Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду

На этой экскурсии во всём своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные...

На этой экскурсии во всём своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные ансамбли трёх главных парадных площадей Петербурга — Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской.
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник

Что вас ожидает:

  • Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской архитектуры — Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник и многое другое.

Экскурсионные остановки:

    Дворцовая площадь, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь
    Завершится наша экскурсия посещением колоннады Исаакиевского собора, откуда с высоты птичьего полёта перед вами предстанет великолепная панорама центра города на Неве.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. метро «Адмиралтейская» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: Исаакиевская площадь
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • подъём на колоннаду Исаакиевского собора.
     Что не входит
    • транспортные услуги
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Время проведения: По субботам (01.05, 08.05) в 16:30, по средам в 16:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    ГК Т.
    ГК Т.
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