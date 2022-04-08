Экскурсия по главной императорской резиденции Российской империи.

В парадных зала Зимнего Дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.

Посетим Зимний Дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж и Новый Эрмитаж.