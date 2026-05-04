Не просто автор знаменитого «Утра в сосновом лесу», а настоящий «фотограф» 19 века с удивительной судьбой. В 20 лет сбежал в Москву от карьеры чиновника. Его работы стоили целые состояния, их ценили сами императоры.
На экскурсии вы проследите эволюцию художника от ранних поисков до эпических полотен — настоящей летописи лесов и полей русской глубинки.
Описание билета
- Вы увидите более 150 произведений Ивана Шишкина — от первых работ до зрелых полотен. Среди них «Корабельная роща», «Зима», «Дубы», «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и другие.
- Рассмотрите ранние пейзажи, включая картины с Валаама, и выясните, как художник переходил от академизма к реализму.
- Услышите о его купеческом происхождении, отказе от карьеры чиновника и пути в искусство.
- Взглянете на масштабные «лесные» работы и узнаете, как Шишкин передавал объём, свет и фактуру.
- Познакомитесь с графикой художника и поймёте, почему его рисунки и офорты ценятся не меньше живописи.
- Проследите, как менялся его стиль — от детального фотографического копирования к более атмосферным и эмоциональным пейзажам.
- Разберётесь, в чём заключается его «ботаническая» точность. На картинах Шишкина нет «просто сосны» — это всегда конкретный вид дерева в определённом состоянии (возраст, влажность коры, освещение).
- Узнаете, как символично завершилась его жизнь — за работой в мастерской.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте их наличие на выбранные дату и время.
- Выставка продлится до 9 ноября 2026 года.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2613 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Гид Вера интересно и емко рассказывает о жизни и творчестве художника, а также создает приятную обстановку, учитывая особенности компании.
С женой в полном восторге от выставки! Экскурсовод увлекательно рассказала о шедеврах Шишкина. Рекомендуем — эмоции на высоте!
