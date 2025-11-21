Мои заказы

Свидание с Санкт-Петербургом каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Два часа, чтобы влюбиться в город на Неве? Этого достаточно! В разные дни мы пройдём по одному из двух маршрутов, чтобы вы рассмотрели Санкт-Петербург с разных сторон.

Красный проведёт нас по парадной части с визитными карточками Северной столицы, а синий познакомит с менее известными домами и улицами, где чаще встречаются местные жители.
3 отзыва
Описание экскурсии

Красный маршрут — парадный центр Санкт-Петербурга

  • Вы увидите грандиозную Дворцовую площадь с её знаменитым Александрийским столпом и могучими Атлантами
  • Сделаете фото у Спаса на Крови — одного из самых живописных храмов города
  • Полюбуетесь спокойным течением реки Мойки у Михайловского парка
  • Загадаете желание у самого маленького памятника в Петербурге
  • Послушаете о трагических событиях, связанных с Инженерным замком
  • Ощутите грандиозность площади Искусств
  • Найдёте укромное место, которое стало яркой страницей истории Серебряного века

Синий маршрут — деловая и историческая часть города

  • Мы прогуляемся по улицам, где когда-то жили выдающиеся предприниматели
  • Отыщем дом Пиковой дамы и выясним, где Пушкин проиграл крупную сумму денег
  • Пройдём по самому широкому мосту города
  • Оценим грандиозный ансамбль Исаакиевской площади и вспомним знаменитых жителей гостиницы «Англетер»
  • Поговорим о трагических событиях на Сенатской площади
  • Увидим Медного всадника и насладимся панорамой Невы
  • Пройдём через Александровский сад, где расположены четыре памятника, каждый из которых хранит свою историю
  • Выясним, что скрыто внутри золотого шара на шпиле Адмиралтейства

Календарь маршрутов и расписание — в галерее.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Петербурге и обменяться впечатлениями
  • В случае плохой погоды предложим одноразовые дождевики
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2147 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
4
3
2
1
Н
Наталия
21 ноя 2025
Была на экскурсии в конце октября.
Хотелось пойти на обзорную экскурсию в первый же день пребывания в этом чудесном городе. Начало экскурсии в 15-15 - отличное время для этого)). И экскурсии
проводятся каждый день!
Сама экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Виктория рассказывала очень захватывающе. Я узнала очень много новых для меня интересных фактов (хотя в СПб на экскурсиях была много раз), и при этом меня не "грузили" датами.
2 часа экскурсии пролетели незаметно.
В следующую свою поездку планирую пойти на эту экскурсию еще раз, так как компания предлагает 2 варианта маршрута - красный и синий.
Крайне рекомендую данную экскурсию!!! И тем, кто впервые в этом прекрасном городе, и тем, кто бывал много раз.

К
Ксения
12 окт 2025
Благодарим гида Ирину за прекрасно проведенную экскурсию по Красному маршруту. Много интересной и новой для нас информации, очень дружелюбное общение с группой. Помимо достопримечательностей, нас провели тайными тропами и уютными двориками. Атмосфера и качество на 5 баллов.
Наталья
Наталья
8 окт 2025
Экскурсия необычная и с морем положительных эмоций! Очень довольна выбором, Ирина прекрасно подает информацию, слушать и общаться одно удовольствие! Красный маршрут понравился, посмотрели много достопримечательностей и узнали интересные истории. Придём еще на синий маршрут!

