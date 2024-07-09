Открыть новые двери в городе и прикоснуться к прошлому за фасадами
Дворы и парадные давно вошли в список достопримечательностей Петербурга, не утратив при этом своей самобытности.
Вы проникнетесь их ускользающей красотой и историей: «заплутаете» в проходных дворах, прикоснётесь к широким подоконникам, полюбуетесь лепниной и витражами.
Рассказы экскурсовода перенесут вас в Петербург 19 века, а маршрут позволит сделать атмосферные кадры.
4.69
242 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Уникальность петербургской застройки
С середины 18 века в городе появились единые фасадные линии — а с ними лабиринты дворов, системы подворотен и переходов. Вы проникнете в этот особый мир непарадного Петербурга: узнаете о причинах, повлиявших на облик города; научитесь отличать коммунальную квартиру от обычной, поймете разницу между парадной и подъездом, услышите о функциях черной лестницы и, конечно, увидите знаменитые дворы-колодцы.
Красота и жизнь за фасадами
Вы посетите 4-5 парадных конца 19-начала 20 веков, столько же проходных и дворов-колодцев. В «доме-прянике» полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Будете впечатлены бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные горельефы в парадной особняка Каншина. В парадной доходного дома Елисеевых, «Ромашке», вы увидите шахту одного из самых первых лифтов в Петербурге, украшенную великолепной ковкой, и старинные резные двери. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, экскурсовод расскажет вам об истории доходных домов и о судьбах их жителей.
Организационные детали
Стоимость посещения парадной «Ромашка» оплачивается дополнительно (посещение по желанию). На месте берут 150-200 руб. с человека, в зависимости от дня посещения.
На место встречи желательно прийти за пять минут до начала экскурсии. Важно не опаздывать более чем на пять минут.
Рекомендуем выбирать удобные одежду и обувь
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Условия проведения экскурсии
Экскурсию могут посетить дети старше 5 лет в сопровождении взрослых
К экскурсии не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения
Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. В случае сильного дождя или штормового предупреждения экскурсию можно будет перенести на другой день или отменить (с возвратом предоплаты).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24317 туристов
Мне 26 лет. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, читать дальше
которыми буду рад поделиться с вами:) Уже пять лет вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
А
Анастасия
9 июл 2024
Всё прошло хорошо. Прогулялись по дворам, парадным.
Ульяна
3 июл 2024
Здравствуйте, экскурсия была в конце мая. Подача материала не понравилось, довольно скучно, основные парадные с фотографий заявленных мы так и не увидели
Данил
Ответ организатора:
Добрый день, Ульяна! Большое спасибо за отзыв! Мы обязательно уведомим экскурсовода о том, чтобы он уделил особое внимание манере преподнесения информации, читать дальше
чтобы заинтересовать каждого гостя! Что касается маршрута: На экскурсии Вы посещаете 4-5 парадных доходных домов конца 19 - начала 20 века и маршрут из проходных дворов и дворов-колодцев. Маршрут экскурсии по дворам и парадным около метро "Владимирская" и района "Пяти углов" считается одним из самых красивых в Петербурге. По количеству посещаемых объектов (парадных, дворов, дворов-колодцев, коммунальной квартире) аналогов маршрута лучше в Петербурге нет.
Гульнара
29 июн 2024
Все прошло на пять с плюсом!Экскурсию провели для меня лично.. Так сложилось, я была одна!
Юлия
21 июн 2024
Заменили экскурсовода из-за болезни, но все прошло отлично!
О
Ольга
21 июн 2024
Максим смог погрузить в атмосферу Петербурга 18 века, обратил внимание на мелкие, но важные для темы детали, интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Четверостишье про трамвай запомним надолго))). Единственное, читать дальше
чего не было-это "Ромашки", а мы её очень ждали и были готовы посетить за доп плату (как было указано в описании экскурсии). Но настроение это не испортило, посетили и так немало. Спасибо Максиму
Е
Елена
20 июн 2024
Низкая эрудиция, минимум достоверной информации, на вопросы отвечает одной фразой "так было принято". Из плюсов: узнала проходной двор от Невского до метро Владимирская. Надеюсь, что молодой экскурсовод уделит время самообразованию и будет развиваться в профессии.
Данил
Ответ организатора:
Добрый день, Елена! Мне очень жаль что некоторые информационные моменты в экскурсии Вам не понравились! Что касается содержательной части рассказа экскурсовода. читать дальше
Я уведомил гида, чтобы он более ответственно отнёсся к информационной составляющей экскурсии и подачи материала. Спасибо Вам за обратную связь и возможность сделать наши экскурсии еще более увлекательными, чтобы они смогли заинтересовать всех туристов:)
А
Александр
17 июн 2024
Все понравилось Рекомендую!
К
Кирилл
11 июн 2024
Спасибо гиду Данилу за клиентоориентированность и что смог меня подождать, несмотря на то что я немного опоздал. И спасибо за интересный рассказ про особенности архитектуры Питера и городские легенды)
Марк
11 июн 2024
Отличная экскурсия даже для местного жителя! Позволяет увидеть не только известные улицы и проспекты, но и скрытые от посторонних глаз закоулки и дворы.
Гид Максим знаток своего дела с ключами от всех дверей. Рассказал много интересных фактов и легенд старого Питера. Было интересно, рекомендую!
Ю
Юрий
11 июн 2024
Всем добра! Заказали экскурсию по парадным, небольшую, но содержательную. Всё понравилось, экскурсовод Максим оказался интересным рассказчиком и увлечённым человеком. Рекомендую тем, кому близка история Петербурга в этом необычном ключе.
М
Михаил
9 июн 2024
Спасибо гиду Данилу за отличную и увлекательную экскурсию, даже не смотря на плохую погоду.
А
Андрей
2 июн 2024
Гид Максим профессионально приоткрыл дверь во внутренний мир Питера. Экскурсия была очень интересная и увлекательная.
В
Виктория
30 мая 2024
Были на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид был просто умничка очень все интересно и понятно рассказывал(к сожалению имя гида не запомнили:(и отдельное огромное спасибо гиду за сделанные фото
В
Валентина
10 мая 2024
Экскурсия очень интересная. Девушка постоянно что-то рассказывала про протяжении 2-х часов. Я в восторге.
Татьяна
10 мая 2024
Не было парадной с заставки
Данил
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна! Очень жаль что Вы оставили такой короткий отзыв и не написали о локациях, которые мы посетили. Что касается читать дальше
парадной с первого фото, там сейчас идёт ремонт, и на какое-то время нам пришлось исключить её из маршрута. Но на содержании экскурсии это никак не поменялось, мы также посещаем 4-5 парадных доходных домов конца 19 - начала 20 века, маршрут из проходных дворов и дворов-колодцев. Маршрут экскурсии проходит около метро "Владимирская" и района "Пяти углов" и считается одним из самых красивых в Петербурге. Это связано с тем, что большое количество уникальных мест находится близко друг от друга, и их можно объединить в одну 1,5 часовую пешую экскурсию. Аналогов подобного маршрута в Петербурге нет.