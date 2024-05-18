Трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Санкт-Петербурге, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу
Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 400 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
По пути до отеля узнать массу интересных фактов о городе от гида-архитектора
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
Поймать двух зайцев - с комфортом доехать до отеля и увидеть интересные места Северной столицы
Начало: В аэропорту Пулково
9 июня в 16:00
10 июня в 08:00
4 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    18 мая 2024
    Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
    Отличная поездка, Андрей замечательно нам провел во время трансфера экскурсию по маршруту следования, помог занести вещи в отель. Очень рекомендуем такую локацию с аэропорта до отеля.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
    Спасибо за экскурсию в декабре 2023 по Питеру моим родителям, пока они меня ждали. Им очень понравилось! И спасибо за трансфер меня из аэропорта до отеля. Всё было на высшем уровне! ☺️ Рекомендую
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
    Я не первый раз в Питере, узнала интересные факты очень понравилось. Рекомендую
  • О
    Олеся
    29 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
    Благодарю гида Ларису за очень увлекатрльную экскурсию! Нас встрели в аэропорту и мы отправились в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу. Три
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    часа пролетели мгновенно, на одном дыхании, увлекательный рассказ о прошлом города, о жителях, о нравах и ценностях,об истории нашей необъятной Родины даже сына подростка не оставили равнодушным. Благодарю Лариса и Дарью, которая оперативно организовала нам это чудесную экскурсию! Успехов Вам!

  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
    Трансфер из аэропорта до отеля согласно описанию, дорога прошла не заметно по времени, с интересным рассказом про город. Забронировали трансфер
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    за 2 часа, Максим в аэропорту был вовремя, без опозданий. Комфортно доехали до отеля, с остановкой пофоткаться. Не обычно, нам понравилось)

    Трансфер из аэропорта до отеля согласно описанию, дорога прошла не заметно по времени, с интересным рассказом
  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
    Хочу выразить благодарность гиду Ольге! В Санкт Петербург прилетели первый раз на соревнования с сыном. Встреча в аэропорту прошла быстро,
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    буквально как тронулись началась интересная экскурсия. Ольга провезла нас по всем парадным местам города, рассказала много интересного о городе, а так же ответила на все наши вопросы! Отдельная благодарность за отклонение от маршрута по нашей просьбе и даже этот не запланированный маршрут сопровождался комментариями и интересными моментами жизни города! Огромное спасибо! Рекомендую данную экскурсию тем,кто впервые в городе и не только. Всё супер, спасибо большое 🌸💫🫶

  • Н
    Наталья
    13 марта 2024
    Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
    Все прошло замечательно. Освежили воспоминания и впечатления.
  • Е
    Екатерина
    25 января 2024
    Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
    Нам все оооочень понравилось) респект вашему Станиславу-шикарный парень! обязательно вернёмся-по экскурсиям только к нему) огромное спасибо 😊 всем рекомендуем🫶
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
    Андрей отличный рассказчик. Маршрут формирует под заказчика. Столько новой, нетривиальной информации. Между делом, ещё и отличный "мобильный" фотограф. Фотки с телефона на 5+. Очень понравилось. В планах Питер ещё не раз, сами обратимся и всем рекомендуем.
  • М
    Мария
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
    Наша экскурсия была по Питеру с трансфером в аэропорт в день вылета. Андрей нестандартно сконструировал свою экскурсию, чем нам она
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    очень понравилась. По профессии он архитектор, коренной житель, увлеченный историей. В этом и изюминка. На такую экскурсию вы не попадете на обычной обзорке. Много узнали о Петербургских львах, почти всех. О зданиях и событиях в них происходивших. О правителях. Следующий приезд планируем с этим же экскурсоводом посетить Кронштадт.

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Трансфер из аэропорта»

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  1. Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
  2. Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
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  4. Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
  5. Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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