Что вы увидите
- Стадион "Санкт-Петербург"
- Аврора
- дуб Петра первого
- телебашня
- Артеллерийский музей
- Петропавловская крепость.
Трёхчасовая прогулка 👣 по Петроградской стороне на круизерных, редких велосипедах из частной коллекции.
Обзорное посещение местных достопримечательностей 🏛️. Маршрут пройдет по пяти из шести островов.
Экскурсия бронируется при заказе от 2 человек.
Что входит
- Эксклюзивный велосипед
- гид
Начало
🚩 Метро Василеостровская
Место завершения
🏁 6 линия
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл
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