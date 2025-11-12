Мы направимся на юг Ленинградской области. Эти места славились красивыми видами и плодородной землёй. Вскоре после основания Северной столицы здесь появились богатые имения. Время и события 20 века не пощадили многие из них — но не все.
На экскурсии вы узнаете, что представляли собой настоящие дворянские усадьбы и увидите некоторые из них.
Описание экскурсии
- В деревне Вохоново вы познакомитесь с остатками усадьбы и парка, которыми некогда владел внебрачный сын последнего фаворита Екатерины II — Платон Зубов
- В Торосово осмотрите руины «рыцарского замка» в усадьбе Врангелей
- Далее мы направимся на земли фельдмаршала Шереметева в Губаницы, где находится лютеранская кирха. При желании можно её посетить (за доплату)
- Затем вас ждёт загадочная церковь в имении Брискорнов — Пятая гора
- И наконец, мы доберёмся до усадьбы Дылицы (Елизаветино). В разное время ей владели князья Трубецкие, Григорий Волконский, здесь прятали внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова. Дылицкий дворец пострадал от войны и пожара, но был восстановлен. На территории вы увидите пейзажный парк с прудами, тихими аллеями и изящной ротондой
По пути обсудим взаимоотношения Русского царства с немецкими княжествами и Литовской Русью. Поговорим об истории дороги из Петербурга в Нарву. И о каждой достопримечательности на маршруте.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Lancer, Hyundai Creta или Exceed lx
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- Обед и входные билеты оплачиваются отдельно — актуальную стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!Задать вопрос
