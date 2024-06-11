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Богатое убранство дворца поражает, ведь Юсуповы не были царской династией, однако породнились с ней — Феликс женился на племяннице Николая II Ирине. В аутентичных интерьерах отражена история княжеского рода. Сага о Юсуповых, их семейная драма и роль во дворе — об этом и поговорим на экскурсии. Мы погуляем по саду, а после пройдём по парадным комнатам и заглянем в театр.