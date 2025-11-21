Два часа, чтобы влюбиться в город на Неве? Этого достаточно! В разные дни мы пройдём по одному из двух маршрутов, чтобы вы рассмотрели Санкт-Петербург с разных сторон.
Красный проведёт нас по парадной части с визитными карточками Северной столицы, а синий познакомит с менее известными домами и улицами, где чаще встречаются местные жители.
Описание экскурсии
Красный маршрут — парадный центр Санкт-Петербурга
- Вы увидите грандиозную Дворцовую площадь с её знаменитым Александрийским столпом и могучими Атлантами
- Сделаете фото у Спаса на Крови — одного из самых живописных храмов города
- Полюбуетесь спокойным течением реки Мойки у Михайловского парка
- Загадаете желание у самого маленького памятника в Петербурге
- Послушаете о трагических событиях, связанных с Инженерным замком
- Ощутите грандиозность площади Искусств
- Найдёте укромное место, которое стало яркой страницей истории Серебряного века
Синий маршрут — деловая и историческая часть города
- Мы прогуляемся по улицам, где когда-то жили выдающиеся предприниматели
- Отыщем дом Пиковой дамы и выясним, где Пушкин проиграл крупную сумму денег
- Пройдём по самому широкому мосту города
- Оценим грандиозный ансамбль Исаакиевской площади и вспомним знаменитых жителей гостиницы «Англетер»
- Поговорим о трагических событиях на Сенатской площади
- Увидим Медного всадника и насладимся панорамой Невы
- Пройдём через Александровский сад, где расположены четыре памятника, каждый из которых хранит свою историю
- Выясним, что скрыто внутри золотого шара на шпиле Адмиралтейства
Календарь маршрутов и расписание — в галерее.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Петербурге и обменяться впечатлениями
- В случае плохой погоды предложим одноразовые дождевики
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2147 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
21 ноя 2025
Была на экскурсии в конце октября.
Хотелось пойти на обзорную экскурсию в первый же день пребывания в этом чудесном городе. Начало экскурсии в 15-15 - отличное время для этого)). И экскурсии
К
Ксения
12 окт 2025
Благодарим гида Ирину за прекрасно проведенную экскурсию по Красному маршруту. Много интересной и новой для нас информации, очень дружелюбное общение с группой. Помимо достопримечательностей, нас провели тайными тропами и уютными двориками. Атмосфера и качество на 5 баллов.
Наталья
8 окт 2025
Экскурсия необычная и с морем положительных эмоций! Очень довольна выбором, Ирина прекрасно подает информацию, слушать и общаться одно удовольствие! Красный маршрут понравился, посмотрели много достопримечательностей и узнали интересные истории. Придём еще на синий маршрут!
