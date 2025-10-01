Мои заказы

Величие Юсуповского Дворца: парадные залы и Мавританская гостиная

Величие Юсуповского Дворца
Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив один из самых красивых дворцов мирового архитектурного наследия с квалифицированным гидом.

Уникальная экскурсия в мини-группе откроет для вас парадные залы, домовой театр и Мавританскую гостиную, а также экспозицию, посвящённую загадочной фигуре Григория Распутина. Это путешествие в прошлое, которое вы не забудете!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
57 отзывов
Величие Юсуповского Дворца: парадные залы и Мавританская гостиная
Величие Юсуповского Дворца: парадные залы и Мавританская гостиная
Величие Юсуповского Дворца: парадные залы и Мавританская гостиная

Описание экскурсии

Величие, роскошь и загадки Эта экскурсия — погружение в прошлое, во время которой каждый откроет для себя величественный Юсуповский дворец на набережной реки Мойки и сможет погрузиться в атмосферу роскоши и блеска императорских времён, посетив изысканные парадные залы, домовой театр, Мавританскую гостиную в покоях Князя и экспозицию Г. Распутина.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Наша экскурсия пройдет по маршруту номер 4:
  • Парадная лестница, парадные залы, домовой театр, покои Князя Феликса
  • Мавританская гостиная, экспозиция «Убийство Григория Распутина»
Что включено
  • Входные билеты по 4 маршруту
  • Услуги квалифицированного гида
  • Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы, сувениры
  • Кофе, пирожки на Юсуповской кухне
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
читать дальше

ждать их. За это отдельное спасибо! Как говорится «семеро одного не ждут». Сам дворец особого впечатления не произвел, это коммерческая история. Вместо картин постеры. Это конечно лучше, чем голые стены, но всё же. Если вы неискушенней зритель, то можно идти, но если вы бывали, например, в Версале, то в Юсуповском вам делать нечего 🤷🏼‍♀️

Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.
Д
Дорофеев
20 сен 2025
Все было замечательно, кроме небольшого конфуза, точки начала самой встречи с гидом. И с квадратной синей, а не овальной картонкой. Гид Валерий профессионал высшей категории. Было очень интересно его слушать.
И
Игорь
18 сен 2025
Великолепные интерьеры. Профессиональный, эрудированный, эмпатичный гид. Мы в восторге!
М
Маргарита
16 сен 2025
Все замечательно!
Г
Галина
8 сен 2025
Были на экскурсии 05.09.25. Остались очень довольны прекрасной организацией и интересным, познавательным рассказом нашего гида. К сожалению я не запомнила его имени, но большое спасибо ему за внимательное отношение (мы опаздывали, он нас ждал). Благодаря ему мы смогли насладиться красотами дворца и узнать много интересного. Ещё раз огромное спасибо.
Н
Наталья
26 авг 2025
Очень интересно и познавательно. Спасибо Валерию за увлекательную экскурсию.

Пожелание - не менять время экскурсий. Позвонили и попросили придти на 30 мин раньше указанного времени, сложно перестроить свой график.
Ю
Юлия
24 авг 2025
Добрый день. Посетили Юсуповский дворец. Гид Зинаида просто чудо, огромное спасибо за безумно интересную и увлекательную экскурсию. Очень милая и приятная, она окунула нас в атмосферу жизни людей этого дворца. Спасибо большое 🌸🌸🌸
Л
Любовь
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный дворец, интересный рассказ экскурсовода.
Л
Лариса
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, особенно работа гида. Профессионал своего дела! Захотелось еще больше узнать о роде Юсуповых.
Л
Любовь
21 авг 2025
На одном дыхании. Восторг!!!
N
Natalya
21 авг 2025
Everything is great

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Юсуповский дворец: парадные залы и личные покои
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Юсуповский дворец: парадные залы и личные покои
Погрузиться в двухсотлетнюю историю семьи и полюбоваться внутренним убранством
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 18 998 ₽ за человека
Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина
Оценить интерьеры, узнать об образе жизни князей и их участии в громком преступлении
Начало: На улице Декабристов
Расписание: в понедельник в 13:00, в субботу в 14:00
27 дек в 14:00
29 дек в 13:00
2850 ₽ за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Пешая
2 часа
-
10%
464 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
2250 ₽2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге