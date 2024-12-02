В новогодние дни Петербург искрится и сверкает, а в воздухе разлито предчувствие чего-то доброго и необыкновенного.
Приглашаем вместе погулять по нарядным улицам и проспектам, шаг за шагом погружаясь в праздничную атмосферу. Мы увидим новогодние елки, поговорим о рождественских традициях и сделаем уютные фото.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовую, Исаакиевскую и Манежную площади
- Адмиралтейство
- Большую Морскую улицу
- Невский проспект
- Казанский собор
- Гостиный Двор
- Аничков дворец
Вы узнаете:
- как украшали Петербург раньше и сейчас
- как отмечали праздники и веселились в старину
- что было на рождественском столе
- каким изначально был салат «Оливье» и кто придумал майонез
- каково происхождение шампанского «Лев Голицын»
- какие подарки дарили друг другу венценосные особы
- как протекала жизнь на Неве зимой
- как в России запретили праздновать Новый год и Рождество
- чьим указом Новый год был возвращён
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8946 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Светлана
2 дек 2024
Огромное спасибо! Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной: некоторые «факты» о Рождестве и традициях петербургских даже не знала!
Е
Екатерина
1 дек 2024
Замечательная экскурсия, два часа пролетели, как одна минута! Удивительно сколько новог и интересного мы успели узнать за это время. Гуляя по хорошо знакомым улицам, словно перенеслись в другую эпоху, окунулись в атмосферу праздника и новогоднего волшебства. Экскурсовод Элеонора- не только замечательный рассказчик, но и очень приятный человек, общение с которым доставило нам истинное удовольствие
Елена
30 ноя 2024
Очень рады, что попала на эту экскурсию в такое прекрасное время года и именно к этому гиду. Прекрасный рассказ, город такой красивый весь сияет и переливается, люди улыбаются- в полной мере почувствовали, что попали в сказку! Большое спасибо за чудесное и познавательно проведенное время!
