Что вас ожидает< / h3>

Must-see Петербурга в новогодних декорациях< / strong> Сияющий Невский проспект; величественная Дворцовая площадь с главной елкой города; Стрелка Васильевского острова с видом на зимнюю Неву - я провезу вас по классическому Санкт-Петербургу, чью красоту дополняют праздничные огни. Иллюминацией мы полюбуемся и с колоннады Исаакиевского собора, а еще прочувствуем мистику Михайловского замка и поговорим об истоках города у Петропавловской крепости. < / p>

Вечные сюжеты и оригинальность Петербурга< / strong> Классику разбавим посещением креативных пространств: заедем на остров Новая Голландия, посмотрим на Финский залив и Большой Яхтенный мост в "Севкабель Порт" - сюда не доезжает массовый турист. За 4 часа этого зимнего путешествия я расскажу главное из истории Северной столицы, поделюсь необычными городскими сюжетами и легендами. < / p>

Дружеский формат и профессиональные фото< / strong> Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации - что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить. < / p>

А главное - увиденное отпечатается не только в ваших сердцах и памяти, но и на профессиональных фотографиях! Если вы замерзнете, изучая город и позируя для фото, всегда можно согреться домашним глинтвейном, который я возьму с собой. < / p>