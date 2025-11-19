Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в зимнюю магию метаверса, где новогодняя атмосфера не уходит никогда! Представляем вам уникальный снежный зал, наполненный волшебством и праздничным настроением.



Описание билета Откройте для себя магию зимы Погрузитесь в зимнюю магию метаверса, где новогодняя атмосфера не уходит никогда! Представляем вам уникальный снежный зал, наполненный волшебством и праздничным настроением. Здесь зима и праздник царят круглогодично, создавая незабываемые впечатления для каждого посетителя. Ищите эксклюзивные подарки от талантливых художников, спрятанные по всему пространству. Каждая работа — это не просто искусство, а часть увлекательного приключения, которое вы можете найти, исследуя зал. Внимание к деталям и атмосфере — здесь важно не только наслаждаться визуальными впечатлениями, но и быть готовым к интерактивному поиску. Особое внимание стоит уделить железнодорожным путям, которые пройдут через весь зал. Следите за ними — возможно, именно вам удастся сесть в новогодний экспресс и отправиться в волшебное путешествие по миру зимних чудес. Этот уникальный опыт подарит вам новые впечатления и откроет скрытые уголки метаверса. Присоединяйтесь к нам и создайте свою собственную историю в этом зимнем мире, где праздник живет в каждом мгновении. Откройте для себя магию зимы, которая длится вечно!

