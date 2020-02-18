202 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я влюблена в Петербург, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расстаюсь со своим верным другом — фотоаппаратом. Я помогу вам увидеть наш город глазами местного жителя, а вы получите незабываемые воспоминания о Петербурге как внутри себя, так и на фотографиях.

Программа

Приезжая в любой город впервые, мы чаще всего пытаемся «убить» даже не двух, а трех «зайцев»: во-первых, увидеть основные достопримечательности — а как же! — это долг каждого путешественника; во-вторых, постараться почувствовать неповторимый «аромат», присущий именно этой местности — «подсмотреть» интересности, не входящие в ассортимент обычной обзорной экскурсии. И в-третьих, все это увиденное запечатлеть на видео или фото, да еще и себя, любимого, постараться вписать в местные «декорации».

Все эти пункты будут исполнены на фото-экскурсии со мной.

Мы осмотрим обязательные для посещения туристические места нашего города, в том числе Дворцовую и Исаакиевскую площади, Летний сад и Михайловский замок, Невский проспект и пешеходную Малую Садовую улицу, «Катькин садик» и набережную Фонтанки с ее удивительными мостами, а также весь остальной «джентельменский набор», при этом заглядывая в интересные дворы и парадные, любуясь остатками «былой роскоши» и знакомясь с новыми артефактами и произведениями современного стрит-арта.

Все это будет зафиксировано в виде основательного фотоотчета и еще долго будет напоминать вам о прекрасной поездке в наш замечательный город.