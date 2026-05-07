Наш гид Елизавета 20 лет назад въехала в квартиру, которая когда-то принадлежала знаменитому иллюстратору Ивану Билибину и его жене. И теперь готова показать её и вам! Винтажные предметы интерьера, огромные шкафы с книгами, великолепная лепнина на потолке — всё это вы увидите на экскурсии. А также послушаете о судьбе и творчестве Ивана Яковлевича.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Эта квартира никогда не была коммунальной. Нынешние владельцы купили её у приёмного внука Билибина, который передал все архивы художника и мебель из квартиры в музей. На экскурсии вы:

Рассмотрите различные артефакты и предметы обихода художника

и предметы обихода художника Увидите печь-камин , украшенный известными иллюстрациями

, украшенный известными иллюстрациями Узнаете о трудностях и достижениях , о бытовых проблемах

, о бытовых проблемах Полистаете журнал «Жар-птица» с иллюстрациями Билибина 1921 года

с иллюстрациями Билибина 1921 года Оцените семейную библиотеку

Также мы поговорим об искусстве и наследии 20 века, о старом фонде и жизни в нём. И неожиданно обнаружим, что одну из иллюстраций художника носит с собой в кармане каждый россиянин. Догадываетесь, что это?

Организационные детали