Этикет, увлечения и любовные истории, символика в искусстве и любопытные детали о коллекции Эрмитажа — акценты расставим по вашему желанию.
Описание экскурсии
За прикрытой дверью
Мы окажемся в парадных залах и на личной половине царской семьи: вы узнаете, какая между ними разница и могло ли измениться их назначение. Пройдём в знаменитую Малахитовую гостиную, столовую и другие личные залы царской семьи, в том числе и зал с уникальной акустикой.
Прикоснёмся и к интимной стороне повседневной дворцовой жизни: вы узнаете, где и как проходили собрания царских гостей и праздники внутри царской семьи. А ещё выясним, в какой части Малого Эрмитажа жили фавориты императорских особ и было ли принято появляться при дворе с фаворитами.
Красота — страшная сила
Искушенных ждёт обнажённое искусство, эротика и самые горячие темы. Я раскрою, что определяло идеал красоты в разные эпохи в мировой истории и в нашей стране, какое мнение было насчет изображения обнаженных тел. Вы поймете, что было приличным в 18-м веке, но уже в 19-м было абсолютно недопустимо.
Проиллюстрируют рассказ полотна таких мастеров, как Джорджоне, Тициан, Джулио Романо, Бронзино и др. Вы увидите античные и библейские сюжеты, а также сцены из обычной жизни: верность, измены, картины отдыха и т. д. Отдельно поговорим о скульптуре: вспомним древние мифы и обсудим, как в России относились к античной статуе.
А ещё вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции. Я покажу вам скрытые места, куда не заглядывают посетители!
При участии в экскурсии детей некоторые моменты будут опущены, а другие, наоборот, раскрыты подробнее.
Обычно маршрут предполагает разговор об интиме в широком смысле этого слова: от приличной внутренней жизни, до крайне откровенных подробностей. По желанию мы можем углубиться больше в личные покои и посетить библиотеку Николая II, увидеть интерьеры времён Николая I и Александра II. Или подробнее поговорить о картинах, искусстве и его символизме.
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы), в том числе и для гида.
- Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 1700 ₽, 1 час — 2700 ₽
- В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведёт к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу
- Максимальное количество участников одной экскурсии 4 человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Дарья очень комфортный организатор, очень четко и быстро отвечает на вопросы в процессе подготовки.
На экскурсии она может увлечь всех) И молодых, и зрелых, и новичков в истории, и знатоков.
Поэтому настоятельно рекомендуем идти с Дарьей всюду, куда она позовет:)
Let's go!
Дарья, огромное вам спасибо за экскурсию «Интимный Эрмитаж»! Это было невероятно увлекательное погружение в ту сторону музея, о которой обычно умалчивают в
Узнали много любопытных деталей не только по картинам, но и по Эрмитажу.
Однозначно рекомендую экскурсию и особенно Дарью, потому что подача информации очень интересная и не избитая.
Благодарю!!!