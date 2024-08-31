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Императорские загородные усадьбы - из Петербурга

Увидеть усадьбу Знаменка, Бельведер, Царицын, Ольгин павильон и узнать малоизвестные факты о царях
Чтобы узнать о жизни и тайнах императорской семьи, важно посетить их загородные усадьбы.

Во время этой экскурсии я расскажу о жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине и князе Львове.

Мы посетим не самые туристические дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили своё второе рождение.
5
12 отзывов
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга

Описание экскурсии

  • Наше путешествие пройдёт по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль. Я познакомлю вас с историей этого пути, покажу памятники архитектуры, старинные гравюры и фотографии тех дворцов, которых уже не существует.
  • По дороге мы полюбуемся путевым дворцом императора Петра I в Стрельне и императорскими конюшнями на Зверинской улице — образцом неоготики.
  • Затем приедем в усадьбу Знаменка, где я расскажу о создании дворца и его прежних владельцах.
  • Посетим самую старую на Петергофской дороге церковь. Далее наш маршрут пройдёт к Колонистским прудам, где находятся Царицын и Ольгин павильоны. Вы услышите малоизвестные факты из жизни царский семьи, историю строительства павильонов.
  • В Луговом парке, где расположен удивительный дворец Бельведер, я познакомлю вас с тайной из жизни Александра II.
  • После осмотра парка мы вернёмся обратно в Санкт-Петербург.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sienta.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (на минивэне Renault) — детали уточняйте в переписке.
  • Отдельно оплачиваются билеты в парки и павильоны — около 300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Евгения
Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если вы ходите полюбоваться прекрасными видами замечательной природы, да, недействующими дворцами (дачами), но хранящими тайны
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и исторические факты, то вам сюда. Прекрасный, внимательный экскурсовод Андрей поделится с вами огромным количеством своих знаний, расскажет про заброшенные дачи - дворцы. Это, правда, очень интересно. Были втроем с мамой в почтенном возрасте и 14-летней дочерью. Экскурсия понравилась всем. Большой плюс, что на машине, и что экскурсовод сам не за рулем. Не отвлекался на дорогу:). Заехали и туда, куда не планировали, но нам было интересно, и нам не отказали.
В общем, экскурсию к посещению очень советую. Андрей, а Вам большая благодарность от нашей семьи. Мама и дочка передают Вам огромный привет! Будем в Питере, обязательно запланируем следующую экскурсию с Вами. СПАСИБО!

Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если
Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Евгения🌷, спасибо за рекомендации, отличный отзыв и описание нашей поездки по петергофской дороге!)🚗 Все Вашей дружной семье тоже большой привет от нас! 👋👋 Приезжайте, ещё много интересных мест) 🤗⭐️⭐️⭐️☀️💐💐💐
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Светлана
Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Красивые места, интересные рассказы и абсолютный комфорт - главные слова этой экскурсии) спасибо Андрею и Михаилу за прекрасный день 🤗
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Светлана🌷, за хороший отзыв о моей экскурсии!
Михаилу показал Ваш отзыв)
Он благодарит Вас🌼🌸🌷😊😀🙂
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Ирина
Были на экскурсии "Императорские загородные усадьбы" с гидом Андреем. Экскурсия была очень интересной. У гида было много иллюстраций к рассказу. Следы прошлого, сохранившиеся на Петергофской дороге, приобрели для нас четкие
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образы и мы увидели яркие тени прошлого и ускользающую красоту сохранившихся построек. Нам показали усадьбу Александрино, которая дала название "Ульянка" целому району города. Посетили Знаменскую усадьбу. Ее парк, дворец, пруд, плотина и руины конюшен сохранили следы былого великолепия. Посетили старейшую на Петергофской дороге церковь Петра и Павла. Гуляли в великолепном и ухоженном парке Александрия. Удивительные впечатления оставило посещение усадьбы Сергиевка, которая хранит немало тайн. Несмотря на пасмурную ноябрьскую погоду время экскурсии пролетело незаметно. На память об этом путешествии остались самые светлые, приятные впечатления и фотографии. Искренне благодарим гида Андрея и водителя Мираба.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Полное описание нашей поездки! 🚗💐 Благодарю, Ирина🌷 🌷🌷за то, что Вы поделились положительными эмоциями об экскурсии с потенциальными туристами🌷 Буду рад новым встречам с Вами! 🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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о
Экскурсия охватывает небольшие императорские парки рядом с Петергофом. Места необычные; в царское время, видимо, были очень красивые (и архитектурные сооружения, и ландшафтные решения). На сегодняшний день восстановлен парк Александрия, в нем уже можно ощутить в полной мере атмосферу английского парка.
Возможно, в будущем и остальные парки будут восстановлены и мы сможем увидеть и оценить их.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга! 🌷 Хотелось бы увидеть резиденции в первозданном виде после реставраций.
Благодарю за 5 звёзд!
⭐️⭐️
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А
Прекрасное маленькое путешествие в исчезнувший мир. Огромная благодарность Андрею: во время его экскурсии оживают заброшенные дворцы, конюшни и дачные дома. Прозрачные зимние парки с черными дубами просто сказочные. Иллюстрация частной жизни императорской семьи становится объемной и наполняется деталями.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Анна! 💐 Вы те очень редкие туристы, которые заказывают экскурсии в разгар зимы. ❄️❄️ Парки всегда хороши❄️🌨☃️🌲 Благодарю за интерес к моей экскурсии)
⭐️⭐️⭐️⭐️🙂
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Сергей
Невероятная экскурсия! Андрей, невероятно обоятельный, эрудированный гид с прекрасным чувством юмора. Вы увидите то, что скрыто от многих глаз. Он один из лучших гидов, что мне встречались. Вернусь и только к нему!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Ловлю на слове!)
Спасибо, Сергей🤝 ⭐️⭐️⭐️⭐️🤗
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