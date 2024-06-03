1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Историческая прогулка «Дачное Саблино: герои минувших дней»
Услышать рассказы о необычных дореволюционных домах и их знаменитых жильцах
Начало: На ж/д станции «Саблино»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
49003 920₽ за всё до 15 чел.
Групповая
3.5 часа
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
Начало: В Зеленогорске
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невская застава. Другой Петербург
Открыть нетуристический район с богатым прошлым и своей атмосферой
Начало: У станции метро «Елизаровская»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Таинственный Канонерский остров
Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Фрунзенская»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 675₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтроганова3 июня 2024Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
- ИИрина3 июня 2024Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было очевидно, что Роман горит этой темой. Будем надеяться, что новый владелец завершит реставрацию и особняк будет сохранен как памятник архитектуры
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ВВалентина19 мая 2024Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее. Надеюсь, особняк Бруснициных хотя бы сохранят в надлежащем виде. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья18 мая 2024Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
- ААлексей17 мая 2024Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки, Кронштадт, Санкт-Петербург, Ленобласть и
- ССергей10 мая 2024Георгий - молодец! Показал гораздо больше ожидаемого. Спасибо!
- ССветлана10 мая 2024Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заброшенные места»
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