Приезжая в такое место, как Петербург, важно с первых минут получить полезную информацию по городу. Эта программа — не просто трансфер до отеля, а яркое знакомство с Северной столицей. В аэропорту вас встретит комфортабельный автомобиль с гидом-знатоком города. За 3 часа вы погрузитесь в историю, увидите достопримечательности и узнаете, где поужинать и погулять.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Из аэропорта — в центр

Аэропорт Петербурга располагается близко к городу. Полчаса — и вы на Невском. По пути увидите менее туристический, но по-своему интересный Московский район. Оцените масштаб площади Победы, посвященной прорыву блокады, и площади фонтанов с памятником Ленину. Мы проедем по «Царской дороге» — Московскому проспекту, и вы узнаете, что называли «рогаткой» и сколько стоил проезд по царскому пути.

Сердце города

А вот и центр! Вас ждут открыточные места и остановки для фотографий.

Первая остановка – у роскошного морского собора Св. Николая Чудотворца ;

; Затем полюбуемся собором на Исаакиевской площади . Гид поделится историей строительства храма, и вы узнаете, кто мог себе позволить жить близ площади в роскошных дворцах;

. Гид поделится историей строительства храма, и вы узнаете, кто мог себе позволить жить близ площади в роскошных дворцах; Побываем на стрелке Васильевского острова у Ростральных колонн и обсудим, как застраивался город и кто жил здесь до Петра;

у Ростральных колонн и обсудим, как застраивался город и кто жил здесь до Петра; У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции;

вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции; Сотографируемся у нарядного храма Спаса на Крови . Вспомним трагическую судьбу царя-реформатора Александра II и обсудим, почему его сын выбрал именно этот проект храма;

. Вспомним трагическую судьбу царя-реформатора Александра II и обсудим, почему его сын выбрал именно этот проект храма; Следующая точка — площадь Искусств , где вы узнаете о судьбе ее архитектора, Карла Росси, и о владельце Михайловского дворца и его оранжереях;

, где вы узнаете о судьбе ее архитектора, Карла Росси, и о владельце Михайловского дворца и его оранжереях; Также по пути вы увидите места Достоевского на Сенной площади, Медного всадника, загадочных египетских сфинксов и Петропавловскую крепость;

Завершим наше путешествие на Невском проспекте — главной артерии города.

Помимо исторической справки, мы с радостью дадим вам советы местного жителя: где и что купить, избежав переплат, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.

После обзорной экскурсии мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Санкт-Петербурге транзитом.

Организационные детали

Экскурсию проведет один из гидов моей команды

В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа

Что входит в стоимость, а что – нет