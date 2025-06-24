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Марьино – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Марьино» в Санкт-Петербурге, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
Погулять по имению, способному затмить Петергоф, поговорить о его владельцах и их забавах
Начало: В Ораниенбауме
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
На автобусе
4 часа
21 отзыв
Групповая
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 12:00
22 июл в 12:00
26 июл в 12:00
2100 ₽ за человека
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Посетить одну из старейших усадеб под Петергофом, узнать о её истории и владельцах
Начало: В районе усадьбы Знаменка
Завтра в 11:00
23 июл в 13:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
Увидеть и понять, как жили крестьяне на Руси
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
В старинные усадьбы - из Петербурга
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В старинные усадьбы - из Петербурга
Исследовать богатые имения (и то, что от них осталось) и раскрыть тайны из жизни их владельцев
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В усадьбу Марьино и к Саблинским водопадам
Усадебный уют, дореволюционная дачная романтика и неспешные прогулки вдоль водопадов
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
В усадьбу Марьино из Петербурга
На автобусе
8 часов
Групповая
В усадьбу Марьино из Петербурга
Погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы на прогулке по парку и дворцу
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
27 июл в 11:00
4600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    В целом, интересная экскурсия. Особенно понравился рассказ экскурсовода Дома учёных. Информативно, много интересной, с любовью к теме информации об особняке, семье Великого князя.
  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    Очень интересен Владимирский дворец! Спасибо!
  • И
    Ирина
    14 мая 2025
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    Экскурсия понравилась. Гид, проводивший городскую часть экскурсии очень хорошо владел материалом, спокойно и очень интересно освещал тему. Понравились остановки возле
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    Михайловского замка, стрелке Васильевского острова, памятника Трезини и на Исакиевской площади. Экскурсия во Владимирский дворец тоже была очень содержательной, открывающей факты истории дворца и ее хозяев

  • И
    Илья
    30 сентября 2024
    Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
    Были с гидом Еленой. Все очень понравилось. От подготовки, до самой экскурсии. Я бы даже не сказал что это была экскурсия. Это был интересный разговор с хорошим твоим знакомым о истории Ораниенбаум. Остались в восторге! Елена, Вам огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Марьино»

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  1. Ораниенбаум: грандиозно и роскошно
  2. Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
  3. Забытое великолепие усадьбы Знаменка
  4. Царское Село - резиденция трёх императриц
  5. Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Марьино" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2100 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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