Погрузитесь в зимнюю магию метаверса, где новогодняя атмосфера не уходит никогда! Представляем вам уникальный снежный зал, наполненный волшебством и праздничным настроением.
Здесь зима и праздник царят круглогодично, создавая незабываемые впечатления для каждого посетителя.
Описание билетаОткройте для себя магию зимы Погрузитесь в зимнюю магию метаверса, где новогодняя атмосфера не уходит никогда! Представляем вам уникальный снежный зал, наполненный волшебством и праздничным настроением. Здесь зима и праздник царят круглогодично, создавая незабываемые впечатления для каждого посетителя. Ищите эксклюзивные подарки от талантливых художников, спрятанные по всему пространству. Каждая работа — это не просто искусство, а часть увлекательного приключения, которое вы можете найти, исследуя зал. Внимание к деталям и атмосфере — здесь важно не только наслаждаться визуальными впечатлениями, но и быть готовым к интерактивному поиску. Особое внимание стоит уделить железнодорожным путям, которые пройдут через весь зал. Следите за ними — возможно, именно вам удастся сесть в новогодний экспресс и отправиться в волшебное путешествие по миру зимних чудес. Этот уникальный опыт подарит вам новые впечатления и откроет скрытые уголки метаверса. Присоединяйтесь к нам и создайте свою собственную историю в этом зимнем мире, где праздник живет в каждом мгновении. Откройте для себя магию зимы, которая длится вечно!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
