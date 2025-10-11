Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.
Описание экскурсии
Что вас ждет Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец. Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — барочный Екатерининский дворец. Основанная в начале XVIII века резиденция претерпела массу изменений. Самый известный интерьер — знаменитая Янтарная комната. Завершим знакомство с этой резиденцией прогулкой по историческому парку, который разделен на 2 части — английскую пейзажную и французскую регулярную. Далее мы посетим второй дворец, полную противоположность первому. Он подвергся переделкам на рубеже XIX-XX вв. Строгий классицизм, эклектика, необарокко — основные стили Александровского дворца. Я расскажу о последних днях, проведенных Николаем и его семьей в этой резиденции перед отправкой в Тобольск, предпочтениях, вкусах хозяев. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
транспортное сопровождение;
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты;
- перекус;
- сувенирная продукция. Важная информация: Входные билеты во дворцы не включены в стоимость экскурсии. Экскурсии во дворцах проводятся штатными гидами в составе сборной группы — это требование музеев.
Четверг и суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский Царскосельский тракт
- Египетские ворота
- Екатериненский дворец
- Янтарная комната
- Царскосельский лицей
- Александровский дворец
- Екатериненский парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты: стоимость взрослого билета в Екатерининский дворец - 1500 рублей, в Александровский дворец - 800 рублей
- Перекус
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Входные билеты во дворцы не включены в стоимость экскурсии
- Экскурсии во дворцах проводятся штатными гидами в составе сборной группы - это требование музеев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
11 окт 2025
Бронировали через Стутник экскурсию:Екатерининский дворец, Алекскндровский дворец и парки вокруг. От начала бронирования и саму экскурсию сопровождала экскурсовод Калинина Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна большой профессионал своего дела, сколько нового, интересного
С
Светлана
28 сен 2025
Е
Елена
28 сен 2025
Огромное спасибо за организацию этой экскурсии в Александровский и Екатерининский дворцы! Всё было организовано на высшем уровне. Благодарим нашего прекрасного гида Елену! Узнали для себя много нового, наслаждались великолепием дворцов
Н
Наталия
16 сен 2025
Я недовольна тем, что написано, что билеты не включены, а они оказались включены, мне пришлось доплачивать. Одна женщина из группы жаловалась, что её вообще не приходили сообщения о бронировании, а
И
Ирина
14 сен 2025
М
Максим
12 сен 2025
Ездил с женой на экскурсию в царское село, непонятно что за мошенники тут сидят. На сайте написано одно, гид говорила совершенно другое, на вопросы почему такая стоимость, за что деньги,
Н
Наталия
7 сен 2025
А
Анна
30 авг 2025
Прекрасный экскурсовод Ирина. Водитель Сергей. Все отлично
М
Максим
11 авг 2025
В
Вячеслав
9 авг 2025
Е
Екатерина
8 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Елена замечательная! Организационные моменты всё продумана, микроавтобус чистый, не душный, водитель профи! Всём рекомендую!!!
О
Оксана
3 авг 2025
Увидели Александровский и Екатерининский дворцы, Екатерининский парк, Янтарную комнату. Благодарим гида Евгению за отличную организацию экскурсии.
Л
Лариса
3 авг 2025
Замечательная экскурсия!! Огромное спасибо Евгении!! - талантливый гид👍
О
Ольга
30 июл 2025
Наша экскурсия прошла замечательно! Был опытный водитель и не скучный экскурсовод Елена)) Старалась угодить нашей компании, сделала классные фотки) Нас было 5 человек - для нас отдельный автобус Мерседес, кондиционер
А
Александр
29 июл 2025
Два интересных места, которые обязательно необходимо посетить. Вопросов к организации экскурсии не было вообще не никаких. Все было четко продумано и своевременно.
