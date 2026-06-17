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Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу

С комфортом доехать до отеля, а заодно познакомиться с городом на Неве
Приезжая в такое место, как Петербург, важно с первых минут получить полезную информацию по городу. Эта программа — не просто трансфер до отеля, а яркое знакомство с Северной столицей. В аэропорту вас встретит комфортабельный автомобиль с гидом-знатоком города.

За 3 часа вы погрузитесь в историю, увидите достопримечательности и узнаете, где поужинать и погулять.
4.7
46 отзывов
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу

Описание трансфер

Из аэропорта — в центр

Аэропорт Петербурга располагается близко к городу. Полчаса — и вы на Невском. По пути увидите менее туристический, но по-своему интересный Московский район. Оцените масштаб площади Победы, посвященной прорыву блокады, и площади фонтанов с памятником Ленину. Мы проедем по «Царской дороге» — Московскому проспекту, и вы узнаете, что называли «рогаткой» и сколько стоил проезд по царскому пути.

Сердце города

А вот и центр! Вас ждут открыточные места и остановки для фотографий.

  • Первая остановка – у роскошного морского собора Св. Николая Чудотворца;
  • Затем полюбуемся собором на Исаакиевской площади. Гид поделится историей строительства храма, и вы узнаете, кто мог себе позволить жить близ площади в роскошных дворцах;
  • Побываем на стрелке Васильевского острова у Ростральных колонн и обсудим, как застраивался город и кто жил здесь до Петра;
  • У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции;
  • Сотографируемся у нарядного храма Спаса на Крови. Вспомним трагическую судьбу царя-реформатора Александра II и обсудим, почему его сын выбрал именно этот проект храма;
  • Следующая точка — площадь Искусств, где вы узнаете о судьбе ее архитектора, Карла Росси, и о владельце Михайловского дворца и его оранжереях;
  • Также по пути вы увидите места Достоевского на Сенной площади, Медного всадника, загадочных египетских сфинксов и Петропавловскую крепость;
  • Завершим наше путешествие на Невском проспекте — главной артерии города.

Помимо исторической справки, мы с радостью дадим вам советы местного жителя: где и что купить, избежав переплат, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.

После обзорной экскурсии мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Санкт-Петербурге транзитом.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов моей команды
  • В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа

Что входит в стоимость, а что – нет

  • В стоимость включен трансфер до отелей в черте города или обратно в аэропорт
  • Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, обговаривается отдельно
  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле для 1-3 пассажиров. Также есть варианты для больших компаний: минивэн на 4-7 мест — 11 200 ₽; спринтер на 15 мест — 16 000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16006 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
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гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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Александр
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что много читал про город рассказ Вячеслава помог еще лучше понять историю великолепного Санкт-Петербурга.
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то,
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то,
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то,
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то,
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М
Я впечатлена ночной экскурсией по Питеру. Была ночью 23 марта транзитом несколько часов в Пулково. Заранее обговорила с Дарьей возможность такой прогулки между самолётами. И всё получилось!!! Моим гидом был
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Станислав. Несмотря на задержку самолёта, встретил в порту, провёл зрелищную 3 часовую экскурсию, и привёз обратно в Пулково. Станислав удивительно человекоориентированный экскурсовод. Общение как с образованный другом. Так образно говорит об известных людях в связанных с ними местах Города, что видишь их. Приятно оказаться в известнейших местах Великого Города с гидом, который дополняет деталями уже имеющиеся знания. Насыщена зрительно и эмоционально. После такой поездки достаточно легко пережила многочасовое ожидание вылета в порту. Благодарю за такую возможность.

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Анна
Все прошло превосходно! Нас забрали вовремя в указанном месте на очень чистом автомобиле, несмотря на плохую погоду. Экскурсовод Вячеслав,он же водитель очень культурный и не навязчивый собеседник, отвечал на все наши вопросы, возникающие во время поездки. Много нового узнали про город. В аэропорт мы прибыли вовремя. Обязательно посетим Питер летом еще раз!
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Юлия
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Вячеслав нас дождался в аэропорту, не смотря на то, что у нас была смена рейса и мы задержались на 3 часа. Было очень приятно, что он
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нас встретил и сразу по пути в центр, мы стали погружаться в атмосферу истории города.
Вечеслав оставил самые приятные впечатления. Обходительный и культурный, хорошо знает историю. Без труда отвечал на вопросы, знает даты, факты, события, названия мест и объектов. Были небольшие остановки в значимых местах для фотографирования. Обстановка была очень не принужденная, как будто нас встретил старый друг)) Благодарим Вячеслава, обязательно обратимся к нему снова! Еще по плану посетить Петергоф)

Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
Благодарим Tripster за организацию мероприятий!
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Елена
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу!
Не первый раз в Петербурге, но узнала много нового и интересного. Очень комфортная поездка, лёгкая подача материала, много неожиданных и весёлых историй про Питер, я бы с удовольствием весь город объехала с Вячеславом и послушала его рассказы. Спасибо за хорошее настроение!!!
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу!
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу!
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу!
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу!
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О
Спасибо большое Станиславу за интересную обзорную экскурсию! Мы проездом в Санкт-Петербурге и очень довольны организацией такого мероприятия. Нас встретили в аэропорту, показали интересные места в центре города в сопровождении исторических
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фактов. Нам повезло вдвойне, потому что Санкт-Петербург встретил нас солнечной погодой 🌞🫶 Под солнечными лучами виды были чудесные🥰 Спасибо ещё раз всей команде👍!Мы обязательно приедем в этот город на более долгий срок 😊

Спасибо большое Станиславу за интересную обзорную экскурсию! Мы проездом в Санкт-Петербурге и очень довольны организацией такого
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