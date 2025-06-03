МАФ — новый музей в Петербурге, созданный с помощью Искусственного Интеллекта. Здесь энциклопедические факты переплетаются с современной визуальной культурой и возможностями нейросетей.

В коллекции самые необычные предметы со всего мира. Вы увидите жука размером с ладонь, понюхаете самый зловонный цветок, узнаете, что такое «золото дураков», сделаете виде в цифровом Пути Сантьяго и погрузитесь в космическую инсталляцию.

У вас будет шанс сесть за руль самого маленького автомобиля — Peel P50, подержать в руках метеорит и забрать на память кусочек компьютерного «сердца». Индивидуальная экскурсия — это внимание к деталям. Гид проведет вас по всем залам, подстраивая маршрут под возраст и интересы участников. Вы сможете задавать вопросы, менять маршрут, больше времени уделять общению с роботом Валентином или другим экспонатам. Важная информация:.

У вас будет шанс сесть за руль самого маленького автомобиля — Peel P50, подержать в руках метеорит и забрать на память кусочек компьютерного «сердца». Индивидуальная экскурсия — это внимание к деталям. Гид проведет вас по всем залам, подстраивая маршрут под возраст и интересы участников. Вы сможете задавать вопросы, менять маршрут, больше времени уделять общению с роботом Валентином или другим экспонатам. Важная информация:.

У вас будет возможность задать вопросы и получить ответы в режиме реального времени, что ценно, если с вами маленький «почемучка» • Маршрут можно изменить в соответствии с пожеланиями участников (например, больше внимания уделить общению с промоботом Валентином) • Вы подержите в руках настоящий метеорит и заберете с собой на память кусочек компьютерного «сердца».