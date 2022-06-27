в среду в 17:30, в воскресенье в 12:00

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Волшебный мир театра - для маленьких и больших

Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра
На площади Островского притаился Музей театрального и музыкального искусства — музей-сокровищница, который щедро делится секретами о любимом многими искусстве.

Ребята, впрочем, как и взрослые, играючи познакомятся с историей театра, самостоятельно попробуют включить звук метели или шум ветра, сфотографируются в шляпах актёров — и погрузятся в сказочный мир закулисья!
4.3
4 отзыва
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Волшебный мир театра - для маленьких и больших

Описание экскурсии

Часть 1: увлекательная и познавательная

Чем отличается театр современный от древнегреческого? Как выглядели здания театров (или это были не здания вовсе)? Как одевались актёры и какими были первые постановки? Вместе мы ответим на эти вопросы, а для объёмного представления рассмотрим макеты театров разных стран и эпох. Кроме того, детки послушают про суеверия в закулисной жизни и через задания отгадают множество живых и любопытных фактов. Например, когда появился бинокль и почему «театр начинается с вешалки»:)

Часть 2: весёлая и развлекательная

Гвоздь программы как для детей, так и для взрослых — шумовая машина! После краткой инструкции о том, как она работает, вы сами ненадолго станете звукооператорами: включите шум моря или звук прибывающего поезда. Смельчаки смогут побывать на сцене — представить себя в роли актёров и в театральном инвентаре сделать атмосферную фотографию.
Кстати, вид из окон музея на Александрийский театр и площадь Островского не оставит равнодушными ценителей прекрасного.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Музей театрального и музыкального искусства — 250 ₽/взрослый, 150 ₽/ребёнок. Плата за экскурсионное обслуживание в музее — 1000 ₽ за группу
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Большое спасибо Ирине за увлекательное путешествие в мир театра! В первую очередь экскурсия, конечно, предназначена для детей. Но и взрослым будет интересно. Есть информация и об истории театрального Петербурга и
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об истории театра в ретроспективе. А уж закулисье с возможностью примерить элементы костюмов и опробовать шумовые машины точно понравится детям. Мы были с дочерью 6 лет и она осталась в восторге!

Большое спасибо Ирине за увлекательное путешествие в мир театра! В первую очередь экскурсия, конечно, предназначена для
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И
Экскурсия у нас получилась индивидуальная (я с дочерью и экскурсовод). То ли на сайте плохо написан анонс, то ли я неправильно прочитала, но я ожидала экскурсию по закулисью театра, а
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экскурсия проводится по театральному музею (где можно купить аудиогид за меньшую сумму, чем стоимость экскурсии) и вход в музей оплачивается отдельно (тоже нигде не увидела в описании экскурсии). На мой взгляд, экскурсоводу не хватает опыта - периодически она сбивалась, не могла вспомнить даты или цитаты, ну и вместо целостного рассказа про театр от эпохи к эпохе, мы фактически просто шли от экспоната к экспонату и нам рассказывали больше про то, что в экспозиции, - почему я и упомянула про аудиогида. На мой взгляд, хорошая экскурсия - это связанный целостный рассказ, подкрепляемый тем, что мы видим. Здесь, к сожалению, этого не было.

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D
Отличная экскурсия по Музею театрального и музыкального искусства! Мне и дочке (6,5 лет) очень понравилось! Рекомендую!
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Т
Экскурсия стоит не 4.000₽, а 5.000₽, так как музей стал брать 1.000₽ за проведения экскурсии и 1.000₽ которые вы оплачиваете на сайте тут, она не входит в стоимость экскурсии.

О том
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что 1.000₽ нужно будет оплатить за экскурсию в музее, мы этот момент обсудили с экскурсоводом, а вот почему 1.000₽ не учитывается в счет экскурсии, я так и не поняла.
В конечном итоге переплатили на 2.000₽ больше. И это первое впечатление, что испортило саму всю экскурсию.

По самой экскурсии. Есть экспонаты которые не работают. Программа очень ужата, быстро проходишь по всем залам, так как всего 1 час и поэтому мы так и не поняли почему заплатили 5.000₽, хотя есть экскурсии гораздо Ин преснее и длительнее по времени. Мы ещё долго обсуждали с девочками данную экскурсию и у все троих сложилось данное впечатление.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте. Благодарю Вас за обратную связь. В нашей с Вами переписке до экскурсии была договоренность, что доплата на месте
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будет составлять 4000₽. Вы именно эту сумму мне и перевели. О том, что музей берет доплату с гида за экскурсионное обслуживание было своевременно указано в оргмоментах в описании программы.
По поводу продолжительности, Вы подошли на полчаса раньше и я уже была в музее, встретила Вас сразу в гардеробе (17:00) Гуляли по залам мы почти до его закрытия (19:00)
Экспонат не работал только самый последний и нам объяснили, что он на стадии ремонта! Зато девушки с Вами смогли легко примерить балетные туфли и постоять у исторического станка во всех 5 балетных партиях!
Буду рада встрече с Вами на других своих экскурсиях.

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