Мы отправимся в музей под открытым небом — в Выборге можно почувствовать дыхание Европы, не покидая пределы России. Вас ждёт путешествие через века: от средневекового замка к изящному декору цветных домиков и современной культурной жизни. В скоростной «Ласточке» гид проведёт путевую экскурсию и подготовит вас к встрече с городом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:10 — встреча на Финляндском вокзале и отправление в Выборг

Скоростная «Ласточка» домчит нас до города всего за час. Гид проведёт путевую экскурсию — вы сразу сможете погрузиться в атмосферу Выборга.

10:50 — прогулка по Старому городу

Мы увидим основные достопримечательности и окажемся на острове с тем самым рыцарским замком — резиденцией шведских наместников 13 века. Полюбуемся башней Святого Олафа, пройдём по извилистым улочкам и представим, каким был Выборг много веков назад.

На маршруте:

Рыночная площадь

Круглая башня

Усадьба бюргера (16–17 века)

Костёл Святого Гиацинта («Рыцарский дом»)

Часовая башня

Площадь Старой Ратуши

Дом купеческой гильдии Святого Духа (14 век)

«Дом горожанина» (16 век) — самый старый жилой дом России

Мы поговорим о пути «из варяг в греки», войнах и мирных эпохах, купцах и пиратах, народах Выборга и его многонациональной истории. Обсудим финский период (1809–1940), северный модерн и национальный романтизм.

Вы узнаете, почему город называют «крендельным» и где можно увидеть «бараньи лбы». Услышите легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде».

13:30 — обед

Свободное время для обеда в кафе или ресторане по выбору. По желанию можно заранее забронировать столик, например, в ресторане в Круглой башне.

14:30 — продолжение программы на выбор или свободное время

После обеда возможны дополнительные экскурсии (бронируются заранее и оплачиваются отдельно):

Пейзажный скальный парк «Монрепо» — 600 ₽ за чел. + 1000 ₽ экскурсионный сбор за группу

Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида (со вторника по субботу), её необходимо бронировать заранее. Стоимость — 600 ₽ за чел.

Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — от 800 до 1250 ₽ за чел.

«Подземный Выборг» — таинственные подземелья на территории пивоваренного завода 1863 года, который объединил культуру России и Финляндии. Билет на экскурсию с дегустацией — 1800 ₽ за чел., экскурсия без дегустации — 1300 ₽ за чел.

Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 550 ₽ за чел.

17:01–18:16 — время отправления из Выборга и прибытия в Санкт-Петербург на «Ласточке»

Организационные детали