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8,5 лет). Мы с Вами Уважаемая Ирина провели чудесно время во время экскурсии по пригородам Санкт Петербурга! Хочу порекомендовать данного гида,с подходом в ее работе! Во-первых, Ирина заранее обсудила,что мы хотим увидеть,где побывать,наши пожелания,и предложила много интересных локаций для заинтересованности детей, обсудили место и время,от куда нас забирать,так же подсказывала как и где можно сэкономить наши деньги. Еще,хочу отметить Ирина,быстро нашла подход к детям,расположила к себе, очень приятная и милая,образованная женщина,аккуратный водитель. Провели время очень насыщенно, познавательно,задорно!! Отдельно спасибо за шутихи, в Петергофе,дети в восторге. Дорогие взрослые,я рекомендую данного гида Ирину,если Вы хотите для своих детей познавательную и запоминающиеся воспоминания! Спасибо большое, обязательно в следующий раз, только к Вам! Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, любви!