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К Ксения Все было Мега круто, однозначно рекомендую к посещению!!! Прокатились с ветерком и посмотрели прекрасный небольшой город Кронштадт!!! Эмоций море!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алина читать дальше уменьшить и по городу тоже очень классно, особенно когда скорость больше 60 км/ч. Рассказ экскурсовода меня впечатлил. Необычная подача материала, все хорошо воспринимается, не скучно, увлекательно. Хотя я и не большой любитель истории, но этот рассказ слушала с удовольствием. Мне понравилось, как Сергей уверенно и быстро вёл мотоцикл. Страшно было только в самом начале, а потом были потрясающие ощущения, круче любого аттракциона! Самое захватывающее - ехать по дамбе. Но Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Поездка очень понравилась, это реально захватывает дух! Ездила с Григорием. Прокатил по КАД с ветерком, привозил по основным достопримечательностям Кронштадта, на обратном пути была обалденная поездка по Санкт-Петербургу и в заключение, конечно же, фотосессия на байке на фоне Невы)) Прокатиться по Невскому на байке - необыкновенные ощущения) В общем, рекомендую!) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Сказать что нам понравилось, это ничего не сказать! Ездили в двоем с подругой! Андрей настолько увлечён своим делом, что это вызывает восторг и восхищение! Не страшно было совсем, только вострог, азарт и море адреналина! Однозначно рекомендую эту экскурсию, именно с Андреем! Спасибо ребята! Буду в Питере, обязательно поеду с Вами ещё раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Сказать что нам понравилось, это ничего не сказать! Ездили в двоем с подругой! Андрей настолько увлечён своим делом, что это вызывает восторг и восхищение! Не страшно было совсем, только вострог, азарт и море адреналина! Однозначно рекомендую эту экскурсию, именно с Андреем! Спасибо ребята! Буду в Питере, обязательно поеду с Вами ещё раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет