В Петергофе на месте – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «В Петергофе на месте» в Санкт-Петербурге, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
Начало: Центральный вход в парк или встреча у причала
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    От Ораниенбаума до Петергофа: взлеты и падения
    Здравствуйте! Хочу выразить большую благодарность нашему гиду Ирине, спасибо Вам большое от моих внуков Александры и Матвея (7,5 лет и
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    8,5 лет). Мы с Вами Уважаемая Ирина провели чудесно время во время экскурсии по пригородам Санкт Петербурга! Хочу порекомендовать данного гида,с подходом в ее работе! Во-первых, Ирина заранее обсудила,что мы хотим увидеть,где побывать,наши пожелания,и предложила много интересных локаций для заинтересованности детей, обсудили место и время,от куда нас забирать,так же подсказывала как и где можно сэкономить наши деньги. Еще,хочу отметить Ирина,быстро нашла подход к детям,расположила к себе, очень приятная и милая,образованная женщина,аккуратный водитель. Провели время очень насыщенно, познавательно,задорно!! Отдельно спасибо за шутихи, в Петергофе,дети в восторге. Дорогие взрослые,я рекомендую данного гида Ирину,если Вы хотите для своих детей познавательную и запоминающиеся воспоминания! Спасибо большое, обязательно в следующий раз, только к Вам! Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, любви!

  • Д
    Дарья
    7 сентября 2023
    Петергоф, парк и фонтаны в индивидуальной группе
    Евгения провела просто супер-пупер бомбу экскурсию) Петергоф прям ожил для нас вместе с ней! Крайне рекомендуем)
  • В
    Валерий
    20 августа 2023
    Петергоф-феерия брызг по задумке Петра. Обзорная экскурсия по Нижнему парку
    Дарья провела отличную экскурсию по Нижнему парку. Мы были на экскурсии с двумя внуками и Дарья сумела заинтересовать не только
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    взрослых, но и детей историей парка, чем нас приятно удивила. В целом экскурсия была с одной стороны содержательной, а с другой дружелюбной и непринужденной.

  • Н
    Наталья
    15 июля 2022
    Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
    Хотелось бы поблагодарить Наталью за чудесную экскурсию по Нижнему парку Петергофа. 1,5 часа пролетели незаметно даже для ребенка. Интересно, легко, без воды.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергофе на месте»

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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Петергофе на месте" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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