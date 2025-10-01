П Полина читать дальше ждать их. За это отдельное спасибо! Как говорится «семеро одного не ждут». Сам дворец особого впечатления не произвел, это коммерческая история. Вместо картин постеры. Это конечно лучше, чем голые стены, но всё же. Если вы неискушенней зритель, то можно идти, но если вы бывали, например, в Версале, то в Юсуповском вам делать нечего 🤷🏼‍♀️ Нам повезло с экскурсоводом! Евгений очень интересно рассказывал, ничего лишнего и занудного. Держал внимание все 2 часа! Это большая редкость) спасибо большое за организацию. Человека 3-4 опаздывали, Евгений не стал

Е Елена Понравилась в целом экскурсия, интересно, местами затянуто, но это не испортило впечатления. Интересные факты, внимательный экскурсовод, уложились в тайминг

Л Лилия 100 процентная экскурсия, на которой надо обязательно побывать потому что: красиво, роскошно, познавательно.

Б Бусыгина Мы посмотреть сам дворец, а так же спустились в подвал где экскурсовод нам рассказал как убивали Распутина.

М Мария Это просто шикарная экскурсия, очень интересная и информативная. Нам с мужем очень понравилось. Спасибо организаторам и очень эрудированному гиду.

Д Дорофеев Все было замечательно, кроме небольшого конфуза, точки начала самой встречи с гидом. И с квадратной синей, а не овальной картонкой. Гид Валерий профессионал высшей категории. Было очень интересно его слушать.

И Игорь Великолепные интерьеры. Профессиональный, эрудированный, эмпатичный гид. Мы в восторге!

М Маргарита Все замечательно!

Г Галина Были на экскурсии 05.09.25. Остались очень довольны прекрасной организацией и интересным, познавательным рассказом нашего гида. К сожалению я не запомнила его имени, но большое спасибо ему за внимательное отношение (мы опаздывали, он нас ждал). Благодаря ему мы смогли насладиться красотами дворца и узнать много интересного. Ещё раз огромное спасибо.

Н Наталья Очень интересно и познавательно. Спасибо Валерию за увлекательную экскурсию.



Пожелание - не менять время экскурсий. Позвонили и попросили придти на 30 мин раньше указанного времени, сложно перестроить свой график.

Ю Юлия Добрый день. Посетили Юсуповский дворец. Гид Зинаида просто чудо, огромное спасибо за безумно интересную и увлекательную экскурсию. Очень милая и приятная, она окунула нас в атмосферу жизни людей этого дворца. Спасибо большое 🌸🌸🌸

Л Любовь Очень интересная экскурсия, прекрасный дворец, интересный рассказ экскурсовода.

Л Лариса Очень понравилась экскурсия, особенно работа гида. Профессионал своего дела! Захотелось еще больше узнать о роде Юсуповых.

Л Любовь На одном дыхании. Восторг!!!