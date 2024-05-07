Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)

Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Устройте себе вечернее путешествие из центра города к Финскому заливу! По Фонтанке теплоход выйдет в Центральную акваторию Невы и по Малой Неве дойдёт до залива, где вы полюбуетесь прекрасными вантовыми мостами современной магистрали на фоне заката. Лёгкая живая музыка и мягкие лучи уходящего солнца сделают вечер незабываемым.
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)

Описание круиза

Что вас ожидает

С воды вы увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Большой драматический театр и другие важные достопримечательности города. Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне. Вы увидите место, где заканчивается река и начинается море, узнаете, почему самое высокое здание Европы носит название «Лахта», и полюбуетесь заходом солнца.

По желанию купите закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в баре на теплоходе.

Организационные детали

  • Теплоход оборудован открытой палубой и закрытым панорамным салоном. На время поездки по запросу предоставляем пледы.
  • Напитки и закуски в баре оплачиваются дополнительно
  • Билеты необходимо оформлять на всех путешественников, в том числе и на детей до 3 лет
  • Начало прогулки меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время. Возможна незначительная задержка отправления.
  • В зависимости от погоды маршрут может быть скорректирован для вашей безопасности. В случае очень плохой погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов прогулку можно отменить или перенести.
  • Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 800 ₽
Дети до 12 лет1 900 ₽
Льготный2 600 ₽
Дети до 3-х лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
7 мая 2024
Не рекомендую обращаться на данный сайт. Приехали из Москвы,взяв специально отпуск под эту прогулку. Организатор Афина Михайлова не удосужился сообщить об отмене. Узнали,когда прибыли на причал. Набрав Афине,она ничего внятного
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не могла объяснить: ни причину отмены,ни правила возврата денежных средств. Мы попытались найти альтернативное решение,но и с этой стороны был провал,со стороны данного организатора. Данный организатор не не ни никакой ответственности (к сожалению). Также,к сожалению вариантов замены прогулки-0. Очень печально и жаль,что из-за халатного отношения данного организатора испорчено настроение и отпуск. 100% не рекомендуем обращаться к Афине Михайловой.

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