1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Начало: Центральный вход в парк или встреча у причала
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Здравствуйте! Хочу выразить большую благодарность нашему гиду Ирине, спасибо Вам большое от моих внуков Александры и Матвея (7,5 лет и
- ДДарья7 сентября 2023Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группеЕвгения провела просто супер-пупер бомбу экскурсию) Петергоф прям ожил для нас вместе с ней! Крайне рекомендуем)
- ВВалерий20 августа 2023Дарья провела отличную экскурсию по Нижнему парку. Мы были на экскурсии с двумя внуками и Дарья сумела заинтересовать не только
- ННаталья15 июля 2022Прогулка по блистательному Нижнему парку ПетергофаХотелось бы поблагодарить Наталью за чудесную экскурсию по Нижнему парку Петергофа. 1,5 часа пролетели незаметно даже для ребенка. Интересно, легко, без воды.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергофе на месте»
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