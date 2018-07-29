  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Императорские загородные усадьбы

Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Чтобы узнать о жизни и тайнах императорских семей России, важно посетить их загородные усадьбы.

Во время этой экскурсии я расскажу о семейной жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине, о князе Львове.

Мы посетим не столь популярные и известные дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили свое второе рождение.

Это усадьбы Знаменка, Бельведер, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы

Программа

  • Наше путешествие пройдет по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль. Я познакомлю вас с историей этой дороги, покажу памятники архитектуры, оставшиеся после войны, а также старинные гравюры и фотографии тех дворцов, которых уже не существует.
  • По дороге мы полюбуемся путевым дворцом императора Петра I в Стрельне, императорскими конюшнями на Зверинской улице — образцом неоготики.
  • Затем мы приедем в усадьбу Знаменка, где я рассажу историю создания дворца и о его прежних владельцах.
  • После осмотра парка и посещения самой старой на Петергофской дороге церкви, наш маршрут пройдет к Колонистским прудам, где находятся Царицын и Ольгин павильоны. Я расскажу малоизвестные факты из жизни царский семьи, историю строительства павильонов.
  • После осмотра парка и павильонов мы отправимся в Луговой парк, где расположен удивительный дворец Бельведер. Здесь я познакомлю вас с одной из тайн из жизни Александра II.
  • После осмотра парка мы отправимся в Санкт-Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле. Встреча туристов у отеля или в том месте, где гостям будет удобно.
  • Цены на билеты в парки и павильоны (примерно 300 руб./чел.) не входят в стоимость экскурсии.
  • Продолжительность: 4-5 часов.
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 июля 2018
Конюшни - восторг :) Больше конюшен в план экскурсии!)

Андрей проводит ещё 11 экскурсий

Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасногоЗалы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасногоЗалы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
2200 за человека
3 часа
95 отзывов
Уникальное убранство и история создания интерьеров знаменитого музея
На экскурсии в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое. Я расскажу об обстановке и истории создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.
Архитектура площадейАрхитектура площадейАрхитектура площадей
840 за человека
1.5 часа
17 отзывов
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Во время этой прогулки я расскажу об ансамблях центра города и об особенностях архитектурных стилей его дворцов и особняков. Мы поговорим о великих людях прошлого и зданиях, с которыми были связаны их жизни.
Архитектура и легенды Исаакиевской площадиАрхитектура и легенды Исаакиевской площадиАрхитектура и легенды Исаакиевской площади
600 за человека
1 час
11 отзывов
Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга
Во время этой экскурсии мы поговорим о зданиях, памятниках Исаакиевской площади, архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, об их назначении, а также о легендах и загадках, окружающих их.
Великие события и жители Большой МорскойВеликие события и жители Большой МорскойВеликие события и жители Большой Морской
780 за человека
1.5 часа
14 отзывов
История и наследие одной из самых старых и красивых улиц Петербурга
Приглашаю вас на экскурсию по одной из самых старых и красивых улиц нашего города — Большой Морской. Я познакомлю вас с ее историей возникновения, архитектурным обликом зданий и именами людей, которые являют собой золотой фонд русской культуры. Моя экскурсия посвящена историческим событиям, происходившим на Большой Морской, домам, в которых жили Ломоносов и Дашкова, Вяземский и Соллогуб, Виельгорский и Оленин, Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Тургенев, Грин, Гумилев, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площадиОбзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площадиОбзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
900 за человека
1.5 часа
7 отзывов
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой гостиный двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
7800 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, которые вы откроете на экскурсии. В этом городе вас ждет дворец «русского Гамлета» с неповторимым скульптурным убранством парков.
Обзорная экскурсия на автомобилеОбзорная экскурсия на автомобилеОбзорная экскурсия на автомобиле
7500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
На этой экскурсии вас ждут самые интересные истории об известных памятниках архитектуры барокко, классицизма, неоклассики, ампира и модерна, шедевры Трезини, Растрелли, Росси, Бенуа и других.
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
8500 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Я предлагаю вам экскурсию по парку города Павловска, его садам и павильонам, во время которой вы узнаете историю этого места и сможете полюбоваться его очаровательными пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, запрудами и садами.
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
8500 за экскурсию
5 часов
9 отзывов
Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга
Приглашаю насладиться живописными видами и архитектурными памятниками прибрежного города Ломоносов (бывший Ораниенбаум), история которого богата яркими событиями.
Петергоф — резиденция Петра ВеликогоПетергоф — резиденция Петра ВеликогоПетергоф — резиденция Петра Великого
9000 за экскурсию
5 часов
27 отзывов
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Из всех императорских резиденций Петергоф — безусловно, самая удивительная и праздничная. Её фонтаны являются не просто украшением парков, но и их душой, излучающей живую энергию и приобщающую к бессмертию красоты, воплощенной в архитектуре и скульптуре.
Путешествие в Царское селоПутешествие в Царское селоПутешествие в Царское село
9000 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
Узнать особенности русской архитектуры и паркостроения в императорской резиденции
Приглашаю на экскурсию по Царскому Селу и Екатерининскому парку, во время которой постараюсь открыть вам много нового об особенностях русской архитектуры и паркостроения.

Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга

Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Понять величие КронштадтаПонять величие КронштадтаПонять величие Кронштадта
3200 за экскурсию
2.5 часа
86 отзывов
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
Петергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один день
5800 за экскурсию
8 часов
85 отзывов
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
Царское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один день
5350 за экскурсию
7 часов
46 отзывов
От блистательных дней до трагических событий — экскурсия под двум императорским резиденциям
На этой экскурсии вас ждет история двух летних императорских резиденций, рассказы о блеске и роскоши Двора, о тяжелых послереволюционных 20-30 гг. ХХ столетия и о самых трагических страницах истории пригородов во время немецкой оккупации 1941-1944 гг.
Царское Село — неофициальная столица Российской империиЦарское Село — неофициальная столица Российской империиЦарское Село — неофициальная столица Российской империи
скидка30%
6300 ₽
4410 за экскурсию
3.5 часа
42 отзыва
Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.
Обычно путешественников привлекает в Пушкине Екатерининский дворец и окружающий его парк. Однако мало кто знает, что в период последнего царствования Царское село являлось местом постоянного пребывания августейшего семейства, т.е., по сути, служило неофициальной столицей Российской империи. Моя экскурсия посвящена этой странице истории. Я познакомлю вас с особенностями жизни императорской семьи и исполнения ей своих государственных обязанностей, а также с «технической» стороной её жизни (питание, перемещение, охрана и пр.) и нововведениями, которые ей сопутствовали.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле