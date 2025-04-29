Треккинг в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Санкт-Петербурге, цены от 1000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным
Пешая
3 часа
-
50%
93 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным
Обзорная экскурсия по дворам и парадным в районе станции "Достоевская". Поднимитесь на крышу и узнайте, почему Питер такой "низкий"
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
1000 ₽2000 ₽ за человека
Все парки и замки Гатчины за один день
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Все парки и замки Гатчины за один день
Погрузитесь в атмосферу Гатчины, прогуливаясь по её великолепным паркам и замкам. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 05:00
5500 ₽ за всё до 20 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Расписание: Каждый день в 13:00 и 17:00
Завтра в 17:00
3 мая в 17:00
1600 ₽ за человека
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Водная прогулка
По Питеру - нескучно
Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу: исторические места, увлекательные факты и подъём на крышу. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: У Казанского собора
«Если в выбранное время подъём на крышу будет невозможен, по согласованию с вами мы сдвинем начало экскурсии»
5 мая в 10:30
6 мая в 15:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Пешая
2.5 часа
-
5%
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга
Прогулка по тихим дворам Петербурга с захватывающим видом с крыши. Узнайте, как живут местные, и сделайте уникальные фото
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
2185 ₽2300 ₽ за человека
Питерское комбо: подъем на крышу + променад по дворам-колодцам и парадным
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Питерское комбо: подъем на крышу + променад по дворам-колодцам и парадным
Начало: Графский переулок, 8, возле бюста А. Мицкевича
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Экскурсию для вас проведу я, а треккинг — профессиональный инструктор»
6 мая в 08:00
7 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    29 апреля 2025
    Все парки и замки Гатчины за один день
    Очень информативная и расширенная экскурсия по Гатчине. Максим - отличный оратор и специалист которому известен каждый камень в городе. Очень понравилось.
  • И
    Ирина
    25 апреля 2025
    Все парки и замки Гатчины за один день
    Экскурсия оказалась интересная. Погода немного подкачала, но в целом благодаря перемещениям и маршруту все понравилось. Экскурсовод Максимом заранее прислал маршрут,
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    а при встрече еще раз согласовали его и чуть изменили, т. к погода не располагала к долгим прогулкам. В большом замке даже 10 ребенку понравилось, но обострилось аллергия на пыль, так что шмыгал носом. Максим не давал скучать не только рассказывал, но и задавал вопросы. Экскурсия больше походила на беседу, что не могло не радовать. Ребенок потом делился нюансами, что запомнил и что понравилось, я насчитала более 7 пунктов, что для нас прямо рекорд. И что самое главное, не было спешки по времени, даже когда время, указанное в услуге на сайте, закончилось, экскурсовот не бросил, а проводил до точки про которую договаривались как конечную. + бонусом был список материалов, рекомендованный к просмотру и прочтению для более детального изучения. Я осталась в восторге и легком умственном утомлении.

  • A
    Alena
    5 апреля 2025
    Все парки и замки Гатчины за один день
    Интересно и познавательно! Очень грамотно подан, как сам материал, так и организационные детали. Максим- интересный рассказчик, знающий все, все, все
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    и еще немножко! Я была в компании трех подростков 16 лет, а это очень сложно, завладеть вниманием такой аудитории! Спасибо большое Максиму за то, что холодный и военизированный замок предстал перед нами уютным и живым! Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    3 октября 2024
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Великолепная экскурсия! Анастасия шикарный рассказчик и собеседник и аккуратный водитель. Нам очень понравилось ❤️
  • О
    Ольга
    26 мая 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
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    переделала наш маршрут и сделала его незабываемым. Мы съездили посмотреть водопады,погуляли в Рускеале и самое главное - посетили наимилейших хаски! Она приготовила для нас вкуснейший пикник на берегу озера и мы говорили без остановки. Спасибо за этот чудесный день,если возвращаться в Карелию,то только в компании Анастасии!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Треккинг и походы»

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  1. Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным
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  3. Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
  4. По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
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