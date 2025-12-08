Откройте для себя настоящую жемчужину русской истории и архитектуры. Уникальная экскурсия по Петергофу подарит вам незабываемые впечатления.
Позвольте себе погрузиться в атмосферу царской роскоши, прогуливаясь по величественным дворцам и паркам, создававшимся по велению самих императоров.
Описание билетаСимфония фонтанов: путешествие в Петергоф Петергоф — это не просто дворец, а целый ансамбль, который отражает мощь России и амбиции Петра Великого. В нижнем парке вы увидите один из самых великих фонтанных комплексов в мире, где работает около 150 фонтанов, каждый из которых имеет свою историю. Самые известные — Самсон, Пирамида и Адам, являющиеся символами победы и процветания России. Также узнаете об уникальной фонтанной системе, которая уже более 300 лет работает без единого насоса. Этот величественный комплекс не оставит равнодушным ни одного путешественника. Экскурсия по Петергофу — это не просто прогулка. Это путешествие в историю, где каждый шаг ведет к раскрытию новых тайн и красот. Вы узнаете о жизни императоров, тайных забавах, величественных победах и культурных изменениях, которые подарили России новое лицо. Забронируйте экскурсию уже сегодня и станьте частью великой истории. Обратите внимание• Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона. Важная информация:
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона!
- Для подтверждения брони необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости, в случае отмены экскурсии с Вашей стороны менее, чем за 3 дня — предоплата не возвращается.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Большого дворца
- Нижний парк и фонтаны
- Большой каскад
- Львиный каскад
- Марлинский каскад
Что включено
- Услуги гида
- Билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Петергоф, Верхний сад
Завершение: Петергоф, Разводная ул., 2, выход из Нижнего парка со стороны Церковного корпуса
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
