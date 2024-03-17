Музей на данный момент заполнен не на 100%, но то, что сделано более чем впечатляет. Все на высшем уровне организованно: мы не ждали ни минутки, организатор все устроил гениально быстро. Прошли мимо очередей, посмотрели музей, поели, погуляли по парку, познакомились с городом. Хорошо, что место сбора на Дворцовой площади и автобус подают прям к группе, никуда идти не надо и все быстро и удобно.