Мы направимся на юг Ленинградской области. Эти места славились красивыми видами и плодородной землёй. Вскоре после основания Северной столицы здесь появились богатые имения. Время и события 20 века не пощадили многие из них — но не все.



На экскурсии вы узнаете, что представляли собой настоящие дворянские усадьбы и увидите некоторые из них.