Наступило самое волшебное время года, когда каждый уголок города окутывается праздничной атмосферой. Мы решили запечатлеть эти незабываемые моменты на нашей фотопрогулке в самом сердце Северной столицы! Фотографии вы получите в тот же день, вечером и сразу сможете поделиться ими со своими друзьями!

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