Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.