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация:.
• Ужаснёмся изнанкой жизни в старом фонде и поднимемся на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести. Панорамная крыша На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони, мы выдадим вам профессиональные бинокли, гид ответит на все вопросы и поможет сделать кадры с хороших ракурсов. Важная информация:
- Дети допускаются с 10 лет (возможно посещение и детьми более младшего возраста, но важно правильно рассчитать силы ребенка).
- Рекомендуем взять с собой воду и зонт.
- Крыша оборудована для комфортного и безопасного пребывания: специальная подготовка и одежда/обувь не требуется.
Ежедневно, кроме понедельника, в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы-колодцы
- Парадные
- Всю панораму Санкт-Петербурга с крыши в центре города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный просп., 45А
Завершение: Социалистическая, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Дети допускаются с 10 лет (возможно посещение и детьми более младшего возраста, но важно правильно рассчитать силы ребенка)
- Рекомендуем взять с собой воду и зонт
- Крыша оборудована для комфортного и безопасного пребывания: специальная подготовка и одежда/обувь не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 окт 2025
Посетили данную экскурсию 18.10.2025.
В назначенное время встретились (я и супруг) с Еленой. Нас было всего двое. Елена встретила нас лучезарной улыбкой и тут началось наше волшебство! Лена погрузила нас в
В назначенное время встретились (я и супруг) с Еленой. Нас было всего двое. Елена встретила нас лучезарной улыбкой и тут началось наше волшебство! Лена погрузила нас в
С
Сергей
14 окт 2025
Е
Екатерина
30 сен 2025
Прекрасная, интересная, познавательная, необычная и красивая экскурсия! Спасибо нашему гиду Виктории за легкую и увлекательную подачу материала.
Ю
Юлия
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, удалось посмотреть на жизнь Питера совсем с другой стороны и в разные временные эпохи. Наш гид Виктория увлекательно вела нас по новым неизвестным маршрутам, рассказывая много нового, при этом живо и с чувством юмора. Побольше бы таких харизматичных гидов) Рекомендую всем посетить данную экскурсию👍
А
Анастасия
8 сен 2025
Отличная экскурсия, очень понравился наш экскурсовод Виктория! Все проходило в спокойном темпе без спешки и суеты, было очень много интересной информации как исторической, так и из личных наблюдений. Спасибо большое!
Т
Татьяна
17 авг 2025
Отличная экскурсия для тех, кто устал от туристических и шумных мест. Несмотря на день субботы, когда везде толпы людей Виктория вела нас по действительно тихим и камерным местам. Было очень интересно посмотреть на Питер с другой стороны, спасибо!
Д
Дарья
7 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Виктории за её профессионализм и умение интересно рассказывать о Санкт-Петербурге. Экскурсия была увлекательной и познавательной, Виктория с легкостью отвечала на все вопросы и делились интересными фактами о городе. Особенно запомнился подъём на крышу, который оказался безопасным и комфортным. Это позволило насладиться прекрасным видом на город и сделать отличные фотографии. Спасибо за незабываемую экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Прогулка по Коломне в Санкт-Петербурге подарит вам возможность погрузиться в атмосферу 19 века, узнать интересные факты и загадать желание на Семимостье
Начало: На Исаакиевской площади
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 25 чел.
Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Начало: Загородный проспект, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пять панорамных крыш Петербурга
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Начало: У СТ.М. Лиговский проспект
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5970 ₽ за всё до 10 чел.