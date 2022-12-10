Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу

С комфортом доехать до отеля, а заодно познакомиться с Городом на Неве

5
1 отзыв
Приезжая в такое место, как Петербург, важно с первых минут получить полезную информацию по городу. Эта программа — не просто трансфер до отеля, а яркое знакомство с Северной столицей. В аэропорте вас встретит комфортабельный автомобиль с гидом-знатоком города.

За 3 часа вы погрузитесь в историю, увидите достопримечательности и узнаете, где поужинать и погулять.
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
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Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта — в центр

Аэропорт Петербурга располагается близко к городу. Полчаса — и вы на Невском. По пути увидите менее туристический, но по-своему интересный Московский район. Оцените масштаб площади Победы, посвященной прорыву блокады, и площади фонтанов с памятником Ленину. Мы проедем по «Царской дороге» — Московскому проспекту, и вы узнаете, что называли «рогаткой» и сколько стоил проезд по царскому пути.

Сердце города

А вот и центр! Вас ждут открыточные места и остановки для фотографий.

  • Первая остановка – у роскошного морского собора Св. Николая Чудотворца;
  • Затем полюбуемся собором на Исаакиевской площади. Гид поделится историей строительства храма, и вы узнаете, кто мог себе позволить жить близ площади в роскошных дворцах;
  • Побываем на Стрелке Васильевского острова у Ростральных колонн и обсудим, как застраивался город и кто жил здесь до Петра;
  • У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции;
  • Сотографируемся у нарядного храма Спаса на Крови. Вспомним трагическую судьбу царя-реформатора Александра II и обсудим, почему его сын выбрал именно этот проект храма;
  • Следующая точка — площадь Искусств, где вы узнаете о судьбе ее архитектора, Карла Росси, и о владельце Михайловского дворца и его оранжереях;
  • Также по пути вы увидите места Достоевского на Сенной площади, Медного всадника, загадочных египетских сфинксов и Петропавловскую крепость;
  • Завершим наше путешествие на Невском проспекте — главной артерии города.

Помимо исторической справки, мы с радостью дадим вам советы местного жителя: где и что купить, избежав переплат, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.

После обзорной экскурсии мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Санкт-Петербурге транзитом.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов моей команды
  • В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа

Что входит в стоимость, а что – нет

  • В стоимость включен трансфер до отелей в черте города или обратно в аэропорт
  • Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, обговаривается отдельно
  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле для 1-3 пассажиров. Также есть варианты для больших компаний: минивэн на 4-7 мест — 8600 руб.; спринтер на 15 мест — 11000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
10 дек 2022
Станислав, добрый вечер! Наконец то собрались написать отзыв! Огромная благодарность за экскурсию, встретили из аэропорта, провезли по всем основным местам-достопримечательностям Питера. В комфорте и тепле, с возможностью сделать фото в красивых местах, с интересными и захватывающими рассказами про нашу историю. Информация необычная и не найдёшь в учебниках, от этого интереснее! И возможность взглянуть на Питер с другой стороны, даже позавтракать успели в уютной пышечной города. По окончанию порекомендовали какие места ещё посетить обязательно и где не стоит кушать. Мы остались очень довольны, что выбрали Вас🙏🏼. И в следующий приезд обязательно к обратимся к Вам 🌟!

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