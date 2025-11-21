читать дальше

Сама экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Виктория рассказывала очень захватывающе. Я узнала очень много новых для меня интересных фактов (хотя в СПб на экскурсиях была много раз), и при этом меня не "грузили" датами.

2 часа экскурсии пролетели незаметно.

В следующую свою поездку планирую пойти на эту экскурсию еще раз, так как компания предлагает 2 варианта маршрута - красный и синий.

Крайне рекомендую данную экскурсию!!! И тем, кто впервые в этом прекрасном городе, и тем, кто бывал много раз.