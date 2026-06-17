Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
С комфортом доехать до отеля, а заодно познакомиться с городом на Неве
Приезжая в такое место, как Петербург, важно с первых минут получить полезную информацию по городу. Эта программа — не просто трансфер до отеля, а яркое знакомство с Северной столицей. В аэропорту вас встретит комфортабельный автомобиль с гидом-знатоком города.
За 3 часа вы погрузитесь в историю, увидите достопримечательности и узнаете, где поужинать и погулять.
Аэропорт Петербурга располагается близко к городу. Полчаса — и вы на Невском. По пути увидите менее туристический, но по-своему интересный Московский район. Оцените масштаб площади Победы, посвященной прорыву блокады, и площади фонтанов с памятником Ленину. Мы проедем по «Царской дороге» — Московскому проспекту, и вы узнаете, что называли «рогаткой» и сколько стоил проезд по царскому пути.
Сердце города
А вот и центр! Вас ждут открыточные места и остановки для фотографий.
Первая остановка – у роскошного морского собора Св. Николая Чудотворца;
Затем полюбуемся собором на Исаакиевской площади. Гид поделится историей строительства храма, и вы узнаете, кто мог себе позволить жить близ площади в роскошных дворцах;
Побываем на стрелке Васильевского острова у Ростральных колонн и обсудим, как застраивался город и кто жил здесь до Петра;
У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции;
Сотографируемся у нарядного храма Спаса на Крови. Вспомним трагическую судьбу царя-реформатора Александра II и обсудим, почему его сын выбрал именно этот проект храма;
Следующая точка — площадь Искусств, где вы узнаете о судьбе ее архитектора, Карла Росси, и о владельце Михайловского дворца и его оранжереях;
Также по пути вы увидите места Достоевского на Сенной площади, Медного всадника, загадочных египетских сфинксов и Петропавловскую крепость;
Завершим наше путешествие на Невском проспекте — главной артерии города.
Помимо исторической справки, мы с радостью дадим вам советы местного жителя: где и что купить, избежав переплат, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.
После обзорной экскурсии мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Санкт-Петербурге транзитом.
Организационные детали
Экскурсию проведет один из гидов моей команды
В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
Что входит в стоимость, а что – нет
В стоимость включен трансфер до отелей в черте города или обратно в аэропорт
Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, обговаривается отдельно
В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле для 1-3 пассажиров. Также есть варианты для больших компаний: минивэн на 4-7 мест — 11 200 ₽; спринтер на 15 мест — 16 000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16006 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных читать дальшеуменьшить
гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
3-часовая экскурсия прошла очень интересно. С гидом Вячеславом проехали по многим достопримечательностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что много читал про город рассказ Вячеслава помог еще лучше понять историю великолепного Санкт-Петербурга.
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М
Марина
Я впечатлена ночной экскурсией по Питеру. Была ночью 23 марта транзитом несколько часов в Пулково. Заранее обговорила с Дарьей возможность такой прогулки между самолётами. И всё получилось!!! Моим гидом был читать дальшеуменьшить
Станислав. Несмотря на задержку самолёта, встретил в порту, провёл зрелищную 3 часовую экскурсию, и привёз обратно в Пулково. Станислав удивительно человекоориентированный экскурсовод. Общение как с образованный другом. Так образно говорит об известных людях в связанных с ними местах Города, что видишь их. Приятно оказаться в известнейших местах Великого Города с гидом, который дополняет деталями уже имеющиеся знания. Насыщена зрительно и эмоционально. После такой поездки достаточно легко пережила многочасовое ожидание вылета в порту. Благодарю за такую возможность.
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Анна
Все прошло превосходно! Нас забрали вовремя в указанном месте на очень чистом автомобиле, несмотря на плохую погоду. Экскурсовод Вячеслав,он же водитель очень культурный и не навязчивый собеседник, отвечал на все наши вопросы, возникающие во время поездки. Много нового узнали про город. В аэропорт мы прибыли вовремя. Обязательно посетим Питер летом еще раз!
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Юлия
Благодарим Tripster за организацию мероприятий! Вячеслав нас дождался в аэропорту, не смотря на то, что у нас была смена рейса и мы задержались на 3 часа. Было очень приятно, что он читать дальшеуменьшить
нас встретил и сразу по пути в центр, мы стали погружаться в атмосферу истории города. Вечеслав оставил самые приятные впечатления. Обходительный и культурный, хорошо знает историю. Без труда отвечал на вопросы, знает даты, факты, события, названия мест и объектов. Были небольшие остановки в значимых местах для фотографирования. Обстановка была очень не принужденная, как будто нас встретил старый друг)) Благодарим Вячеслава, обязательно обратимся к нему снова! Еще по плану посетить Петергоф)
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Елена
Очень рада, что взяла эту экскурсию, спасибо гиду Вячеславу за увлекательное путешествие по городу! Не первый раз в Петербурге, но узнала много нового и интересного. Очень комфортная поездка, лёгкая подача материала, много неожиданных и весёлых историй про Питер, я бы с удовольствием весь город объехала с Вячеславом и послушала его рассказы. Спасибо за хорошее настроение!!!
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О
Ольга
Спасибо большое Станиславу за интересную обзорную экскурсию! Мы проездом в Санкт-Петербурге и очень довольны организацией такого мероприятия. Нас встретили в аэропорту, показали интересные места в центре города в сопровождении исторических читать дальшеуменьшить
фактов. Нам повезло вдвойне, потому что Санкт-Петербург встретил нас солнечной погодой 🌞🫶 Под солнечными лучами виды были чудесные🥰 Спасибо ещё раз всей команде👍!Мы обязательно приедем в этот город на более долгий срок 😊
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