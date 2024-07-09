Дворы и парадные давно вошли в список достопримечательностей Петербурга, не утратив при этом своей самобытности. Вы проникнетесь их ускользающей красотой и историей: «заплутаете» в проходных дворах, прикоснётесь к широким подоконникам, полюбуетесь лепниной и витражами. Рассказы экскурсовода перенесут вас в Петербург 19 века, а маршрут позволит сделать атмосферные кадры.

Описание экскурсии

Уникальность петербургской застройки

С середины 18 века в городе появились единые фасадные линии — а с ними лабиринты дворов, системы подворотен и переходов. Вы проникнете в этот особый мир непарадного Петербурга: узнаете о причинах, повлиявших на облик города; научитесь отличать коммунальную квартиру от обычной, поймете разницу между парадной и подъездом, услышите о функциях черной лестницы и, конечно, увидите знаменитые дворы-колодцы.

Красота и жизнь за фасадами

Вы посетите 4-5 парадных конца 19-начала 20 веков, столько же проходных и дворов-колодцев. В «доме-прянике» полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Будете впечатлены бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные горельефы в парадной особняка Каншина. В парадной доходного дома Елисеевых, «Ромашке», вы увидите шахту одного из самых первых лифтов в Петербурге, украшенную великолепной ковкой, и старинные резные двери. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, экскурсовод расскажет вам об истории доходных домов и о судьбах их жителей.

Организационные детали

Стоимость посещения парадной «Ромашка» оплачивается дополнительно (посещение по желанию). На месте берут 150-200 руб. с человека, в зависимости от дня посещения.

На место встречи желательно прийти за пять минут до начала экскурсии. Важно не опаздывать более чем на пять минут.

Рекомендуем выбирать удобные одежду и обувь

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Условия проведения экскурсии