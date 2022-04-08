Экскурсия по главной императорской резиденции Российской империи.
В парадных зала Зимнего Дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.
Посетим Зимний Дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж и Новый Эрмитаж.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа в залах Эрмитажа
2 часа
Что не входит
Входные билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, около Александровской Колонны
Завершение: Эрмитаж
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в любое время с 11.00 до 18.00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно. Стоимость — 500 рублей с человека.
Я буду ждать вас с уже заранее купленными билетами — так мы избежим очередей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в любое время с 11.00 до 18.00, кроме понедельника
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