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Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 099 ₽ за экскурсию

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Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Старый Петербург с высоты 43 метра
  • Александровский сад
Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе. Символом инженерных свершений той поры можно смело назвать Исаакиевский собор.
Приглашаем вас познакомиться с самым грандиозным храмом Петербурга: мы осмотрим его внутри и снаружи, узнаем интересные факты о его создании, а также увидим центр города с высоты 43 метров. Особое внимание в экскурсии 🧭 уделяется техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века.
Исаакиевский собор — один из главных храмов Северной столицы ⭐️. История 📖 его многогранна, поскольку неразрывно связана со всеми испытаниями, выпавшими на долю нашего города. Из экскурсии вы узнаете о том, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Вниманию путешественников предлагаются фотографии 📸, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма.
Экскурсия подходит для старших школьников, их родителей, а также их спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.
Что входит
  • Входной билет в Исаакиевский собор
  • Входной билет на колоннаду Исаакиевского собора
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
Начало и место завершения
🚩 Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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