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Вело-прогулка по Петроградке.

Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
Вело-прогулка по Петроградке.
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  • 👥Групповая
  • 🚲На велосипеде
  • 🧘На выходные
  • 👀Идеально для первого визита
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Вело-прогулка по Петроградке.
Вело-прогулка по Петроградке.

Что вы увидите

  • Стадион "Санкт-Петербург"
  • Аврора
  • дуб Петра первого
  • телебашня
  • Артеллерийский музей
  • Петропавловская крепость.
Трёхчасовая прогулка 👣 по Петроградской стороне на круизерных, редких велосипедах из частной коллекции.
Обзорное посещение местных достопримечательностей 🏛️. Маршрут пройдет по пяти из шести островов.
Экскурсия бронируется при заказе от 2 человек.
Что входит
  • Эксклюзивный велосипед
  • гид
Начало
🚩 Метро Василеостровская
Место завершения
🏁 6 линия
Вело-прогулка по Петроградке.
Вело-прогулка по Петроградке.
Вело-прогулка по Петроградке.
Вело-прогулка по Петроградке.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл
Кирилл
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