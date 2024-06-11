Богатое убранство дворца поражает, ведь Юсуповы не были царской династией, однако породнились с ней — Феликс женился на племяннице Николая II Ирине. В аутентичных интерьерах отражена история княжеского рода. Сага о Юсуповых, их семейная драма и роль во дворе — об этом и поговорим на экскурсии. Мы погуляем по саду, а после пройдём по парадным комнатам и заглянем в театр.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём экскурсию в Юсуповском саду, где вы узнаете о ежедневном быте княжеской семьи.
- Затем переместимся во дворец. Его парадные залы ещё помнят торжественные приёмы. Мы изучим гостиные, где можно было уютно расположиться за рукоделием или игрой в карты.
- Посетим танцевальный зал, где устраивали балы для высшего общества.
- Дойдём до центрального зала дворца Белоколонного, соединяющего парадные залы и выставочную анфиладу. Здесь проходили официальные приёмы и банкеты, концерты и митинги, балы и танцы.
- Через выставочную анфиладу пройдём к действующему театру и на обратном пути полюбуемся сохранившимися интерьерами.
- Затем спустимся на первый этаж, посмотрим на «гарсоньерку» Феликса Юсупова и раскроем тайну убийства Григория Распутина.
Вы узнаете:
- Кто богаче — Юсуповы или Романовы.
- В чём заключалось родовое проклятье семьи Юсуповых.
- Где сейчас живут потомки и как они чтят историю своей семьи.
- И многое другое.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Входной билет включён в стоимость.
- Дворец оборудован лифтом для маломобильных гостей, подняться на второй этаж можно, но в подвал не попасть, так как там узкая лестница.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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