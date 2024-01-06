Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Групповая фото-экскурсия в Санкт-Петербурге

Волшебные кадры Новогоднего Петербурга

Наступило самое волшебное время года, когда каждый уголок города окутывается праздничной атмосферой.

Мы решили запечатлеть эти незабываемые моменты на нашей фотопрогулке в самом сердце Северной столицы! Фотографии вы получите в тот же день, вечером и сразу сможете поделиться ими со своими друзьями!
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Волшебные кадры Новогоднего Петербурга: фотоэкскурсия в Рождественскую сказку
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1 800 ₽
Детский билет800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Малая Конюшенная улица
  • Шведская церковь
  • Михайловский театр
  • Михайловский дворец
  • Площадь Искусств
  • Пассаж
  • Магазин Елисеевых
  • Рождественская Ярмарка на Манежной площади

Описание

Во время экскурсии вы:

прогуляетесь по самым красивым рождественским локациям в центре Петербурга в сопровождении гида-фотографа, • услышите историю и традиции зимних праздников, • узнаете, как елка стала главным символом Нового года, • выясните где и как появились Дед Мороз и Снегурочка, и какие Деды Морозы вообще бывают, • загадаете 3 заветных желания, которые обязательно сбудутся, • получите новогодний сувенир. Мы подошли к делу с душой, поэтому, подготовили для вас секретный реквизит, который поможет Вам отыскать дух Рождества. Вместе мы создадим уникальные воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Не упустите возможность стать частью истории Петербурга в новогодних декорациях и сохранить свои самые счастливые моменты на волшебных фотокадрах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • Подарок
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Малая Конюшенная, около памятника Гоголю
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • 💳 Доплатить оставшуюся сумму за экскурсию вы можете заранее
  • По ссылке https://panoramicroof.server.paykeeper.ru/form/
  • Указав сумму доплаты. Сохраните чек об оплате в телефоне и просто покажите его гиду на экскурсии. Спасибо!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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