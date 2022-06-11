в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом — портал в золотой век Екатерины II. С нами ваше путешествие сюда будет интересным и комфортным: оно пройдет в группе до 16 человек с профессиональным гидом, который увлечет и взрослых, и детей. Вы изучите парадные залы и архитектурные детали Екатерининского дворца, прогуляетесь по аллеям и узнаете, как жили императрицы.

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Что вас ожидает

По дороге из Петербурга в город Пушкин наш гид расскажет об этих местах и подготовит вас к знакомству с любимой резиденцией трех императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Екатерининский дворец снаружи и внутри. За 1,5 часа вы восхититесь пышностью фасадов и выясните, были ли они покрыты золотом. Полюбуетесь зазеркальем Большого зала и подсчитаете его свечи, пройдете по Золотой анфиладе и царским покоям. Особое внимание уделите Янтарной комнате с ее секретами и историей кропотливого восстановления.

Екатерининский парк и жизнь монарших особ. Прогулка по регулярному парку приведет вас к адмиралтейству, где не строили корабли, бане, где не мылись, и пирамиде без мумий. На экскурсии отдельной темой станут будни и праздники императрицы Екатерины: вы раскроете, во сколько она вставала, какой кофе предпочитала сколько платьев меняла за один бал, где беседовала с внуками о философии, где весело каталась с горки, а где проливала слезы о своих питомцах.

Программа

— 11:30 Встреча с гидом на Площади Искусств (центр Петербурга)

— 11:30-12:00 Поездка в Пушкин с путевой экскурсией

— 12:00-13:30 Экскурсия в Екатерининском дворце

— 13:30-15:30 Экскурсия по парку, свободное время

— 16:30-17:00 Возвращение в город

Организационные детали