Приглашаем вас в большое путешествие по Кронштадту. Вы посетите самый масштабный проект — Музей Военно-морской славы, расположенный на острове Фортов. Прогуляетесь по Якорной площади и Петровскому парку.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый с 1 мая на скоростном судне
|4 900 ₽
|Пенсионный с 1 мая на скоростном судне
|4 400 ₽
|студенческий с 1 мая на скоростном судне
|4 400 ₽
|школьный с 1 мая на скоростном судне
|4 200 ₽
|дошкольный с 1 мая на скоростном судне
|3 250 ₽
Что вас ожидает:
- Петровский парк
- Памятник Петру 1
- Военные корабли (при наличии)
- Фудшток
- Мареограф
- Якорная площадь
- Морской Собор
- Парк Патриот
- Остров Фортов
- Аллея Славы
- Военно-Морской Музей славы России
- Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»
Описание
Кронштадт:
- Морская Легенда и Военная История.
- Кронштадт — город, переживающий пик своего возрождения — появляется больше и больше новых туристических объектов, которые привлекают тысячи посетителей. Самый масштабный проект — это Музей Военно-морской славы, расположенный на острове Фортов, центральным экспонатом которого является первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Но и помимо лодки музей предлагает огромные интерактивные экспозиции, сделанные по последнему слову техники: описать словами все это невозможно, нужно увидеть. Экскурсия начнется в центре городе и пройдет по Западной Скоростной дороге и комплексу защитных сооружений от наводнений — санкт-петербургской дамбе. (ВНИМАНИЕ: с мая по октябрь экскурсия проводится на скоростных судах класса метеор и катамаран, ТУДА и ОБРАТНО, автобус в Кронштадте не предусмотрен, будет пешая прогулка до центра города 1 км. 300 м.) В историческом центре города экскурсия пройдет по Петровскому парку и по Якорной площади, где расположен самый большой Морской Собор России, который вы посетите после рассказа гида. После свободного времени в центре города экскурсия продолжится в новом федеральном парке — Острове Фортов, где вы посетите новый Музей военно-морской славы. Гарантируем, из Музея Вы выйдете под самыми наилучшими впечатлениями от масштабности проекта и технологических и интерактивный инноваций. Особенно рекомендуем этот музей путешественникам с детьми и подростками. ВНИМАНИЕ: с мая по октябрь экскурсия проводится на скоростных судах класса метеор и катамаран, ТУДА и ОБРАТНО, автобус в Кронштадте не предусмотрен, будет пешая прогулка до центра города 1 км. 300 м.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровский парк
- Памятник Петру 1
- Военные корабли (при наличии)
- Фудшток
- Мареограф
- Якорная площадь
- Морской Собор
- Парк Патриот
- Остров Фортов
- Аллея Славы
- Военно-Морской Музей славы России
- Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»
Что включено
- Трассовая экскурсия до Кронштадта от первоклассного гида
- Комфортабельный автобус, в котором летом прохладно, а зимой тепло
- Экскурсия по историческому центру города
- Экскурсия по Острову Фортов (ознакомительная)
- Посещение Музея Военно-Морской славы (входные билеты)
Что не входит в цену
- Личные расходы - вода, еда, сувениры, Кронштадский зефир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В Летний период экскурсия проводится на скоростных судах
- Судно приходит на причал парка «Остров Фортов»
- Откуда группа отправляется в исторический центр ПЕШКОМ - 1 км 300 м
- Необходима удобная обувь и одежда по погоде
- И не забудьте про воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
17 мар 2024
Всё было отлично. Особенно музей фортов
Р
Римма
5 фев 2024
Л
Людмила
10 янв 2024
Посетили Кронштадт 03 января 2024 г., когда были сильные морозы. Экскурсия великолепная. Рекомендую. Хочется сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу, если правильно помню его имя Олвиз.
В мороз он так четко и грамотно составил программу, что никто не замерз и смогли все посетить и увидеть. Олвиз очень интересно и много рассказал о Санкт_Петербурге и Кронштадте.
В мороз он так четко и грамотно составил программу, что никто не замерз и смогли все посетить и увидеть. Олвиз очень интересно и много рассказал о Санкт_Петербурге и Кронштадте.
В
Валерий
3 янв 2024
Т
Татьяна
2 янв 2024
Экскурсия 02.01.24. По организации все четко: встретились на обозначенном месте, по времени прошли в микроавтобус (теплый и комфортный, на улице было минус 23). Дорога до Кронштадта составила примерно 1 час. Особая благодарность гиду Олвесу! Большой, но ненавязчивый объем информации, очень понятная и интеллигентная подача! В музее истории военно-морского флота на осмотр экспозиции 1 час, это очень мало. Вернемся туда по возможности еще раз, но уже летом. Экскурсию рекомендую!
О
Оксана
12 ноя 2023
А
Альба
29 окт 2023
Волшебная экскурсия! Пролетела как мгновение! Впечатляет новый музей- шик! Гид- очаровашка, очень умный, начитанный и интеллигентный. Всем советую! Чудесно провели время! Теперь поедем в сами летом на метеорах и подлодку посмотрим во всей красе!
М
Мария
27 окт 2023
Новый музей меня просто потряс-конечно, я видела его по телевидению, но увидеть вживую все интерактивные экспонаты было просто замечательно. Все сделано по последнему слову техники, проекции, атомная катастрофа и вообще все очень круто.
П
Платонов
27 окт 2023
Чудесная экскурсия. Стоит своих денег: встретили, собрали группу, долго не ждали. Представители фирмы очень милые и дружелюбные. Автобус чистый и удобный. Гид, к сожалению, не запомнил его имя =(подкован в теме, рассказывает не занудно. В музей попали без очередей, времени более чем достаточно на осмотр. Лодка – впечатляет, да и сама коллекция. Однозначно рекомендую!
И
Иван
27 окт 2023
Хорошая экскурсия, славно провели время несмотря на промозглую погоду. Прогуляли и согрелись в музее, чудесно пообедали, видами полюбовались. Гид-молодец!
m
maxvishnevski@mail.ru
27 окт 2023
Побывать в Петербурге и не увидеть Кронштадт невозможно. Отличная экскурсия, очень информативно, много увидели, комфортно, обязательно к посещению!
Д
Даниэла
27 окт 2023
Мне очень понравилась экскурсия,очень подробно все рассказывали,очень хотела попасть в новый музей,который только недавно открыли,и все получилось.
Спасибо большое,все было очень интересно
Спасибо большое,все было очень интересно
А
Алексей
27 окт 2023
Прекрасная поездка! Новый музей впечатляет своим размахом, старый город прекрасен. Экскурсионная часть не перегружена, дорога не утомительная. Спасибо👍👍👍, хорошо провели время
А
Андрей
27 окт 2023
Музей на данный момент заполнен не на 100%, но то, что сделано более чем впечатляет. Все на высшем уровне организованно: мы не ждали ни минутки, организатор все устроил гениально быстро. Прошли мимо очередей, посмотрели музей, поели, погуляли по парку, познакомились с городом. Хорошо, что место сбора на Дворцовой площади и автобус подают прям к группе, никуда идти не надо и все быстро и удобно.
А
Александр
27 окт 2023
Ездили с 5-леткой ради посещения музея! Это полный восторг! Множество интерактивных фишек, кают - компания капитана, есть возможность показать юному дарованию весь размах и величие нашего флота в игровой форме. Ждем не дождемся когда откроют подлодку и вернемся. Кроме музея- классные фоточки у Собора и место отдохнуть в парке фортов.
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