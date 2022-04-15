Что Вас ждет

Абсолютной доминантой Исаакиевской площади является Исаакиевский собор. Его золотой купол торжественно возвышается над крышами домов, но, несмотря на грандиозность размеров собора, он не единственный, чья история может заинтересовать нас.

Пожалуйста, обратите внимание, что цена за двух и более экскурсантов НЕ равна цене за один билет Х2. Чтобы посмотреть актуальные цены, добавляйте участников или пишите сообщения и я с радостью отвечу на все вопросы!

Начиная от Медного Всадника, что стоит "на берегу пустынных волн", мы пройдем по Сенатской площади к Конногвардейскому бульвару и вспомним главное событие зимы 1825 года - восстание декабристов. У Манежа поговорим о задорном гвардейском нраве, а у Исаакиевского собора - о новаторских инженерных решениях XIX века и судьбе архитектора Монферрана.

От громких монументов и внушительных построек, мы ненадолго обратимся к более скромным зданиям - это особняки петербургских дворян. Затем обратимся к зданию Германского посольства и через самый широкий мост мира мы пройдем к Мариинскому дворцу. Единственный дворец в Петербурге, который носит женское имя - кто была та счастливица, которая стала его хозяйкой и что в этом необычного?

Рекомендую эту экскурсию для детей старше 13 лет или же подкованных в исторических вопросах (достаточно будет представления, что такое Петербург, кто такой Петр 1 и где мы находимся).