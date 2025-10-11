читать дальше

настоящая информация, что включено, а что нет, оказалась в самом низу маленькими буквами. Она чувствовала себя обманутой. Я бы хотела больше свободного времени на перекус, а то я (по своей вине) немного задержалась. Спасибо большое экскурсоводу Людмиле, которая меня подождала и, к тому же, рассказывала интересно. Но в итоге всей группе и в Александровском дворце пришлось ждать экскурсовода.