Что вас ожидает:
- Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской архитектуры — Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник и многое другое.
Экскурсионные остановки:
Дворцовая площадь, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь
Завершится наша экскурсия посещением колоннады Исаакиевского собора, откуда с высоты птичьего полёта перед вами предстанет великолепная панорама центра города на Неве.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.