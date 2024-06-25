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Эта экскурсия идеальна как для тех, кто оказался в Петербурге впервые, так и для тех, кто в нашем городе бывает нередко.



Ведь улица Марата — крупная магистраль с интереснейшими образцами архитектуры и не менее интересными историями. Я покажу вам то, что нельзя пропустить, а также то, что было на Марата раньше, но не сохранилось.