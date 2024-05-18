А Алла Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу Отличная поездка, Андрей замечательно нам провел во время трансфера экскурсию по маршруту следования, помог занести вещи в отель. Очень рекомендуем такую локацию с аэропорта до отеля.

Ю Юлия Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу Спасибо за экскурсию в декабре 2023 по Питеру моим родителям, пока они меня ждали. Им очень понравилось! И спасибо за трансфер меня из аэропорта до отеля. Всё было на высшем уровне! ☺️ Рекомендую

О Ольга Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу Я не первый раз в Питере, узнала интересные факты очень понравилось. Рекомендую

О Олеся Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу читать дальше часа пролетели мгновенно, на одном дыхании, увлекательный рассказ о прошлом города, о жителях, о нравах и ценностях,об истории нашей необъятной Родины даже сына подростка не оставили равнодушным. Благодарю Лариса и Дарью, которая оперативно организовала нам это чудесную экскурсию! Успехов Вам! Благодарю гида Ларису за очень увлекатрльную экскурсию! Нас встрели в аэропорту и мы отправились в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу. Три

Е Екатерина Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу читать дальше за 2 часа, Максим в аэропорту был вовремя, без опозданий. Комфортно доехали до отеля, с остановкой пофоткаться. Не обычно, нам понравилось) Трансфер из аэропорта до отеля согласно описанию, дорога прошла не заметно по времени, с интересным рассказом про город. Забронировали трансфер

Е Екатерина Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу читать дальше буквально как тронулись началась интересная экскурсия. Ольга провезла нас по всем парадным местам города, рассказала много интересного о городе, а так же ответила на все наши вопросы! Отдельная благодарность за отклонение от маршрута по нашей просьбе и даже этот не запланированный маршрут сопровождался комментариями и интересными моментами жизни города! Огромное спасибо! Рекомендую данную экскурсию тем,кто впервые в городе и не только. Всё супер, спасибо большое 🌸💫🫶 Хочу выразить благодарность гиду Ольге! В Санкт Петербург прилетели первый раз на соревнования с сыном. Встреча в аэропорту прошла быстро,

Н Наталья Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу Все прошло замечательно. Освежили воспоминания и впечатления.

Е Екатерина Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу Нам все оооочень понравилось) респект вашему Станиславу-шикарный парень! обязательно вернёмся-по экскурсиям только к нему) огромное спасибо 😊 всем рекомендуем🫶

Н Наталья Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу Андрей отличный рассказчик. Маршрут формирует под заказчика. Столько новой, нетривиальной информации. Между делом, ещё и отличный "мобильный" фотограф. Фотки с телефона на 5+. Очень понравилось. В планах Питер ещё не раз, сами обратимся и всем рекомендуем.