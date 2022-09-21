Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора

Насладитесь видом с колоннады Исаакиевского собора без очередей и траты времени

4.2
15 отзывов
Насладитесь видом с колоннады Исаакиевского собора без очередей и траты времени.

С высоты птичьего полета осмотрите панорамы Исаакиевской и Сенатской площадей с памятником царю Николаю и Медным Всадником.

Взгляните на Эрмитаж и Неву с необычного ракурса и сделайте незабываемые фотографии над Петербургом. Ваучер высылается на вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты. На колоннаде работает аудиогид, который поможет разобраться в панораме города на Неве.
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Входной билет на Колоннаду Исаакиевского собора
Ближайшие даты:
10
янв
11
янв
12
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янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы.
Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных.

Ежедневно с 10:30 до 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на Колоннаду Исаакиевского Собора
  • Увлекательная аудиоэкскурсия на колоннаде
  • Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с 43 метровой высоты
  • Возможность обогатит ваши знания о городе
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Исаакиевская пл. , 4
Когда начало
Ежедневно с 10:30 до 17:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • С ваучером необходимо обратиться в специальную кассу №№ 6 и 7 для электронных билетов у собора, чтобы обменять его. Подробности в письме, которое содержит ваши ваучеры.
  • В связи с новыми ограничениями и эпидемиологической ситуацией в стране возможен перенос времени и дня забронированных вами билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
4
3
2
1
2
Е
21 сен 2022
Шикарный обзор города ❤️❤️❤️😍😍😍 рекомендую посетить.
М
22 июля 2022
Не дали подняться к ангелам.
Г
24 июня 2022
За билеты берут еще и комиссию. Ужас!!!!
М
15 июня 2022
Подъем на колоннаду стоит того! Шикарные виды на город сверху. Но стоит оценить свои физические силы и психосоматику: 211 ступенек, достаточно узкое пространство для людей с клаустрофобией. У одной посетительницы случилась истерика. .
Н
8 июня 2022
Ожидала большего, ну или хотя бы организаторы могли включить свои телефоны, невозможно было дозвониться. Возле кассы наши купленные билеты в данном приложении, нигде не считывались и не могли их найти. Позже, кассир немного помучавшись получилось нам их выдать. Лучше приехать на место, взять в кассе билет на колоннаду за 300₽ и подняться, гида с вами НЕ БУДЕТ! Так же и в музей можно взять билет там на месте у касс. Одна звезда организаторам.
O
13 дек 2021
Экскурсия отличная, только вот почему то купила билет на посещение за 400 рублей, а в кассе 300!!!!!
S
30 ноя 2020
Была в соборе в детстве. Теперь с удовольствием посетила опять. Монументальное произведение искусства. Очень впечатляет!
А
27 ноя 2020
Великаны были в два раза выше обычных людей. Жили в Атлантиде (или в воевавшей с ней Гиперборее, или в Тартарии — сведения разнятся). Столица ее находилась на территории современного Петербурга. Тогда же построили Исаакиевский собор, Александровскую колонну (оба сооружения снабжали древний город электричеством), одели Неву в гранит и возвели квартиры с пятиметровыми потолками. Затем был потоп, а к 1703 году — когда вода спала — Петр I (которого подменили в юном возрасте) пришел и откопал наследие атлантов.
O
19 сен 2020
Осталась под впечатлением. Грандиозное сооружение. Обязательное посещение.
З
28 авг 2020
Отличная экскурсия, познавательно, интересно, собор потрясает
V
27 авг 2020
Такой красоты я никогда не видел! Исакиевский собор должен посетить каждый! Насколько грандиозно собор выглядит снаружи, настолько же грандиозно внутри!
G
20 июля 2019
Спасибо огромное за экскурсию и увидеть наш город с высоты птичьего полета,впечалтило!!!
A
29 июля 2018
Очень удобная система бронирования, но она не отображает, что собор был закрыт на Крестный ход, и мы зря туда с утра приехали
Н
18 июля 2018
Очень удобно, что не надо стоять в очереди. Ставлю четверку из-за того, что невозможно было дозвониться организатору
О
2 июля 2018
Спасибо и за возможность посетить этот памятник истории, архитектуры и просто необыкновенное создание рук человеческих!

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