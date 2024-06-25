Эта экскурсия идеальна как для тех, кто оказался в Петербурге впервые, так и для тех, кто в нашем городе бывает нередко.
Ведь улица Марата — крупная магистраль с интереснейшими образцами архитектуры и не менее интересными историями. Я покажу вам то, что нельзя пропустить, а также то, что было на Марата раньше, но не сохранилось.
Ведь улица Марата — крупная магистраль с интереснейшими образцами архитектуры и не менее интересными историями. Я покажу вам то, что нельзя пропустить, а также то, что было на Марата раньше, но не сохранилось.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Бывшая Единоверческая старообрядческая церковь, где сегодня расположен музей Арктики и Антарктики. Чем единоверцы отличались от старообрядцев? Почему часовни при храме назвали «холерными»?
- Дом, где жила Арина Родионовна.
- Первый в истории нашего города Женский технический ВУЗ. Как к его основанию причастен кирпичный заводик?
- Дом, где впервые была выпущена в печать газета «Правда».
- Ямской рынок — шедевр классицизма, созданный зодчим Стасовым, неоднократно использовавшийся как живая декорация для кинофильмов.
- Невероятный по своей красоте особняк промышленника Зигеля в стиле бозар.
- Шедевр сказочного кирпичного стиля зодчего Виктора Шрётера — доходный дом Шульца.
- Дом Бажанова. Уникальный образец модерна в архитектуре Петербурга.
- Место, где располагалась легендарная советская фабрика парфюмерии «Северное Сияние».
- Старо-егерские казармы в Семёновской слободе.
Вы узнаете:
- О нелепой ошибке при первом наименовании улицы: как улица Грязная стала носить имя императора.
- О том, как роскошный храм был выдавлен уродливыми банями.
- Где Некрасов написал своё легендарное «Путешествие из Петербурга в Москву».
- Почему улица у Ямского рынка называется Разъезжей.
- Где профессор Преображенский встретил пса Шарика.
- Кто дал «путёвку в жизнь» великому композитору Скрябину.
- Где аромат одеколона «Тройной» сильнее всего слышался в Петербурге.
- Сколько заработал Рерих за роспись фриза в столовой Бажанова.
- Где стояли спящие мёртвым блокадным сном трамваи.
Организационные детали
Экскурсия не рекомендована:
- лицам, не достигшим 18 лет.
- людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 68 туристов
В Санкт-Петербурге я живу с 2008 года. Так сложилось, что большую часть этих лет я прожил в центре города. Мой искренний интерес к истории города всегда провоцировал меня на экскурсииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 июня 2024
Отличная экскурсия, рекомендую. Очень приятный гид Владимир провел нас в мир старинного Петербурга, погрузил в атмосферу прошлых веков. Мы по-новому открыли для себя улицы, по которым ходили, особенно запомнился «литературный» перекресток.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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