Трёхчасовая прогулка 👣 по Петроградской стороне на круизерных, редких велосипедах из частной коллекции.

Обзорное посещение местных достопримечательностей 🏛️. Маршрут пройдет по пяти из шести островов.

Экскурсия бронируется при заказе от 2 человек.