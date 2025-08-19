Улица Репина у многих ассоциируется с тремя фактами: она самая узкая в городе, в блокаду сюда сносили тела умерших, а по ночам здесь можно увидеть загадочные огоньки. Я живу на

Репина уже 11 лет и за это время узнала её от и до. На экскурсии я расскажу, откуда взялись эти мифы, и помогу взглянуть на улицу как на пример сохранившегося внутриквартального устройства дореволюционного Петербурга.

Описание экскурсии

Улица Репина — элемент не просто старого Петербурга, а города, каким он был в начале 18 века. Она несёт в себе отпечаток образа жизни и мыслей многих поколений самых разных горожан, их тихой повседневности. Во время прогулки вы увидите:

Места предполагаемого складирования тел , о которых так много говорят. Но что же доподлинно известно и из каких источников — обсудим на экскурсии

, о которых так много говорят. Но что же доподлинно известно и из каких источников — обсудим на экскурсии Материальные следы хозяйственной жизни этого удивительного переулка

этого удивительного переулка Особняк , где Достоевский неудачно признался в любви

, где Достоевский неудачно признался в любви Брусчатую мостовую . Поговорим о технологии её укладки

. Поговорим о технологии её укладки Локации , где снимались многочисленные кинофильмы

, где снимались многочисленные кинофильмы Магазин , которым владела семья Тани Савичевой

, которым владела семья Тани Савичевой Многочисленный стрит-арт. Его «экспозиция» постоянно обновляется, создавая свежее дополнение к академии художеств

И многое другое!

Я помогу вам проникнуться вайбом, атмосферой, магией этого места. Мы будем заходить во дворы и выходить на линии, обращаться к картам и старейшим описаниям, литературе и кинематографу, вспоминать урбанистические теории. Вы не только многое узнаете об улице Репина, но и получите инструменты для «чтения» самых разных петербургских текстов.

Организационные детали

Программа ориентирована на участников с 16 лет.