Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив один из самых красивых дворцов мирового архитектурного наследия с квалифицированным гидом.
Уникальная экскурсия в мини-группе откроет для вас парадные залы, домовой театр и Мавританскую гостиную, а также экспозицию, посвящённую загадочной фигуре Григория Распутина. Это путешествие в прошлое, которое вы не забудете!
Уникальная экскурсия в мини-группе откроет для вас парадные залы, домовой театр и Мавританскую гостиную, а также экспозицию, посвящённую загадочной фигуре Григория Распутина. Это путешествие в прошлое, которое вы не забудете!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВеличие, роскошь и загадки Эта экскурсия — погружение в прошлое, во время которой каждый откроет для себя величественный Юсуповский дворец на набережной реки Мойки и сможет погрузиться в атмосферу роскоши и блеска императорских времён, посетив изысканные парадные залы, домовой театр, Мавританскую гостиную в покоях Князя и экспозицию Г. Распутина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наша экскурсия пройдет по маршруту номер 4:
- Парадная лестница, парадные залы, домовой театр, покои Князя Феликса
- Мавританская гостиная, экспозиция «Убийство Григория Распутина»
Что включено
- Входные билеты по 4 маршруту
- Услуги квалифицированного гида
- Индивидуальный наушник для хорошей слышимости гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, сувениры
- Кофе, пирожки на Юсуповской кухне
Место начала и завершения?
Улица Декабристов, 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
1 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал
Е
Елена
30 сен 2025
Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг
Л
Лилия
29 сен 2025
100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.
Б
Бусыгина
23 сен 2025
Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.
М
Мария
21 сен 2025
Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.
Д
Дорофеев
20 сен 2025
Все было замечательно, кроме небольшого конфуза, точки начала самой встречи с гидом. И с квадратной синей, а не овальной картонкой. Гид Валерий профессионал высшей категории. Было очень интересно его слушать.
И
Игорь
18 сен 2025
Великолепные интерьеры. Профессиональный, эрудированный, эмпатичный гид. Мы в восторге!
М
Маргарита
16 сен 2025
Все замечательно!
Г
Галина
8 сен 2025
Были на экскурсии 05.09.25. Остались очень довольны прекрасной организацией и интересным, познавательным рассказом нашего гида. К сожалению я не запомнила его имени, но большое спасибо ему за внимательное отношение (мы опаздывали, он нас ждал). Благодаря ему мы смогли насладиться красотами дворца и узнать много интересного. Ещё раз огромное спасибо.
Н
Наталья
26 авг 2025
Очень интересно и познавательно. Спасибо Валерию за увлекательную экскурсию.
Пожелание - не менять время экскурсий. Позвонили и попросили придти на 30 мин раньше указанного времени, сложно перестроить свой график.
Пожелание - не менять время экскурсий. Позвонили и попросили придти на 30 мин раньше указанного времени, сложно перестроить свой график.
Ю
Юлия
24 авг 2025
Добрый день. Посетили Юсуповский дворец. Гид Зинаида просто чудо, огромное спасибо за безумно интересную и увлекательную экскурсию. Очень милая и приятная, она окунула нас в атмосферу жизни людей этого дворца. Спасибо большое 🌸🌸🌸
Л
Любовь
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасный дворец, интересный рассказ экскурсовода.
Л
Лариса
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, особенно работа гида. Профессионал своего дела! Захотелось еще больше узнать о роде Юсуповых.
Л
Любовь
21 авг 2025
На одном дыхании. Восторг!!!
N
Natalya
21 авг 2025
Everything is great
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Юсуповский дворец: парадные залы и личные покои
Погрузиться в двухсотлетнюю историю семьи и полюбоваться внутренним убранством
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 18 998 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы, жилые покои и убийство Григория Распутина
Оценить интерьеры, узнать об образе жизни князей и их участии в громком преступлении
Начало: На улице Декабристов
Расписание: в понедельник в 13:00, в субботу в 14:00
27 дек в 14:00
29 дек в 13:00
2850 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
2250 ₽
2500 ₽ за человека