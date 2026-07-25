в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Царское Село - это уникальная возможность погрузиться в историю России и насладиться великолепием Екатерининского дворца. Профессиональный гид расскажет о жизни императриц и проведет вас по парадным залам и аллеям парка. В стоимость экскурсии включены входные билеты, что избавит вас от необходимости стоять в очередях. Путешествие будет комфортным и познавательным для всей семьи
🌟 Профессиональный гид, увлекающий и взрослых, и детей
🏰 Входные билеты включены в стоимость
🚐 Комфортабельный минивэн для поездки
🕰️ Изучение парадных залов и архитектурных деталей
🌳 Прогулка по регулярному парку с интересными фактами
👑 Погружение в жизнь императриц и их быт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку, а длинные световые дни позволяют насладиться красотой дворца и его окрестностей в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно комфортно посетить это место, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, дворец открыт для посещения, и его интерьеры остаются столь же впечатляющими, но прогулки по парку могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Царское Село
Екатерининский дворец
Большой зал
Золотая анфилада
Янтарная комната
Екатерининский парк
Адмиралтейство
Баня
Пирамида
Описание экскурсии
По дороге из Петербурга в город Пушкин наш гид расскажет об этих местах и подготовит вас к знакомству с любимой резиденцией трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.
Екатерининский дворец снаружи и внутри. За 1,5 часа вы восхититесь пышностью фасадов и выясните, были ли они покрыты золотом. Полюбуетесь зазеркальем Большого зала и подсчитаете его свечи, пройдете по Золотой анфиладе и царским покоям. Особое внимание уделите Янтарной комнате с ее секретами и историей кропотливого восстановления.
Екатерининский парк и жизнь монарших особ. Прогулка по регулярному парку приведет вас к адмиралтейству, где не строили корабли, бане, где не мылись, и пирамиде без мумий. На экскурсии отдельной темой станут будни и праздники императрицы Екатерины: вы раскроете, во сколько она вставала, какой кофе предпочитала сколько платьев меняла за один бал, где беседовала с внуками о философии, где весело каталась с горки, а где проливала слезы о своих питомцах.
Программа
— Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга) — Поездка в Пушкин с путевой экскурсией — Экскурсия в Екатерининском дворце — Экскурсия по парку, свободное время — Возвращение в город
Организационные детали
Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость
Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию на месте — штатный гид Царского Села
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
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Провела экскурсии для 69842 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 794 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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У
Унанян
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами! рекомендую от души👍
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Ю
Юлия
Понравилась поездка. Большое спасибо водителю Александру и экскурсоводу Нине. Дождь нам не помешал наслодится красотой.
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Мария
Потрясающая экскурсия - насыщенно, удобно, комфортно, время пролетает незаметно. Собрались очень компактной группой (3 человека), гид Александра изумительная, было одинаково интересно и уже опытному туристу, и человеку, в первый раз приехавшему в Пушкин. С погодой по счастью тоже повезло, и погуляли, и почти все посмотрели, и даже смогли на воздухе в парке отдохнуть, и застали цветущую сирень, просто восторг)
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Галина
Огромное спасио!!! Александре за интерейснешую экскурсию!!! За интересные рассказы! За тёплое общение!! Рекомендовать буду эту экскурсию, а именно Александру, своим знакомым!!! Браво, умница, Александра!!!
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А
Анна
Были с дочкой в августе 2025. Экскурсия очень понравилась. Подача материала лёгкая, не ощущается как гранит науки, и поэтому и я, и дочь обе все прекрасно восприняли и запомнили
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Елена
Экскурсия в г. Пушкин оставила очень яркие и положительные впечатления! Было интересно не только узнать новые факты, но и почувствовать атмосферу места благодаря увлекательному рассказу гида Александре, которая знает и читать дальшеуменьшить
любит свою работу!!! Особенно понравилось, как были подобраны детали маршрута — каждый объект вызывал искренний интерес и желание узнать больше. Организация была на высоте: всё продумано, комфортно, без спешки. После экскурсии осталось ощущение, что открыл для себя что-то новое. Очень хочется вернуться! Однозначно рекомендую!
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