Экскурсии по заброшенным местам Санкт-Петербурга

Найдено 14 экскурсий в категории «Заброшенные места» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Путешествие в мир заброшенных усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
51 отзыв
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500 за человека
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769 за всё до 4 чел.
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550 за всё до 4 чел.
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1 час
23 отзыва
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500 за человека
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Историческая прогулка «Дачное Саблино: герои минувших дней»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческая прогулка «Дачное Саблино: герои минувших дней»
Услышать рассказы о необычных дореволюционных домах и их знаменитых жильцах
Начало: На ж/д станции «Саблино»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
49003 920 за всё до 15 чел.
Оллинпяя - заповедник старинных дач
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
Начало: В Зеленогорске
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
950 за человека
Страшная прогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
Невская застава. Другой Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Невская застава. Другой Петербург
Открыть нетуристический район с богатым прошлым и своей атмосферой
Начало: У станции метро «Елизаровская»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
2 600 за всё до 10 чел.
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
Таинственный Канонерский остров
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Таинственный Канонерский остров
Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Фрунзенская»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 675 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Строганова
    3 июня 2024
    Путешествие в мир заброшенных усадеб
    Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
    Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было очевидно, что Роман горит этой темой. Будем надеяться, что новый владелец завершит реставрацию и особняк будет сохранен как памятник архитектуры
    Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
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    Вашу экскурсию! 3 часа в рускеале, этого достаточно для прогулки в быстром темпе, но если вы хотите почилить, берите другую экскурсию. Автобус хороший, кондиционер работал, дорога с Рускеалы в Сортавалу была как атракцион американские горки)) это прикольно. Обед мы не заказывали, сходили сами в кафе и не пожалели так лучше, 40 минут хватило, либо берите с собой перекус. Крепость корела не понравилась, на мой взгляд это зря потраченное время.

    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз
  • В
    Валентина
    19 мая 2024
    Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее. Надеюсь, особняк Бруснициных хотя бы сохранят в надлежащем виде. Спасибо за экскурсию!
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
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    повезло с Михаилом - он обладает действительно глубокими знаниями по теме, увлечен своим делом, может ответить на любые, даже самые сложные вопросы, дать комплексную картину исторических событий. Муж в восторге. Премилой фишкой также является присутствие Милы Ивановны - замечательной таксы Михаила, которая исполняет обязанности младшего научного сотрудника, показывая тропинку и следя за тем, чтобы никто не отставал. Умильнейшая и умнецшая собака. Были на экскурсии с 2мя детьми: 10 и 15 лет. Младшего, конечно, больше интересовала возможность залезть на ДОТы и погонять с Милой по карельскому лесу. А вот старшей уже был очень интересен и сам рассказ Михаила. Вообще, эта экскурсия - изумительная возможность изучать историю нашей страны не только по учебнику, но и вот так, вживую! Огромное спасибо Михаилу и Миле Ивановне.

  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки, Кронштадт, Санкт-Петербург, Ленобласть и
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    ещё многое многое. Большое спасибо Анастасии! 🙏Увезла от городской суеты: город фортов, музей, дамба, туннель, маяки, классные места для фото, а пикник на безлюдном пляже просто незабываем! Гид, который любит путешествовать, знает, о чем рассказать, да ещё и накормит и напоит восхитительным чаем😉 - просто находка! 🤗

    Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки
  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Путешествие в мир заброшенных усадеб
    Георгий - молодец! Показал гораздо больше ожидаемого. Спасибо!
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историюКрайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заброшенные места»

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  4. По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Заброшенные места" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 950 до 30 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 695 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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