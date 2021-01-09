Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге

Множество историй, десятки снимков и одна любовь - город на Неве

4.9
17 отзывов
Взять гирлянды и огоньки, добавить щепотку снега, размешать с нескучными рассказами, подавать с глинтвейном и фотографиями - вот рецепт этой экскурсии по праздничному Петербургу! Вместе мы проедем по всем главным местам и заглянем в креативные пространства: вы услышите о хрониках и характере города, получите полезные советы и загадаете желание
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге
Авто-путешествие и фотосъемка в новогоднем Петербурге

Что вас ожидает< / h3>

Must-see Петербурга в новогодних декорациях< / strong> Сияющий Невский проспект; величественная Дворцовая площадь с главной елкой города; Стрелка Васильевского острова с видом на зимнюю Неву - я провезу вас по классическому Санкт-Петербургу, чью красоту дополняют праздничные огни. Иллюминацией мы полюбуемся и с колоннады Исаакиевского собора, а еще прочувствуем мистику Михайловского замка и поговорим об истоках города у Петропавловской крепости. < / p>

Вечные сюжеты и оригинальность Петербурга< / strong> Классику разбавим посещением креативных пространств: заедем на остров Новая Голландия, посмотрим на Финский залив и Большой Яхтенный мост в "Севкабель Порт" - сюда не доезжает массовый турист. За 4 часа этого зимнего путешествия я расскажу главное из истории Северной столицы, поделюсь необычными городскими сюжетами и легендами. < / p>

Дружеский формат и профессиональные фото< / strong> Со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации - что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить. < / p>

А главное - увиденное отпечатается не только в ваших сердцах и памяти, но и на профессиональных фотографиях! Если вы замерзнете, изучая город и позируя для фото, всегда можно согреться домашним глинтвейном, который я возьму с собой. < / p>

Кому подойдет экскурсия< / h3>

Всем путешественникам, ведь я учитываю ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Взрослым и детям с 7 лет. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Что входит в стоимость, а что - нет< / strong> < / p>

  • В стоимость включено: репортажная фотосъемка с новогодними аксессуарами. Вы получите 30 обработанных фотографий (цвето - и свето-коррекция) и все исходники (100-150) . < / li>
  • Также включены домашний глинтвейн и вода, транспортные расходы< / li>
  • Еда и билет на колоннаду Исаакия (200 руб. днем, 400 руб. ночью; подъем по желанию) не включены в стоимость< / li> < / ul>

    Как проходит экскурсия< / strong> < / p>

    • Оплата на месте в рублях или долларах (наличный / безналичный расчет) < / li>
    • Я заберу вас из отеля или около станции метро в центре города< / li>
    • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке) < / li> < / ul>

      Примеры моих фотографий можно посмотреть в разделе "Фото". < / p>< / div>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, я путешественник-любитель и профессиональный фотограф. Закончил военный университет. За плечами более 16 лет работы в госкорпорациях. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и Таиланде. Хобби - организация туров по миру и России. Бонус моих экскурсий - фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов - полная адаптивность под запрос путешественника. На моих дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями города, о котором я буду вам без умолку рассказывать. До встречи, друзья
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17 реальных отзывов от туристов

