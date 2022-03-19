в среду в 17:30, в воскресенье в 12:00

Волшебный мир театра - для маленьких и больших

Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра

4
1 отзыв
Мини-группа
На площади Островского притаился музей-сокровищница, который щедро делится секретами о любимом многими искусстве.

Ребята, впрочем, как и взрослые, играючи познакомятся с историей театра, самостоятельно попробуют включить звук метели или шум ветра, сфотографируются в шляпах актёров — и погрузятся в сказочный мир закулисья!
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
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Что вас ожидает

Часть 1: увлекательная и познавательная

Чем отличается театр современный от древнегреческого? Как выглядели здания театров (или это были не здания вовсе)? Как одевались актёры и какими были первые постановки? Вместе мы ответим на эти вопросы, а для объёмного представления рассмотрим макеты театров разных стран и эпох. Кроме того, детки послушают про суеверия в закулисной жизни и через задания отгадают множество живых и любопытных фактов. Например, когда появился бинокль и почему «театр начинается с вешалки»:)

Часть 2: весёлая и развлекательная

Гвоздь программы как для детей, так и для взрослых — шумовая машина! После краткой инструкции о том, как она работает, вы сами ненадолго станете звукооператорами: включите шум моря или звук прибывающего поезда. Смельчаки смогут побывать на сцене — представить себя в роли актёров и в театральном инвентаре сделать атмосферную фотографию.
Кстати, вид из окон музея на Александрийский театр и площадь Островского не оставит равнодушными ценителей прекрасного.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в театр — 150 р. /взрослый, 100 р. /ребёнок.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Островского
Когда и сколько длится
Когда: в среду в 17:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду в 17:30, в воскресенье в 12:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
И
19 мар 2022
Экскурсия у нас получилась индивидуальная (я с дочерью и экскурсовод). То ли на сайте плохо написан анонс, то ли я неправильно прочитала, но я ожидала экскурсию по закулисью театра, а экскурсия проводится по театральному музею (где можно купить аудиогид за меньшую сумму, чем стоимость экскурсии) и вход в музей оплачивается отдельно (тоже нигде не увидела в описании экскурсии). На мой взгляд, экскурсоводу не хватает опыта - периодически она сбивалась, не могла вспомнить даты или цитаты, ну и вместо целостного рассказа про театр от эпохи к эпохе, мы фактически просто шли от экспоната к экспонату и нам рассказывали больше про то, что в экспозиции, - почему я и упомянула про аудиогида. На мой взгляд, хорошая экскурсия - это связанный целостный рассказ, подкрепляемый тем, что мы видим. Здесь, к сожалению, этого не было.

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