Что вас ожидает

За прикрытой дверью

Мы окажемся в парадных залах и на личной половине царской семьи: вы узнаете, какая между ними разница и могло ли измениться их назначение. Пройдем в знаменитую Малахитовую гостиную, библиотеку Николая II, покои царских супругов и зал с уникальной акустикой.

Прикоснемся и к интимной стороне повседневной дворцовой жизни: вы узнаете, как были устроены места уединения, а как — уборные, как принимали ванну, где и как проходили собрания царских гостей, балы и праздники. А еще выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами.

Красота — страшная сила

Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы. Я раскрою, что определяло идеал красоты в разные эпохи в мировой истории и в нашей стране, какое мнение было насчет изображения обнаженных тел. Вы поймете, что было приличным в XVIII-м веке, но уже в XIX-м было абсолютно недопустимо.

Проиллюстрируют рассказ полотна таких мастеров, как Рубенс, Рембрандт, Тициан, Ван Дейк, Джулио Романо, Бронзино, Йорданс и др. Вы увидите античные и библейские сюжеты, а также сцены из обычной жизни: верность, измены, картины отдыха и т. д. Отдельно поговорим о скульптуре: вспомним древние мифы и обсудим, как в России относились к античной статуе.

А еще вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции. Я покажу вам скрытые места, куда не заглядывают посетители — дырку в полу и горячую стену запомнят все, обещаю!

При участии в экскурсии детей некоторые моменты будут опущены, а другие, наоборот, раскрыты подробнее.

Организационные детали