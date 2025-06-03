МАФ — новый музей в Петербурге, созданный с помощью Искусственного Интеллекта.
Здесь энциклопедические факты переплетаются с современной визуальной культурой и возможностями нейросетей.
Индивидуальная экскурсия для тех, кто любит узнавать новое без спешки, ценит внимание к деталям и хочет получить максимум от посещения музея.
Здесь энциклопедические факты переплетаются с современной визуальной культурой и возможностями нейросетей.
Индивидуальная экскурсия для тех, кто любит узнавать новое без спешки, ценит внимание к деталям и хочет получить максимум от посещения музея.
Описание экскурсии
МАФ — новый музей в Петербурге, созданный с помощью Искусственного Интеллекта. Здесь энциклопедические факты переплетаются с современной визуальной культурой и возможностями нейросетей.
В коллекции самые необычные предметы со всего мира. Вы увидите жука размером с ладонь, понюхаете самый зловонный цветок, узнаете, что такое «золото дураков», сделаете виде в цифровом Пути Сантьяго и погрузитесь в космическую инсталляцию.
У вас будет шанс сесть за руль самого маленького автомобиля — Peel P50, подержать в руках метеорит и забрать на память кусочек компьютерного «сердца». Индивидуальная экскурсия — это внимание к деталям. Гид проведет вас по всем залам, подстраивая маршрут под возраст и интересы участников. Вы сможете задавать вопросы, менять маршрут, больше времени уделять общению с роботом Валентином или другим экспонатам. Важная информация:.
У вас будет шанс сесть за руль самого маленького автомобиля — Peel P50, подержать в руках метеорит и забрать на память кусочек компьютерного «сердца». Индивидуальная экскурсия — это внимание к деталям. Гид проведет вас по всем залам, подстраивая маршрут под возраст и интересы участников. Вы сможете задавать вопросы, менять маршрут, больше времени уделять общению с роботом Валентином или другим экспонатам. Важная информация:.
У вас будет возможность задать вопросы и получить ответы в режиме реального времени, что ценно, если с вами маленький «почемучка» • Маршрут можно изменить в соответствии с пожеланиями участников (например, больше внимания уделить общению с промоботом Валентином) • Вы подержите в руках настоящий метеорит и заберете с собой на память кусочек компьютерного «сердца».
Если указанное время вам не подходит, напишите нам и мы подберем для вас удобное время для посещения
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Обводного Канала, 118С
Когда и сколько длится?
Когда: Если указанное время вам не подходит, напишите нам и мы подберем для вас удобное время для посещения
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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