в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Лучшее время для экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку, а длинные световые дни позволяют насладиться красотой дворца и его окрестностей в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно комфортно посетить это место, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, дворец открыт для посещения, и его интерьеры остаются столь же впечатляющими, но прогулки по парку могут быть ограничены из-за снега и низких температур.

Царское Село - это уникальная возможность погрузиться в историю России и насладиться великолепием Екатерининского дворца. Профессиональный гид расскажет о жизни императриц и проведет вас по парадным залам и аллеям парка. В стоимость экскурсии включены входные билеты, что избавит вас от необходимости стоять в очередях. Путешествие будет комфортным и познавательным для всей семьи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По дороге из Петербурга в город Пушкин наш гид расскажет об этих местах и подготовит вас к знакомству с любимой резиденцией трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Екатерининский дворец снаружи и внутри. За 1,5 часа вы восхититесь пышностью фасадов и выясните, были ли они покрыты золотом. Полюбуетесь зазеркальем Большого зала и подсчитаете его свечи, пройдете по Золотой анфиладе и царским покоям. Особое внимание уделите Янтарной комнате с ее секретами и историей кропотливого восстановления.

Екатерининский парк и жизнь монарших особ. Прогулка по регулярному парку приведет вас к адмиралтейству, где не строили корабли, бане, где не мылись, и пирамиде без мумий. На экскурсии отдельной темой станут будни и праздники императрицы Екатерины: вы раскроете, во сколько она вставала, какой кофе предпочитала сколько платьев меняла за один бал, где беседовала с внуками о философии, где весело каталась с горки, а где проливала слезы о своих питомцах.

Программа

— Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)

— Поездка в Пушкин с путевой экскурсией

— Экскурсия в Екатерининском дворце

— Экскурсия по парку, свободное время

— Возвращение в город

Организационные детали