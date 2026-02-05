В этот раз в стенах музея обнажим правду: обсудим, как жил императорский двор в этих стенах, какие порядки были заведены во дворце. Приправим эти темы разговором о чувственном искусстве и полюбуемся шедеврами скульптуры и живописи. Этикет, увлечения и любовные истории, символика в искусстве и любопытные детали о коллекции Эрмитажа — акценты расставим по вашему желанию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За прикрытой дверью

Мы окажемся в парадных залах и на личной половине царской семьи: вы узнаете, какая между ними разница и могло ли измениться их назначение. Пройдём в знаменитую Малахитовую гостиную, столовую и другие личные залы царской семьи, в том числе и зал с уникальной акустикой.

Прикоснёмся и к интимной стороне повседневной дворцовой жизни: вы узнаете, где и как проходили собрания царских гостей и праздники внутри царской семьи. А ещё выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами.

Красота — страшная сила

Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы. Я раскрою, что определяло идеал красоты в разные эпохи в мировой истории и в нашей стране, какое мнение было насчет изображения обнаженных тел. Вы поймете, что было приличным в 18-м веке, но уже в 19-м было абсолютно недопустимо.

Проиллюстрируют рассказ полотна таких мастеров, как Джорджоне, Тициан, Джулио Романо, Бронзино и др. Вы увидите античные и библейские сюжеты, а также сцены из обычной жизни: верность, измены, картины отдыха и т. д. Отдельно поговорим о скульптуре: вспомним древние мифы и обсудим, как в России относились к античной статуе.

А ещё вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции. Я покажу вам скрытые места, куда не заглядывают посетители!

При участии в экскурсии детей некоторые моменты будут опущены, а другие, наоборот, раскрыты подробнее.

Обычно маршрут предполагает разговор об интиме в широком смысле этого слова: от приличной внутренней жизни, до крайне откровенных подробностей. По желанию мы можем углубиться больше в личные покои и посетить библиотеку Николая II, увидеть интерьеры времён Николая I и Александра II. Или подробнее поговорить о картинах, искусстве и его символизме.

Организационные детали