Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе. Символом инженерных свершений той поры можно смело назвать Исаакиевский собор.

Приглашаем вас познакомиться с самым грандиозным храмом Петербурга: мы осмотрим его внутри и снаружи, узнаем интересные факты о его создании, а также увидим центр города с высоты 43 метров. Особое внимание в экскурсии 🧭 уделяется техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века.

Исаакиевский собор — один из главных храмов Северной столицы ⭐️. История 📖 его многогранна, поскольку неразрывно связана со всеми испытаниями, выпавшими на долю нашего города. Из экскурсии вы узнаете о том, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Вниманию путешественников предлагаются фотографии 📸, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма.

Экскурсия подходит для старших школьников, их родителей, а также их спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.