Волшебные кадры Новогоднего Петербурга
Наступило самое волшебное время года, когда каждый уголок города окутывается праздничной атмосферой.
Мы решили запечатлеть эти незабываемые моменты на нашей фотопрогулке в самом сердце Северной столицы! Фотографии вы получите в тот же день, вечером и сразу сможете поделиться ими со своими друзьями!
Мы решили запечатлеть эти незабываемые моменты на нашей фотопрогулке в самом сердце Северной столицы! Фотографии вы получите в тот же день, вечером и сразу сможете поделиться ими со своими друзьями!
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 800 ₽
|Детский билет
|800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Малая Конюшенная улица
- Шведская церковь
- Михайловский театр
- Михайловский дворец
- Площадь Искусств
- Пассаж
- Магазин Елисеевых
- Рождественская Ярмарка на Манежной площади
Описание
Во время экскурсии вы:прогуляетесь по самым красивым рождественским локациям в центре Петербурга в сопровождении гида-фотографа, • услышите историю и традиции зимних праздников, • узнаете, как елка стала главным символом Нового года, • выясните где и как появились Дед Мороз и Снегурочка, и какие Деды Морозы вообще бывают, • загадаете 3 заветных желания, которые обязательно сбудутся, • получите новогодний сувенир. Мы подошли к делу с душой, поэтому, подготовили для вас секретный реквизит, который поможет Вам отыскать дух Рождества. Вместе мы создадим уникальные воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Не упустите возможность стать частью истории Петербурга в новогодних декорациях и сохранить свои самые счастливые моменты на волшебных фотокадрах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- Подарок
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Малая Конюшенная, около памятника ГоголюЗавершение: Манежная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- 💳 Доплатить оставшуюся сумму за экскурсию вы можете заранее
- По ссылке https://panoramicroof.server.paykeeper.ru/form/
- Указав сумму доплаты. Сохраните чек об оплате в телефоне и просто покажите его гиду на экскурсии. Спасибо!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра
7 янв
8 янв
9 янв
110009 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Волшебные кадры Петербурга: новогодняя фотопрогулка в мини-группе
Погрузиться в зимнюю сказку и сохранить воспоминания на фото
в районе метро «Невский проспект»
Завтра
8 янв
9 янв
12 янв
20001 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Завтра
7 янв
8 янв
9 янв
9 500₽ за всё до 3 чел.