в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

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Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)

Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Царское Село - это уникальная возможность погрузиться в историю России и насладиться великолепием Екатерининского дворца. Профессиональный гид расскажет о жизни императриц и проведет вас по парадным залам и аллеям парка. В стоимость экскурсии включены входные билеты, что избавит вас от необходимости стоять в очередях. Путешествие будет комфортным и познавательным для всей семьи
5
794 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Профессиональный гид, увлекающий и взрослых, и детей
  • 🏰 Входные билеты включены в стоимость
  • 🚐 Комфортабельный минивэн для поездки
  • 🕰️ Изучение парадных залов и архитектурных деталей
  • 🌳 Прогулка по регулярному парку с интересными фактами
  • 👑 Погружение в жизнь императриц и их быт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку, а длинные световые дни позволяют насладиться красотой дворца и его окрестностей в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно комфортно посетить это место, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, дворец открыт для посещения, и его интерьеры остаются столь же впечатляющими, но прогулки по парку могут быть ограничены из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)

Что можно увидеть

  • Царское Село
  • Екатерининский дворец
  • Большой зал
  • Золотая анфилада
  • Янтарная комната
  • Екатерининский парк
  • Адмиралтейство
  • Баня
  • Пирамида

Описание экскурсии

По дороге из Петербурга в город Пушкин наш гид расскажет об этих местах и подготовит вас к знакомству с любимой резиденцией трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Екатерининский дворец снаружи и внутри. За 1,5 часа вы восхититесь пышностью фасадов и выясните, были ли они покрыты золотом. Полюбуетесь зазеркальем Большого зала и подсчитаете его свечи, пройдете по Золотой анфиладе и царским покоям. Особое внимание уделите Янтарной комнате с ее секретами и историей кропотливого восстановления.

Екатерининский парк и жизнь монарших особ. Прогулка по регулярному парку приведет вас к адмиралтейству, где не строили корабли, бане, где не мылись, и пирамиде без мумий. На экскурсии отдельной темой станут будни и праздники императрицы Екатерины: вы раскроете, во сколько она вставала, какой кофе предпочитала сколько платьев меняла за один бал, где беседовала с внуками о философии, где весело каталась с горки, а где проливала слезы о своих питомцах.

Программа

— Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)
— Поездка в Пушкин с путевой экскурсией
— Экскурсия в Екатерининском дворце
— Экскурсия по парку, свободное время
— Возвращение в город

Организационные детали

  • Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость
  • Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию на месте — штатный гид Царского Села
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет7200 ₽
Дети до 14 лет6700 ₽
Дети до 7 лет4500 ₽
Пенсионеры6700 ₽
Студенты6500 ₽
Дети 14-18 лет6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 69842 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 794 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
728
4
44
3
12
2
4
1
5
У
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами! рекомендую от души👍
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
спасибо гиду Александре за комфортабельную, интересную и информативную экскурсию в царское село🥰следующие экскурсии только с вами!
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Ю
Понравилась поездка.
Большое спасибо водителю Александру и экскурсоводу Нине. Дождь нам не помешал наслодится красотой.
Понравилась поездка.
Понравилась поездка.
Понравилась поездка.
Понравилась поездка.
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Мария
Потрясающая экскурсия - насыщенно, удобно, комфортно, время пролетает незаметно. Собрались очень компактной группой (3 человека), гид Александра изумительная, было одинаково интересно и уже опытному туристу, и человеку, в первый раз приехавшему в Пушкин. С погодой по счастью тоже повезло, и погуляли, и почти все посмотрели, и даже смогли на воздухе в парке отдохнуть, и застали цветущую сирень, просто восторг)
Потрясающая экскурсия - насыщенно, удобно, комфортно, время пролетает незаметно. Собрались очень компактной группой (3 человека), гид
Потрясающая экскурсия - насыщенно, удобно, комфортно, время пролетает незаметно. Собрались очень компактной группой (3 человека), гид
Потрясающая экскурсия - насыщенно, удобно, комфортно, время пролетает незаметно. Собрались очень компактной группой (3 человека), гид
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Галина
Огромное спасио!!! Александре за интерейснешую экскурсию!!! За интересные рассказы! За тёплое общение!! Рекомендовать буду эту экскурсию, а именно Александру, своим знакомым!!! Браво, умница, Александра!!!
Огромное спасио!!! Александре за интерейснешую экскурсию!!! За интересные рассказы! За тёплое общение!! Рекомендовать буду эту экскурсию,
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А
Были с дочкой в августе 2025.
Экскурсия очень понравилась. Подача материала лёгкая, не ощущается как гранит науки, и поэтому и я, и дочь обе все прекрасно восприняли и запомнили
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Елена
Экскурсия в г. Пушкин оставила очень яркие и положительные впечатления! Было интересно не только узнать новые факты, но и почувствовать атмосферу места благодаря увлекательному рассказу гида Александре, которая знает и
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любит свою работу!!! Особенно понравилось, как были подобраны детали маршрута — каждый объект вызывал искренний интерес и желание узнать больше. Организация была на высоте: всё продумано, комфортно, без спешки. После экскурсии осталось ощущение, что открыл для себя что-то новое. Очень хочется вернуться! Однозначно рекомендую!

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