Устройте себе вечернее путешествие из центра города к Финскому заливу! По Фонтанке теплоход выйдет в Центральную акваторию Невы и по Малой Неве дойдёт до залива, где вы полюбуетесь прекрасными вантовыми мостами современной магистрали на фоне заката. Лёгкая живая музыка и мягкие лучи уходящего солнца сделают вечер незабываемым.

Описание круиза

Что вас ожидает

С воды вы увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Большой драматический театр и другие важные достопримечательности города. Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне. Вы увидите место, где заканчивается река и начинается море, узнаете, почему самое высокое здание Европы носит название «Лахта», и полюбуетесь заходом солнца.

По желанию купите закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в баре на теплоходе.

Организационные детали