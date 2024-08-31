Чтобы узнать о жизни и тайнах императорской семьи, важно посетить их загородные усадьбы.
Во время этой экскурсии я расскажу о жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине и князе Львове.
Мы посетим не самые туристические дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили своё второе рождение.
Во время этой экскурсии я расскажу о жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине и князе Львове.
Мы посетим не самые туристические дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили своё второе рождение.
Описание экскурсии
- Наше путешествие пройдёт по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль. Я познакомлю вас с историей этого пути, покажу памятники архитектуры, старинные гравюры и фотографии тех дворцов, которых уже не существует.
- По дороге мы полюбуемся путевым дворцом императора Петра I в Стрельне и императорскими конюшнями на Зверинской улице — образцом неоготики.
- Затем приедем в усадьбу Знаменка, где я расскажу о создании дворца и его прежних владельцах.
- Посетим самую старую на Петергофской дороге церковь. Далее наш маршрут пройдёт к Колонистским прудам, где находятся Царицын и Ольгин павильоны. Вы услышите малоизвестные факты из жизни царский семьи, историю строительства павильонов.
- В Луговом парке, где расположен удивительный дворец Бельведер, я познакомлю вас с тайной из жизни Александра II.
- После осмотра парка мы вернёмся обратно в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (на минивэне Renault) — детали уточняйте в переписке.
- Отдельно оплачиваются билеты в парки и павильоны — около 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если вы ходите полюбоваться прекрасными видами замечательной природы, да, недействующими дворцами (дачами), но хранящими тайны
Андрей
Ответ организатора:
Евгения🌷, спасибо за рекомендации, отличный отзыв и описание нашей поездки по петергофской дороге!)🚗 Все Вашей дружной семье тоже большой привет от нас! 👋👋 Приезжайте, ещё много интересных мест) 🤗⭐️⭐️⭐️☀️💐💐💐
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Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Светлана🌷, за хороший отзыв о моей экскурсии!
Михаилу показал Ваш отзыв)
Он благодарит Вас🌼🌸🌷😊😀🙂
Михаилу показал Ваш отзыв)
Он благодарит Вас🌼🌸🌷😊😀🙂
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Были на экскурсии "Императорские загородные усадьбы" с гидом Андреем. Экскурсия была очень интересной. У гида было много иллюстраций к рассказу. Следы прошлого, сохранившиеся на Петергофской дороге, приобрели для нас четкие
Андрей
Ответ организатора:
Полное описание нашей поездки! 🚗💐 Благодарю, Ирина🌷 🌷🌷за то, что Вы поделились положительными эмоциями об экскурсии с потенциальными туристами🌷 Буду рад новым встречам с Вами! 🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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о
Экскурсия охватывает небольшие императорские парки рядом с Петергофом. Места необычные; в царское время, видимо, были очень красивые (и архитектурные сооружения, и ландшафтные решения). На сегодняшний день восстановлен парк Александрия, в нем уже можно ощутить в полной мере атмосферу английского парка.
Возможно, в будущем и остальные парки будут восстановлены и мы сможем увидеть и оценить их.
Возможно, в будущем и остальные парки будут восстановлены и мы сможем увидеть и оценить их.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга! 🌷 Хотелось бы увидеть резиденции в первозданном виде после реставраций.
Благодарю за 5 звёзд!
⭐️⭐️
Благодарю за 5 звёзд!
⭐️⭐️
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А
Прекрасное маленькое путешествие в исчезнувший мир. Огромная благодарность Андрею: во время его экскурсии оживают заброшенные дворцы, конюшни и дачные дома. Прозрачные зимние парки с черными дубами просто сказочные. Иллюстрация частной жизни императорской семьи становится объемной и наполняется деталями.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Анна! 💐 Вы те очень редкие туристы, которые заказывают экскурсии в разгар зимы. ❄️❄️ Парки всегда хороши❄️🌨☃️🌲 Благодарю за интерес к моей экскурсии)
⭐️⭐️⭐️⭐️🙂
⭐️⭐️⭐️⭐️🙂
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Невероятная экскурсия! Андрей, невероятно обоятельный, эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Вы увидите то, что скрыто от многих глаз. Он один из лучших гидов, что мне встречались. Вернусь и только к нему!
Андрей
Ответ организатора:
Ловлю на слове!)
Спасибо, Сергей🤝 ⭐️⭐️⭐️⭐️🤗
Спасибо, Сергей🤝 ⭐️⭐️⭐️⭐️🤗
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