В
9 янв 2021
Экскурсия, которая соответствует названию на все 100%. Спасибо за действительно Идеальный день в Петербурге! Дружеская атмосфера, интересный маршрут, красивые виды Санкт-Петербурга для фотосессии, согревающие чай и глинтвейн в зимний морозный вечер сделали экскурсию незабываемой! Заказывала экскурсию для себя и ребёнка 8 лет, который не очень любит фотографироваться. Спасибо Кириллу за терпение, дружеский подход, позволивший фотосессии состояться! Особенно радовала непринужденная атмосфера, интересный рассказ о Петербурге и вниманание к деталям. С нетерпением буду ждать фотографии на память о городе-мечте! Экскурсию рекомендую всем, кто хочет совместить профессиональную фотосессию с тёплым дружеским общением. Ещё раз спасибо за Идеальный вечер в Петербурге
Айгуль
5 янв 2021
Очень легкий, но продуманный формат экскурсии. Кирилл сразу задает дружеский тон, как будто знаком с Вами много лет. Очень внимателен к мелочам. У меня пожилая мама, и Кирилл деликатно перестроил ритм и план экскурсии. Интересный собеседник, легко и ненавязчиво делился интересными фактами о своем любимом городе. Хороший темп, легкий формат. Результаты фотосессии еще не видела, но думаю, что тоже буду приятно удивлена
Я
24 дек 2020
Весело, интересно, по-дружески. ) Наш экскурсионный день запомнится надолго. ) ) Спасибо, Кирилл
О
3 фев 2020
Фото получились очень низкого качества, что очень расстроило… 😒 Гид рассказывал общеизвестные факты о Санкт Петербурге, т. к не является коренным жителем города. Экскурсия вообще не стоит таких денег! Не рекомендую
Кирилл
Ответ гида:
Спасибо за обратную связь. По существу, сказанного хочу отметить, что обязательства в части репортажной съемки выполнены в полном объеме, фотографии были сделаны в надлежащем качестве, правильно проэкспонированы, объекты съёмки в резкости, правила композиции соблюдены. В дальнейшем фотографии прошли обработку в части свето - и цвето - коррекции. Качество фотографии соответствуют определению репортажной съемки, проводимой в темное время суток без дополнительного светового оборудования. Основная задача репортажной съемки - документально отразить все происходящие непостановочные события. В связи с вышеизложенным, считаю вашу оценку о низком качестве абсолютно не объективной. За время проведенной экскурсии мною были рассказаны как общеизвестные, так и малоизвестные факты, а также легенды города, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы моих клиентов, оставленные до Вас, в том числе отзывы коренных Петербуржцев. Отмечу, что предлагаемые мною услуги неизменны для всех моих клиентов, в том числе для Вас. Как известно большинство гидов на данном ресурсе не обязаны являться коренными жителями стран и городов, которые представляют. Поэтому связь между владением информацией о Петербурге с коренным жительством отсутствует. Относительно стоимости - резкое возрастание спроса на данную экскурсию в новогодний период естественным образом влечет за собой повышение цены на данную услугу. В описании к экскурсии есть подробная информация о предоставляемых услугах, и эта же информация дублируется в переписке перед самой экскурсией. С наилучшими пожеланиями, Кирилл
Е
2 фев 2020
Спасибо Кириллу за интересную экскурсию и отличную фотосессию. Было ощущение, что это душевная встреча старых знакомых. Кирилл-прекрасный рассказчик, ночной Питер вызывает восторг, а на память осталось большое количество отличных фотографий
Е
12 янв 2020
Кирилл проводил для нас экскурсию 06.01. 2020г. Экскурсию мы заказывали для мамы. Ей 84 года и она очень плохо ходит. Кирилл смог провести экскурсию чисто автомобильную, но при этом, показать все самое интересное! И сделал все, что от него зависело, чтобы мама это "все" увидела. Учитывая праздничный день, это было ох как не просто! Экскурсия была легкой, не перегруженной цифрами и фактами, которые всем известны, но очень познавательной и веселой. 4 часа пролетели, как один миг! И осталось очень радостное "послевкусие" Спасибо от души
С
12 янв 2020
Спасибо, Кирилл! Ожидания полностью оправданы. Под глинтвейн и приятное общение время пролетело незаметно. Отличный формат экскурсии для тех, кому хочется не только узнать новое о знакомом городе, но и почувствовать его настоящую жизнь. Успехов
Ю
9 янв 2020
Формат экскурсии просто замечательный! Это отличная идея совместить экскурсию с фотосессией. Посмотрели все знаковые места и получили хорошие фотографии. Хочу отметить, что Кирилл приехал вовремя, с ним было очень комфортно. Фотографии были готовы быстро. Однозначно рекомендую
Т
7 янв 2020
Кирилл, нам было очень приятно познакомится с Вами! Экскурсия была насыщенной, познавательной, прошла душевно и на легке! Всем рекомендуем нашего прекрасного гида и фотографа
И
5 янв 2020
Отличная экскурсия! Кирилл показал самые яркие и интересные места Санкт-Петербурга, рассказал массу занимательных историй, порекомендовал места, которые еще можно посетить. Поездка по ночному Питеру были незабываема. А имбирный чай согрел нас в этот морозный вечер. Было очень здорово, спасибо Кирилл
Д
5 янв 2020
Всем рекомендую эту экскурсию. Конечно, она не дешевая, но оставшиеся впечатления, и, главное, замечательные фотографии, этого стоят. Я не фанат соцсетей и не имею даже instegram, первоначально фотосессия не была целью, хотелось комфортно проехать по городу, посетить значимые места, послушать что-то интересное, но Кирилл настолько увлеченный своим делом человек, что мы с азартом начали позировать. И 30 замечательных фотографий + около 100 исходников теперь останутся с нами. Мы побывали в таких местах, куда бы сами не доехали, а вечерний вид на дворцовую набережную со стороны васильевского острова, да еще со стаканчиком глинтвейна в руках…. спасибо, Кирилл! И спасибо за терпеливое ожидание нас в рюмочной Бутылки, в моем "дегустационном портфолио" теперь и "овощная с сельдереем", и "хреновина", и еще пара вкусняшек:)
Y
31 дек 2019
Это был чудесный день: много красивых и интересных даже для нас, питерцев, мест, секреты города, а главное - искренне дружеское отношение гида Кирилла и отличные фотографии. Я буду вспоминать этот день с приятной ностальгией
N
30 дек 2019
Были на экскурсии вместе с Кириллом в предновогоднем Санкт-Петербурге с детьми 7 и 14 лет. Нам все очень понравилось! Кирилл выбрал очень интересный и не банальный маршрут, хотя и конечно самые знаменитые места тоже были включены. Красиво и празднично получились фотографии в Новой Голландии. Кирилл рассказывал по дороге интересные факты о достопримечательностях такие, что даже моим детям потом было интересно зайти в интернет и проверить информацию. Было все очень легко и ненавязчиво. Очень удобно, что Кирилл по всем замечательным местам развозит на своей машине, дети с удовольствием ели печенье и пили чай с имбирем, которые Кирилл для нас приготовил. Очень рекомендую эту экскурсию для всех, в том числе и для семей
Y
30 дек 2019
С удовольствием провели вечер в компании Кирилла. Глинтвейн был хорош, фотографии порадовали
Дмитрий
27 дек 2019
А мы очень довльны. Накактались, наобщались, нафотографировались. Открыли кучу новых для нас мест, особенно Новая Голландия, там особенно классные кадры получаются. Рекомендую
Ещё 2 отзыва

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