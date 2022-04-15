По центральным площадям. Исаакиевская площадь

Петербург - это город красивейших видов, город-открытка

5
1 отзыв
Индивидуальная
Петербург - это город красивейших видов, город-открытка.

Я приглашаю Вас насладиться необыкновенной историей центральных площадей, которые с такой любовью были спроектированы лучшими архитекторами со всего мира.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
По центральным площадям. Исаакиевская площадь

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Петру 1
  • Здания Сената и Синода
  • Манеж
  • Исаакиевский собор
  • Старинные особняки петербургской аристократии и единственный дворец в Петербурге, принадлежащий женщине

Что Вас ждет

Абсолютной доминантой Исаакиевской площади является Исаакиевский собор. Его золотой купол торжественно возвышается над крышами домов, но, несмотря на грандиозность размеров собора, он не единственный, чья история может заинтересовать нас.
Пожалуйста, обратите внимание, что цена за двух и более экскурсантов НЕ равна цене за один билет Х2. Чтобы посмотреть актуальные цены, добавляйте участников или пишите сообщения и я с радостью отвечу на все вопросы!
Начиная от Медного Всадника, что стоит "на берегу пустынных волн", мы пройдем по Сенатской площади к Конногвардейскому бульвару и вспомним главное событие зимы 1825 года - восстание декабристов. У Манежа поговорим о задорном гвардейском нраве, а у Исаакиевского собора - о новаторских инженерных решениях XIX века и судьбе архитектора Монферрана.
От громких монументов и внушительных построек, мы ненадолго обратимся к более скромным зданиям - это особняки петербургских дворян. Затем обратимся к зданию Германского посольства и через самый широкий мост мира мы пройдем к Мариинскому дворцу. Единственный дворец в Петербурге, который носит женское имя - кто была та счастливица, которая стала его хозяйкой и что в этом необычного?
Рекомендую эту экскурсию для детей старше 13 лет или же подкованных в исторических вопросах (достаточно будет представления, что такое Петербург, кто такой Петр 1 и где мы находимся).

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включено сопровождение гида на протяжении всей экскурсии
  • Увлекательный рассказ об одной из самых главных площадей Петербурга
  • А также чашечка чай из Императорского фарфора в известной гостинице "Астория"
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включены дополнительные личные расходы туристов
  • Во время экскурсии мы не заходим в музеи или дворцы
  • В программу включена вся Исаакиевская площадь и отрезок набережной Невы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медный Всадник
Завершение: Гостиница «Астория»
Когда и сколько длится
Когда: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Погода в Петербурге очень обманчива
  • Будьте внимательны при выборе одежды для экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🙍‍♂️Для подростков🏛История и архитектура👀Впервые☃️Зимние☀️Летние🙏Религиозные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особнякиСоборы и храмы📚Литература и искусствоДля жителей ПетербургаИсаакиевская площадь🗽ДостопримечательностиИнтерьерныеИсаакиевский собор

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Центральные площади Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
6 отзывов
Центральные площади Петербурга
Тайны, легенды и архитектура Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей на дружеской экскурсии
2 600 за 1-5 чел.
История трех старейших площадей Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.7
7 отзывов
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
2 800 за 1-10 чел.
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
30 минут
🏍 На мотоцикле
Для красивых фото
Александр
4.9
96 отзывов
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
Петербург - один из красивейших городов
1 250 за 1 человека
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
4.7
11 отзывов
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга
1 200 за 1 человека
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Виктор
4.4
10 отзывов
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
1 200 за 1 человека
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
405 отзывов
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
Какой Петербург в ночи
от 1 400 за 1 человека
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
TakeAGuide
Нет отзывов
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
5 000 за 1-10 чел.
Загадай Желание в Петербурге
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
5
3 отзыва
Загадай Желание в Петербурге
Вас ждет удивительное путешествие по нашему замечательному городу, одному из красивейших городов мира! Санкт-Петербург
4 900 за 1-4 чел.
Очарование непарадного Петербурга
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Валерий
Нет отзывов
Очарование непарадного Петербурга
Петербург - это не только роскошные дворцы, величественные площади
1 590 за 1 человека
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
Все видели центр Петербурга: мощь классицизма и роскошь барокко
7 900 за 1-5 чел.
Петербург: вид сверху
1 час
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анна
4.6
132 отзыва
Петербург: вид сверху
Прогуляться по крыше, услышать о прошлом города и сделать фотографии с необычных ракурсов
800 за 1 человека
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
TakeAGuide
Нет отзывов
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Ф.М. Достоевский - один из самых «петербургских писателей». Тут он учился, жил, любил, создавал свои величайшие
5 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