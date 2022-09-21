Насладитесь видом с колоннады Исаакиевского собора без очередей и траты времени
Насладитесь видом с колоннады Исаакиевского собора без очередей и траты времени.
С высоты птичьего полета осмотрите панорамы Исаакиевской и Сенатской площадей с памятником царю Николаю и Медным Всадником.
Взгляните на Эрмитаж и Неву с необычного ракурса и сделайте незабываемые фотографии над Петербургом. Ваучер высылается на вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты. На колоннаде работает аудиогид, который поможет разобраться в панораме города на Неве.
С высоты птичьего полета осмотрите панорамы Исаакиевской и Сенатской площадей с памятником царю Николаю и Медным Всадником.
Взгляните на Эрмитаж и Неву с необычного ракурса и сделайте незабываемые фотографии над Петербургом. Ваучер высылается на вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты. На колоннаде работает аудиогид, который поможет разобраться в панораме города на Неве.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора можно полюбоваться видами города с высоты 43 метра. Для того, чтобы попасть на смотровую площадку, нужно преодолеть более пяти сотен ступенек лестницы.
Незабываемые впечатления гарантированы при посещении колоннады в вечернее время. Переливающийся огнями Петербург с высоты птичьего полета — это потрясающее зрелище. Сверху можно увидеть и разводку мостов на Неве, и красочную подсветку городских набережных.
Ежедневно с 10:30 до 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет на Колоннаду Исаакиевского Собора
- Увлекательная аудиоэкскурсия на колоннаде
- Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с 43 метровой высоты
- Возможность обогатит ваши знания о городе
- Что не входит
- Экскурсионное обслуживание
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Исаакиевская пл. , 4
- Когда начало
- Ежедневно с 10:30 до 17:30
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- С ваучером необходимо обратиться в специальную кассу №№ 6 и 7 для электронных билетов у собора, чтобы обменять его. Подробности в письме, которое содержит ваши ваучеры.
- В связи с новыми ограничениями и эпидемиологической ситуацией в стране возможен перенос времени и дня забронированных вами билетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена Рабенова
21 сен 2022
Шикарный обзор города ❤️❤️❤️😍😍😍 рекомендую посетить.
М
Максим Владимирович Глотов
22 июля 2022
Не дали подняться к ангелам.
Г
Горелова Татьяна
24 июня 2022
За билеты берут еще и комиссию. Ужас!!!!
М
Мария Павленко
15 июня 2022
Подъем на колоннаду стоит того! Шикарные виды на город сверху. Но стоит оценить свои физические силы и психосоматику: 211 ступенек, достаточно узкое пространство для людей с клаустрофобией. У одной посетительницы случилась истерика. .
Н
Наталья Ерохина
8 июня 2022
Ожидала большего, ну или хотя бы организаторы могли включить свои телефоны, невозможно было дозвониться. Возле кассы наши купленные билеты в данном приложении, нигде не считывались и не могли их найти. Позже, кассир немного помучавшись получилось нам их выдать. Лучше приехать на место, взять в кассе билет на колоннаду за 300₽ и подняться, гида с вами НЕ БУДЕТ! Так же и в музей можно взять билет там на месте у касс. Одна звезда организаторам.
O
Olga Matrokhina
13 дек 2021
Экскурсия отличная, только вот почему то купила билет на посещение за 400 рублей, а в кассе 300!!!!!
S
Sofiy
30 ноя 2020
Была в соборе в детстве. Теперь с удовольствием посетила опять. Монументальное произведение искусства. Очень впечатляет!
А
Александр
27 ноя 2020
Великаны были в два раза выше обычных людей. Жили в Атлантиде (или в воевавшей с ней Гиперборее, или в Тартарии — сведения разнятся). Столица ее находилась на территории современного Петербурга. Тогда же построили Исаакиевский собор, Александровскую колонну (оба сооружения снабжали древний город электричеством), одели Неву в гранит и возвели квартиры с пятиметровыми потолками. Затем был потоп, а к 1703 году — когда вода спала — Петр I (которого подменили в юном возрасте) пришел и откопал наследие атлантов.
O
Olga S.
19 сен 2020
Осталась под впечатлением. Грандиозное сооружение. Обязательное посещение.
З
Золотухина О.
28 авг 2020
Отличная экскурсия, познавательно, интересно, собор потрясает
V
Vladimir O.
27 авг 2020
Такой красоты я никогда не видел! Исакиевский собор должен посетить каждый! Насколько грандиозно собор выглядит снаружи, настолько же грандиозно внутри!
G
Grishina
20 июля 2019
Спасибо огромное за экскурсию и увидеть наш город с высоты птичьего полета,впечалтило!!!
A
Anna.wai
29 июля 2018
Очень удобная система бронирования, но она не отображает, что собор был закрыт на Крестный ход, и мы зря туда с утра приехали
Н
Наринэ А.
18 июля 2018
Очень удобно, что не надо стоять в очереди. Ставлю четверку из-за того, что невозможно было дозвониться организатору
О
Ольга Ш.
2 июля 2018
Спасибо и за возможность посетить этот памятник истории, архитектуры и просто необыкновенное создание рук человеческих!
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