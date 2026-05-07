Наш гид Елизавета 20 лет назад въехала в квартиру, которая когда-то принадлежала знаменитому иллюстратору Ивану Билибину и его жене.
И теперь готова показать её и вам! Винтажные предметы интерьера, огромные шкафы с книгами, великолепная лепнина на потолке — всё это вы увидите на экскурсии. А также послушаете о судьбе и творчестве Ивана Яковлевича.
И теперь готова показать её и вам! Винтажные предметы интерьера, огромные шкафы с книгами, великолепная лепнина на потолке — всё это вы увидите на экскурсии. А также послушаете о судьбе и творчестве Ивана Яковлевича.
Описание экскурсии
Эта квартира никогда не была коммунальной. Нынешние владельцы купили её у приёмного внука Билибина, который передал все архивы художника и мебель из квартиры в музей. На экскурсии вы:
- Рассмотрите различные артефакты и предметы обихода художника
- Увидите печь-камин, украшенный известными иллюстрациями
- Узнаете о трудностях и достижениях, о бытовых проблемах
- Полистаете журнал «Жар-птица» с иллюстрациями Билибина 1921 года
- Оцените семейную библиотеку
Также мы поговорим об искусстве и наследии 20 века, о старом фонде и жизни в нём. И неожиданно обнаружим, что одну из иллюстраций художника носит с собой в кармане каждый россиянин. Догадываетесь, что это?
Организационные детали
- Экскурсия проходит в помещении. Фотосъёмка разрешена
- Программа будет интересна взрослым и детям с 12 лет
- В стоимость входят чай и кофе
- Экскурсию проведёт наш гид Елизавета
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лизы Чайкиной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2071 туриста
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В гостях у Ивана Билибина: экскурсия по квартире художника»
Билеты
Лучший выборЗа русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
11 мая в 10:00
13 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Классика Русского музея
Изучить коллекцию Михайловского дворца с гидом: периоды русского искусства от иконописи до 20 века
Начало: В Русском музее или по договоренности
Завтра в 10:00
9 мая в 10:00
9453 ₽
9950 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Экскурсия в Русском музее «Иван Шишкин: певец родной природы» (билеты включены)
В деталях раскрыть творческий путь уникального художника и узнать, кто же написал тех самых медведей
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
2600 ₽ за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия по выставке Ивана Шишкина «Русский лес»
Начало: Русский музей, корпус Бенуа
7200 ₽ за всё до 2 чел.
2000 ₽ за человека