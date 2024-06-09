Музей военно-морской славы в Кронштадте — яркий пример инновационного, многофункционального, интерактивного пространства. Вы сможете не просто увидеть экспонаты разных эпох, но и повзаимодействовать с ними.
Встать за пульт управления атомным ледоколом, зайти в кают-компанию, собрать вооружение из цифровых деталей и многое другое.
Встать за пульт управления атомным ледоколом, зайти в кают-компанию, собрать вооружение из цифровых деталей и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Музее военно-морской славы вы:
- Увидите механизм, поднимавший снаряды весом 400 кг.
- Проследите маршруты известных путешественников на интерактивной карте.
- Рассмотрите голограммы учёных, создававших ядерный щит России.
- Заглянете в парусный корабль 17 века и на встроенных экранах увидите, какие обязанности выполнял его экипаж.
- Оцените подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» (по желанию, за доплату).
Я расскажу:
- Как освоение морского дела способствовало расширению государства.
- Почему английский деревянный ботик стал «дедушкой русского флота».
- Откуда пошло слово «банить».
- Что стало причиной появления азбуки Морзе.
- Как Пётр I «закрыл на замок» путь к Петербургу.
- Что никогда не делают моряки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 400 руб, пенсионеры и дети до 18 лет — 200 руб, сбор за проведение экскурсии в музее — 2000 руб. с группы.
- Подводную лодку К-3 можно посетить только предварительно купив билет на сайте музея: взрослые — 1000 руб, льготные — 500 руб, дети до 7 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4083 туристов
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами!Задать вопрос
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