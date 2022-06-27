в среду в 17:30, в воскресенье в 12:00

На площади Островского притаился Музей театрального и музыкального искусства — музей-сокровищница, который щедро делится секретами о любимом многими искусстве. Ребята, впрочем, как и взрослые, играючи познакомятся с историей театра, самостоятельно попробуют включить звук метели или шум ветра, сфотографируются в шляпах актёров — и погрузятся в сказочный мир закулисья!

Описание экскурсии

Часть 1: увлекательная и познавательная

Чем отличается театр современный от древнегреческого? Как выглядели здания театров (или это были не здания вовсе)? Как одевались актёры и какими были первые постановки? Вместе мы ответим на эти вопросы, а для объёмного представления рассмотрим макеты театров разных стран и эпох. Кроме того, детки послушают про суеверия в закулисной жизни и через задания отгадают множество живых и любопытных фактов. Например, когда появился бинокль и почему «театр начинается с вешалки»:)

Часть 2: весёлая и развлекательная

Гвоздь программы как для детей, так и для взрослых — шумовая машина! После краткой инструкции о том, как она работает, вы сами ненадолго станете звукооператорами: включите шум моря или звук прибывающего поезда. Смельчаки смогут побывать на сцене — представить себя в роли актёров и в театральном инвентаре сделать атмосферную фотографию.

Кстати, вид из окон музея на Александрийский театр и площадь Островского не оставит равнодушными ценителей прекрасного.

Организационные детали