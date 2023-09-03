Погрузитесь в мир необычных предметов и людей с билетами в музей Титикака
Чтобы представить экспонаты в подлиннике, создатели музея несколько лет ездили по миру, переписывались с коллекционерами, торговались с аборигенами и принимали участие в аукционах редких вещей.
Например, самый большой в мире орех преодолел 7791 километр, чтобы вы увидели его в Санкт-Петербурге.
Например, самый большой в мире орех преодолел 7791 километр, чтобы вы увидели его в Санкт-Петербурге.
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Описание
Что вас ожидает:
- Титикака — один из самых необычных музеев Санкт-Петербурга.
- Здесь Эйфелева башня размером с рисовое зерно, а жук больше ладони. Камни становятся домашними животными, а животные производят кофе. Оставьте в гардеробе свои старые представления о мире и приготовьтесь встретиться с необычными явлениями, предметами и людьми, большинство из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
- Здесь поразительные энциклопедические факты наконец обретут реальную форму, вы сможете потрогать, понюхать и примерить то, о чем раньше только слышали на уроках биологии, географии и истории.
Важная информация:
- Музей работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
- Музей рекомендован для детей от 6 лет и старше, но малышей можно взять за компанию, так как дети до 5 лет проходят бесплатно.
- В музее есть фотозоны для Instagram и Tik Tok, лавка необычных сувениров.
- Вы можете посетить музей в любой день в течение 30 дней со дня покупки.
- Билет действителен для одного человека.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Что не входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- ул. Казанская д. 7, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Музей работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
- Музей рекомендован для детей от 6 лет и старше, но малышей можно взять за компанию, так как дети до 5 лет проходят бесплатно.
- В музее есть фотозоны для Instagram и Tik Tok, лавка необычных сувениров.
- Вы можете посетить музей в любой день в течение 30 дней со дня покупки.
- Билет действителен для одного человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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