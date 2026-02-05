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Интимный Эрмитаж

Раскрыть подробности повседневной жизни в Зимнем дворце и узнать об идеалах красоты и нормах морали
В этот раз в стенах музея обнажим правду: обсудим, как жил императорский двор в этих стенах, какие порядки были заведены во дворце. Приправим эти темы разговором о чувственном искусстве и полюбуемся шедеврами скульптуры и живописи.

Этикет, увлечения и любовные истории, символика в искусстве и любопытные детали о коллекции Эрмитажа — акценты расставим по вашему желанию.
5
159 отзывов
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж

Описание экскурсии

За прикрытой дверью

Мы окажемся в парадных залах и на личной половине царской семьи: вы узнаете, какая между ними разница и могло ли измениться их назначение. Пройдём в знаменитую Малахитовую гостиную, столовую и другие личные залы царской семьи, в том числе и зал с уникальной акустикой.

Прикоснёмся и к интимной стороне повседневной дворцовой жизни: вы узнаете, где и как проходили собрания царских гостей и праздники внутри царской семьи. А ещё выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами.

Красота — страшная сила

Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы. Я раскрою, что определяло идеал красоты в разные эпохи в мировой истории и в нашей стране, какое мнение было насчет изображения обнаженных тел. Вы поймете, что было приличным в 18-м веке, но уже в 19-м было абсолютно недопустимо.

Проиллюстрируют рассказ полотна таких мастеров, как Джорджоне, Тициан, Джулио Романо, Бронзино и др. Вы увидите античные и библейские сюжеты, а также сцены из обычной жизни: верность, измены, картины отдыха и т. д. Отдельно поговорим о скульптуре: вспомним древние мифы и обсудим, как в России относились к античной статуе.

А ещё вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции. Я покажу вам скрытые места, куда не заглядывают посетители!

При участии в экскурсии детей некоторые моменты будут опущены, а другие, наоборот, раскрыты подробнее.

Обычно маршрут предполагает разговор об интиме в широком смысле этого слова: от приличной внутренней жизни, до крайне откровенных подробностей. По желанию мы можем углубиться больше в личные покои и посетить библиотеку Николая II, увидеть интерьеры времён Николая I и Александра II. Или подробнее поговорить о картинах, искусстве и его символизме.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы), в том числе и для гида.
  • Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 1700 ₽, 1 час — 2700 ₽
  • В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведёт к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу
  • Максимальное количество участников одной экскурсии 4 человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2949 туристов
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 5 фев 2026
Дарья очень позитивный эксурсовод, очень интересная экскурсия, мы увидели Эрмитаж с новой стороны, побывали в новых залах, узнали новые, порой неожиданные детали вроде бы привычных вещей и событий.
Дарья очень позитивный эксурсовод, очень интересная экскурсия, мы увидели Эрмитаж с новой стороны, побывали в новых
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О
Добрый день. Брали с мужем экскурсию "Интимный Эрмитаж" с экскурсоводом Дарьей. 2 часа пролетели быстро и незаметно. Было очень интересно, весело, эмоционально! Дарья рассказывает красочно и ёмко, с юмором, живая подача материала. Легкость общения создала непринужденную атмосферу. Огромное Вам спасибо. В следующий раз обязательно посетим другие экскурсии вместе с Дарьей. Всем рекомендуем.
Добрый день. Брали с мужем экскурсию "Интимный Эрмитаж" с экскурсоводом Дарьей. 2 часа пролетели быстро и
Добрый день. Брали с мужем экскурсию "Интимный Эрмитаж" с экскурсоводом Дарьей. 2 часа пролетели быстро и
Добрый день. Брали с мужем экскурсию "Интимный Эрмитаж" с экскурсоводом Дарьей. 2 часа пролетели быстро и
Добрый день. Брали с мужем экскурсию "Интимный Эрмитаж" с экскурсоводом Дарьей. 2 часа пролетели быстро и
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Е
Хотели бы сказать Дарье большое спасибо!
Дарья очень комфортный организатор, очень четко и быстро отвечает на вопросы в процессе подготовки.
На экскурсии она может увлечь всех) И молодых, и зрелых, и новичков в истории, и знатоков.
Поэтому настоятельно рекомендуем идти с Дарьей всюду, куда она позовет:)
Let's go!
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И
Безумно интересно, такая подача экскурсовода, с юмором не навязчиво, пролетело время за миг. Спасибо большое Дарье очень талантливо, чувствуется огромная база знаний, отлучили очень много новой информации.
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М
Интимный Эрмитаж без штампов — спасибо Дарье за магию!
Дарья, огромное вам спасибо за экскурсию «Интимный Эрмитаж»! Это было невероятно увлекательное погружение в ту сторону музея, о которой обычно умалчивают в
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стандартных лекциях.
Отдельное спасибо за Ваш такт, глубокие знания и умение преподносить щепетильные темы легко, но без пошлости. Время пролетело незаметно — Вы словно приоткрыли дверь в личные покои императоров и рассказали живые, человеческие истории за парадными портретами.
Обязательно посоветуем Вашу экскурсию друзьям. Такое впечатление, что мы увидели знакомые залы совершенно новыми глазами. Спасибо за этот день и любовь к деталям!

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Ольга
Экскурсия понравилась! Дарья интересно, с юмором рассказывает, незаметно ведя нас по закоулкам, которые мы ни разу не видели, хотя в Эрмитаже были не один раз.
Узнали много любопытных деталей не только по картинам, но и по Эрмитажу.
Однозначно рекомендую экскурсию и особенно Дарью, потому что подача информации очень интересная и не избитая.
Благодарю!!!
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