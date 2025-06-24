Михайловского замка, стрелке Васильевского острова, памятника Трезини и на Исакиевской площади. Экскурсия во Владимирский дворец тоже была очень содержательной, открывающей факты истории дворца и ее хозяев

И Илья

Были с гидом Еленой. Все очень понравилось. От подготовки, до самой экскурсии. Я бы даже не сказал что это была экскурсия. Это был интересный разговор с хорошим твоим знакомым о истории Ораниенбаум. Остались в восторге! Елена, Вам огромное спасибо!