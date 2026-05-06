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Ваши гиды — страстные любители мотоциклов, которые любят исследовать новые места и делиться впечатлениями. Насладитесь встречным ветром, адреналином и прекрасными достопримечательностями.
Ваши гиды — страстные любители мотоциклов, которые любят исследовать новые места и делиться впечатлениями. Насладитесь встречным ветром, адреналином и прекрасными достопримечательностями.
Описание экскурсииЗахватывающая прогулка в Кронштадт с экскурсией от лицензированного гида и знатока города Кронштадт, с осмотром всех главных достопримечательностей и рассказом о них! Зимой едем на автомобиле (цена за 1 автомобиль) Летом едем на мотоциклах (цена за 1 мотоцикл) Мотоэкскурсия - Условно с 15 апреля - по 1 ноября.
каждый день с 1 мая по 1 октября
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Мотопрогулка из Петербурга в Кронштадт - Петергоф и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская улица, 1/25
Завершение: В месте старта
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 1 мая по 1 октября
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Все было Мега круто, однозначно рекомендую к посещению!!! Прокатились с ветерком и посмотрели прекрасный небольшой город Кронштадт!!! Эмоций море!!!
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А
Мне понравилось, как Сергей уверенно и быстро вёл мотоцикл. Страшно было только в самом начале, а потом были потрясающие ощущения, круче любого аттракциона! Самое захватывающее - ехать по дамбе. Но
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О
Поездка очень понравилась, это реально захватывает дух! Ездила с Григорием. Прокатил по КАД с ветерком, привозил по основным достопримечательностям Кронштадта, на обратном пути была обалденная поездка по Санкт-Петербургу и в заключение, конечно же, фотосессия на байке на фоне Невы)) Прокатиться по Невскому на байке - необыкновенные ощущения) В общем, рекомендую!)
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Н
Сказать что нам понравилось, это ничего не сказать! Ездили в двоем с подругой! Андрей настолько увлечён своим делом, что это вызывает восторг и восхищение! Не страшно было совсем, только вострог, азарт и море адреналина! Однозначно рекомендую эту экскурсию, именно с Андреем! Спасибо ребята! Буду в Питере, обязательно поеду с Вами ещё раз!
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Н
Сказать что нам понравилось, это ничего не сказать! Ездили в двоем с подругой! Андрей настолько увлечён своим делом, что это вызывает восторг и восхищение! Не страшно было совсем, только вострог, азарт и море адреналина! Однозначно рекомендую эту экскурсию, именно с Андреем! Спасибо ребята! Буду в Питере, обязательно поеду с Вами ещё раз!
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А
Очень понравилась поездка!
Отличный маршрут: пролегает через самый центр Питера, позволяет увидеть все основные достопримечательности, а потом выходит на пригородную трассу и ты наслаждаешься Финским заливом и фортами. Мотоцикл выше всяких похвал. Водитель аккуратный, внимательный и интересно рассказывает.
Отличный маршрут: пролегает через самый центр Питера, позволяет увидеть все основные достопримечательности, а потом выходит на пригородную трассу и ты наслаждаешься Финским заливом и фортами. Мотоцикл выше всяких похвал. Водитель аккуратный, внимательный и интересно рассказывает.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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