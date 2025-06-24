Индивидуальная
до 5 чел.
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Погулять по имению, способному затмить Петергоф, поговорить о его владельцах и их забавах
Начало: В Ораниенбауме
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 12:00
22 июл в 12:00
26 июл в 12:00
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Посетить одну из старейших усадеб под Петергофом, узнать о её истории и владельцах
Начало: В районе усадьбы Знаменка
Завтра в 11:00
23 июл в 13:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
Увидеть и понять, как жили крестьяне на Руси
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В старинные усадьбы - из Петербурга
Исследовать богатые имения (и то, что от них осталось) и раскрыть тайны из жизни их владельцев
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В усадьбу Марьино из Петербурга
Погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы на прогулке по парку и дворцу
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
27 июл в 11:00
4600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 июня 2025В целом, интересная экскурсия. Особенно понравился рассказ экскурсовода Дома учёных. Информативно, много интересной, с любовью к теме информации об особняке, семье Великого князя.
- ССветлана24 июня 2025Очень интересен Владимирский дворец! Спасибо!
- ИИрина14 мая 2025Экскурсия понравилась. Гид, проводивший городскую часть экскурсии очень хорошо владел материалом, спокойно и очень интересно освещал тему. Понравились остановки возле
- ИИлья30 сентября 2024Были с гидом Еленой. Все очень понравилось. От подготовки, до самой экскурсии. Я бы даже не сказал что это была экскурсия. Это был интересный разговор с хорошим твоим знакомым о истории Ораниенбаум. Остались в восторге! Елена, Вам огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Марьино»
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