1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу
Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории
«Стоимость указана за трансфер с 07:00 до 23:00 для 1-3 участников и легкового автомобиля, для 4-7 участников экскурсия пройдет на минивэне и будет стоить 4000 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
По пути до отеля узнать массу интересных фактов о городе от гида-архитектора
«В стоимость экскурсии включены трансфер на Hummer H3 и услуги гида»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
«Трансфер оплачивается дополнительно в зависимости от выбранного маршрута:»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
«В стоимость включен трансфер до отелей в черте города или обратно в аэропорт»
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
Поймать двух зайцев - с комфортом доехать до отеля и увидеть интересные места Северной столицы
Начало: В аэропорту Пулково
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
9 июня в 16:00
10 июня в 08:00
4 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла18 мая 2024Отличная поездка, Андрей замечательно нам провел во время трансфера экскурсию по маршруту следования, помог занести вещи в отель. Очень рекомендуем такую локацию с аэропорта до отеля.
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо за экскурсию в декабре 2023 по Питеру моим родителям, пока они меня ждали. Им очень понравилось! И спасибо за трансфер меня из аэропорта до отеля. Всё было на высшем уровне! ☺️ Рекомендую
- ООльга12 мая 2024Я не первый раз в Питере, узнала интересные факты очень понравилось. Рекомендую
- ООлеся29 апреля 2024Благодарю гида Ларису за очень увлекатрльную экскурсию! Нас встрели в аэропорту и мы отправились в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу. Три
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Трансфер из аэропорта до отеля согласно описанию, дорога прошла не заметно по времени, с интересным рассказом про город. Забронировали трансфер
- ЕЕкатерина25 марта 2024Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по ПетербургуХочу выразить благодарность гиду Ольге! В Санкт Петербург прилетели первый раз на соревнования с сыном. Встреча в аэропорту прошла быстро,
- ННаталья13 марта 2024Все прошло замечательно. Освежили воспоминания и впечатления.
- ЕЕкатерина25 января 2024Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по ПетербургуНам все оооочень понравилось) респект вашему Станиславу-шикарный парень! обязательно вернёмся-по экскурсиям только к нему) огромное спасибо 😊 всем рекомендуем🫶
- ННаталья6 января 2024Андрей отличный рассказчик. Маршрут формирует под заказчика. Столько новой, нетривиальной информации. Между делом, ещё и отличный "мобильный" фотограф. Фотки с телефона на 5+. Очень понравилось. В планах Питер ещё не раз, сами обратимся и всем рекомендуем.
- ММария1 января 2024Наша экскурсия была по Питеру с трансфером в аэропорт в день вылета. Андрей нестандартно сконструировал свою экскурсию, чем нам она
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Трансфер»
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