202 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»

Увидеть парадные и подсмотреть тайные красоты города на прогулке с профессиональным фотографом

Оксана
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Оксана – ваш гид
Я влюблена в Петербург, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расстаюсь со своим верным другом — фотоаппаратом.

Я помогу вам увидеть наш город глазами местного жителя, а вы получите незабываемые воспоминания о Петербурге как внутри себя, так и на фотографиях.
От 3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии202 отзыва
4.94
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»

Программа

Приезжая в любой город впервые, мы чаще всего пытаемся «убить» даже не двух, а трех «зайцев»: во-первых, увидеть основные достопримечательности — а как же! — это долг каждого путешественника; во-вторых, постараться почувствовать неповторимый «аромат», присущий именно этой местности — «подсмотреть» интересности, не входящие в ассортимент обычной обзорной экскурсии. И в-третьих, все это увиденное запечатлеть на видео или фото, да еще и себя, любимого, постараться вписать в местные «декорации».

Все эти пункты будут исполнены на фото-экскурсии со мной.

Мы осмотрим обязательные для посещения туристические места нашего города, в том числе Дворцовую и Исаакиевскую площади, Летний сад и Михайловский замок, Невский проспект и пешеходную Малую Садовую улицу, «Катькин садик» и набережную Фонтанки с ее удивительными мостами, а также весь остальной «джентельменский набор», при этом заглядывая в интересные дворы и парадные, любуясь остатками «былой роскоши» и знакомясь с новыми артефактами и произведениями современного стрит-арта.

Все это будет зафиксировано в виде основательного фотоотчета и еще долго будет напоминать вам о прекрасной поездке в наш замечательный город.

Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»
Фото-экскурсия «Петербург снаружи и с изнанки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Режиссер-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвященных истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
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202 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Экскурсия прямо от души☺️️😊очень интересный рассказ на интересующие темы, ответы на любые вопросы, потрясающие фотки уже в день экскурсии, лёгкое и непринуждённое общение, не смотря на ужасную погоду и простуду гида Оксаны. Вобщем Гид профессионал своего дела, очень довольна, рекомендую, спасибо!
6 января 2020
Отличная экскурсия. Хороший маршрут, и фотографии по пути - довольно необычно для нас
15 декабря 2019
Экскурсия была просто великолепна. Экскурсовод Оксана отлично владеет материалом. Она полностью смогла нас заинтересовать. Мы узнали много интересного о местах, зданиях, дворах Питера. Экскурсия проходила 12 декабря, было холодно, но мы даже не замечали этого. Оксана чередовала свой рассказ с посещением интересных мест, где можно было погреться, осмотреться, узнать массу полезной информации и двигаться дальше. Фото мы получили через день. Отличная память о прибывании в Санкт-Петербурге. Всем рекомендую.
6 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно. Хочется назвать это прогулкой. Никаких сухих цифр и фактов, никакого навязанного маршрута. Холодно – можно зайти погреться в кафе «для своих», а заодно полюбоваться очень атмосферным двориком. Интересно что там за углом – пожалуйста, смотрим и тут же слышим какой-нибудь интересный рассказ об этом месте. Мы в Питере не первый раз и до этого все свое время проводили в знаковых туристических местах. Благодаря Оксане мы увидели другой Петербург, тихий и уютный. Благодарим за прогулку…..
Надежда, Михаил и Дина.
2 октября 2019
Очень приятная девушка Оксана, интересно рассказывала,видно, что любит и знает город. Заступилась, когда актеры, одетые в придворные костюмы, попытались взять больше денег за фотографии, чем было оговорено изначально...
Я получила большое удовольствие. Рекомендую!
30 сентября 2019
Экскурсия отличная, интересная, маршрут построен грамотно...Оксана-отличный рассказчик, очень хорошо знает город...Обязательно обращусь ещё!
14 сентября 2019
Прекрасный маршрут для того, чтобы познакомиться с центром города и начать ориентироваться по нему. Оксана очень осознанно и отзывчиво подошла к нашей экскурсии - мы заранее созванивались, обсуждали варианты маршрута. У племянника был накануне день рождения, благодаря ей он получил во время нашей прогулки памятный подарок-сюрприз. Гид ведет экскурсию очень интересно, доступным языком с любовью к городу, а её глубокое знание истории и готовность ответить на любой вопрос просто поражают. Приятный бонус - фотографии, который мы получили в тот же вечер. Однозначно рекомендую.
26 августа 2019
Экскурсия с Оксаной нам понравилась. Я приехала из Ташкента,, в Санкт-Петербурге впервые; мой братишка учится там уже несколько лет, но интересно было каждому! Ждём фото;)
19 августа 2019
Заказывала экскурсию у Оксаны. У меня осталось очень неоднозначное впечатление... с одной стороны, Оксана действительно знает много информации о Петербурге и любит город, но сама экскурсия, на мой взгляд, немного не структурирована. Если хотите посетить какие-то конкретные места и достопримечательности и запечатлеть там себя на фото, то советую четко обговорить это до начала экскурсии, в противном случае, маршрут выбирает Оксана, оставляя такие знаковые места, как Дворцовая площадь, Исаакий и т.п напоследок, и там уже все бегом.
Теперь про фото. Это то, что меня разочаровало больше всего. В процессе экскурсии Оксана не давала посмотреть на получившиеся фото даже одним глазком, потому как у меня были свои предложения и корректировки. В результате фото (если мы здесь оцениваем работу фотографа с точки зрения постановки кадра, ракурса и и.п) получились посредственные. У меня не раз были профессиональные фото, в том числе и на природе, без постановки, и мне есть, с чем сравнивать. Понятно, что все фото не могут быть удачными, это нормально. Но настоящий фотограф отличается просто от человека с профессиональным фотоаппаратом тем, что умеет «ловить» интересные кадры и моменты. Здесь этого и близко не было
13 августа 2019
Однозначно рекомендую Оксану. Очень хороший гид. Благодаря ей узнала о любимом Питере много нового и интересного. Если вы ищете интересную экскурсию по Питеру и фотосессию, Оксана вам в этом поможет ;)
Ещё 192 отзыва

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