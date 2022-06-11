в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)

Без очередей познакомиться с блистательной резиденцией и открыть тайны Янтарной комнаты

Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом — портал в золотой век Екатерины II.

С нами ваше путешествие сюда будет интересным и комфортным: оно пройдет в группе до 16 человек с профессиональным гидом, который увлечет и взрослых, и детей.

Вы изучите парадные залы и архитектурные детали Екатерининского дворца, прогуляетесь по аллеям и узнаете, как жили императрицы.
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По дороге из Петербурга в город Пушкин наш гид расскажет об этих местах и подготовит вас к знакомству с любимой резиденцией трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Екатерининский дворец снаружи и внутри. За 1,5 часа вы восхититесь пышностью фасадов и выясните, были ли они покрыты золотом. Полюбуетесь зазеркальем Большого зала и подсчитаете его свечи, пройдете по Золотой анфиладе и царским покоям. Особое внимание уделите Янтарной комнате с ее секретами и историей кропотливого восстановления.

Екатерининский парк и жизнь монарших особ. Прогулка по регулярному парку приведет вас к адмиралтейству, где не строили корабли, бане, где не мылись, и пирамиде без мумий. На экскурсии отдельной темой станут будни и праздники императрицы Екатерины: вы раскроете, во сколько она вставала, какой кофе предпочитала сколько платьев меняла за один бал, где беседовала с внуками о философии, где весело каталась с горки, а где проливала слезы о своих питомцах.

Программа

— 11:30 Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)
— 11:30-12:00 Поездка в Пушкин с путевой экскурсией
— 12:00-13:30 Экскурсия в Екатерининском дворце
— 13:30-15:30 Экскурсия по парку, свободное время
— 16:30-17:00 Возвращение в город

Организационные детали

  • Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне в группе до 16 человек
  • Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию на месте — штатный гид Царского Села

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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