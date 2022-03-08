Интимный Эрмитаж

Раскрыть подробности повседневной жизни в Зимнем дворце и узнать об идеалах красоты и нормах морали

5
1 отзыв
Индивидуальная
В этот раз в стенах музея обнажим правду: обсудим, как жил императорский двор в этих стенах, какие порядки были заведены во дворце.

Приправим эти темы разговором о чувственном искусстве и полюбуемся шедеврами скульптуры и живописи.

Этикет, увлечения и любовные истории, символика в искусстве и любопытные детали о коллекции Эрмитажа — акценты расставим по вашему желанию.
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Интимный Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

За прикрытой дверью

Мы окажемся в парадных залах и на личной половине царской семьи: вы узнаете, какая между ними разница и могло ли измениться их назначение. Пройдем в знаменитую Малахитовую гостиную, библиотеку Николая II, покои царских супругов и зал с уникальной акустикой.
Прикоснемся и к интимной стороне повседневной дворцовой жизни: вы узнаете, как были устроены места уединения, а как — уборные, как принимали ванну, где и как проходили собрания царских гостей, балы и праздники. А еще выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами.

Красота — страшная сила

Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы. Я раскрою, что определяло идеал красоты в разные эпохи в мировой истории и в нашей стране, какое мнение было насчет изображения обнаженных тел. Вы поймете, что было приличным в XVIII-м веке, но уже в XIX-м было абсолютно недопустимо.
Проиллюстрируют рассказ полотна таких мастеров, как Рубенс, Рембрандт, Тициан, Ван Дейк, Джулио Романо, Бронзино, Йорданс и др. Вы увидите античные и библейские сюжеты, а также сцены из обычной жизни: верность, измены, картины отдыха и т. д. Отдельно поговорим о скульптуре: вспомним древние мифы и обсудим, как в России относились к античной статуе.

А еще вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции. Я покажу вам скрытые места, куда не заглядывают посетители — дырку в полу и горячую стену запомнят все, обещаю!

При участии в экскурсии детей некоторые моменты будут опущены, а другие, наоборот, раскрыты подробнее.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их на официальном сайте Эрмитажа для себя и гида.
  • Из-за ограничений участники старше 18 лет могут посетить музей только при наличии QR-кода или других документов, установленных правилами музея
  • Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 700 руб., 1 час — 1200 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 мар 2022
Очень интересная экскурсия! Неординарный взгляд на экспозицию музея!

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