Аэропорт Петербурга располагается близко к городу. Полчаса — и вы на Невском. По пути увидите менее туристический, но по-своему интересный Московский район. Оцените масштаб площади Победы, посвященной прорыву блокады, и площади фонтанов с памятником Ленину. Мы проедем по «Царской дороге» — Московскому проспекту, и вы узнаете, что называли «рогаткой» и сколько стоил проезд по царскому пути.
А вот и центр! Вас ждут открыточные места и остановки для фотографий.
Помимо исторической справки, мы с радостью дадим вам советы местного жителя: где и что купить, избежав переплат, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.
После обзорной экскурсии мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Санкт-Петербурге транзитом.