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и исторические факты, то вам сюда. Прекрасный, внимательный экскурсовод Андрей поделится с вами огромным количеством своих знаний, расскажет про заброшенные дачи - дворцы. Это, правда, очень интересно. Были втроем с мамой в почтенном возрасте и 14-летней дочерью. Экскурсия понравилась всем. Большой плюс, что на машине, и что экскурсовод сам не за рулем. Не отвлекался на дорогу:). Заехали и туда, куда не планировали, но нам было интересно, и нам не отказали.

В общем, экскурсию к посещению очень советую. Андрей, а Вам большая благодарность от нашей семьи. Мама и дочка передают Вам огромный привет! Будем в Питере, обязательно запланируем следующую экскурсию с Вами. СПАСИБО!