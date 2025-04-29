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50%
Групповая
до 20 чел.
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным
Обзорная экскурсия по дворам и парадным в районе станции "Достоевская". Поднимитесь на крышу и узнайте, почему Питер такой "низкий"
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
1000 ₽
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборВсе парки и замки Гатчины за один день
Погрузитесь в атмосферу Гатчины, прогуливаясь по её великолепным паркам и замкам. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 05:00
5500 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Расписание: Каждый день в 13:00 и 17:00
Завтра в 17:00
3 мая в 17:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
По Питеру - нескучно
Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу: исторические места, увлекательные факты и подъём на крышу. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: У Казанского собора
«Если в выбранное время подъём на крышу будет невозможен, по согласованию с вами мы сдвинем начало экскурсии»
5 мая в 10:30
6 мая в 15:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга
Прогулка по тихим дворам Петербурга с захватывающим видом с крыши. Узнайте, как живут местные, и сделайте уникальные фото
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
2185 ₽
2300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Питерское комбо: подъем на крышу + променад по дворам-колодцам и парадным
Начало: Графский переулок, 8, возле бюста А. Мицкевича
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Экскурсию для вас проведу я, а треккинг — профессиональный инструктор»
6 мая в 08:00
7 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем29 апреля 2025Очень информативная и расширенная экскурсия по Гатчине. Максим - отличный оратор и специалист которому известен каждый камень в городе. Очень понравилось.
- ИИрина25 апреля 2025Экскурсия оказалась интересная. Погода немного подкачала, но в целом благодаря перемещениям и маршруту все понравилось. Экскурсовод Максимом заранее прислал маршрут,
- AAlena5 апреля 2025Интересно и познавательно! Очень грамотно подан, как сам материал, так и организационные детали. Максим- интересный рассказчик, знающий все, все, все
- ААнастасия3 октября 2024Великолепная экскурсия! Анастасия шикарный рассказчик и собеседник и аккуратный водитель. Нам очень понравилось ❤️
- ООльга26 мая 2023Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
- ДДарья14 апреля 2023Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Треккинг и походы»
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