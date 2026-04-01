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Весь Выборг за один день - на «Ласточке» из Санкт-Петербурга

Засмотреться на средневековую кладку и узоры северного модерна
Мы отправимся в музей под открытым небом — в Выборге можно почувствовать дыхание Европы, не покидая пределы России.

Вас ждёт путешествие через века: от средневекового замка к изящному декору цветных домиков и современной культурной жизни. В скоростной «Ласточке» гид проведёт путевую экскурсию и подготовит вас к встрече с городом.
5
1 отзыв
Весь Выборг за один день - на «Ласточке» из Санкт-Петербурга
Весь Выборг за один день - на «Ласточке» из Санкт-Петербурга
Весь Выборг за один день - на «Ласточке» из Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

9:10 — встреча на Финляндском вокзале и отправление в Выборг

Скоростная «Ласточка» домчит нас до города всего за час. Гид проведёт путевую экскурсию — вы сразу сможете погрузиться в атмосферу Выборга.

10:50 — прогулка по Старому городу

Мы увидим основные достопримечательности и окажемся на острове с тем самым рыцарским замком — резиденцией шведских наместников 13 века. Полюбуемся башней Святого Олафа, пройдём по извилистым улочкам и представим, каким был Выборг много веков назад.

На маршруте:

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Усадьба бюргера (16–17 века)
  • Костёл Святого Гиацинта («Рыцарский дом»)
  • Часовая башня
  • Площадь Старой Ратуши
  • Дом купеческой гильдии Святого Духа (14 век)
  • «Дом горожанина» (16 век) — самый старый жилой дом России

Мы поговорим о пути «из варяг в греки», войнах и мирных эпохах, купцах и пиратах, народах Выборга и его многонациональной истории. Обсудим финский период (1809–1940), северный модерн и национальный романтизм.

Вы узнаете, почему город называют «крендельным» и где можно увидеть «бараньи лбы». Услышите легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде».

13:30 — обед

Свободное время для обеда в кафе или ресторане по выбору. По желанию можно заранее забронировать столик, например, в ресторане в Круглой башне.

14:30 — продолжение программы на выбор или свободное время

После обеда возможны дополнительные экскурсии (бронируются заранее и оплачиваются отдельно):

  • Пейзажный скальный парк «Монрепо» — 600 ₽ за чел. + 1000 ₽ экскурсионный сбор за группу
  • Библиотека Алвара Аалто — шедевр функционализма. Там можно побывать только с экскурсией от местного гида (со вторника по субботу), её необходимо бронировать заранее. Стоимость — 600 ₽ за чел.
  • Мастер-класс по приготовлению выборгского кренделя — от 800 до 1250 ₽ за чел.
  • «Подземный Выборг» — таинственные подземелья на территории пивоваренного завода 1863 года, который объединил культуру России и Финляндии. Билет на экскурсию с дегустацией — 1800 ₽ за чел., экскурсия без дегустации — 1300 ₽ за чел.
  • Экскурсия в Музей шоколада в здании бывшего порохового погреба времён Петра I — 550 ₽ за чел.

17:01–18:16 — время отправления из Выборга и прибытия в Санкт-Петербург на «Ласточке»

Организационные детали

  • От двух человек предоставляется скидка на проведении экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты на электричку — 353 ₽ (стоимость может меняться), также нужно купить билет для гида
  • Тайминг указан ориентировочно, уточняйте время отъезда и прибытия за день до экскурсии
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Финляндского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10987 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить, что сам Выборг интересный город, но свято верю, что хороший гид - это 70%
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восприятия и впечатления.
Было ощущение, что гуляем с давним другом, который прекрасно знает все о городе и с радостью делится с нами этими знаниями. Экскурсия у нас началась уже у электричке, поэтому приехав в Выборг - с историей города уже были знакомы. На протяжении всего пути мы слушали не просто сухие факты, а интересные истории, легенды, даже стихи. Интересно было как мне, так и сыну подростку. Маршрут настолько хорошо был составлен, что успели посмотреть все намеченное и что немаловажно - шли в своем комфортном темпе. Также хочу отметить, что были учтены все наши пожелания касаемо экскурсии.
Хотите провести замечательный день и открыть для себя новый город - смело можете обращаться сюда.
Еще раз хочу сказать огромное спасибо Элеоноре за организацию и Ирине за потрясающий день в Выборге. Ставлю «в избранное» и теперь знаю к кому точно идти за экскурсией.

Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,+2
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
Нам посчастливилось провести день вместе с гидом Ириной и это был прекрасный гид. Надо ли говорить,
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