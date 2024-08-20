Вы побываете в местах, где жили, творили, любили и тусовались центральные фигуры поэтического мира начала 20 века: Гумилёв и Ахматова, Блок и Мандельштам, Мережковский и Гиппиус, Маяковский, Есенин и другие.
Погрузитесь в атмосферу изящества и невероятной свободы самовыражения: будет много историй об артистических выходках и любовно-сексуальных треугольниках.
Погрузитесь в атмосферу изящества и невероятной свободы самовыражения: будет много историй об артистических выходках и любовно-сексуальных треугольниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Поэт и критик Владислав Ходасевич так описал родоначальников Серебряного века, поэтов-символистов: «Часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции». На прогулке мы с вами поговорим об этой яркой жизни гениев.
Вы узнаете:
- кто был первым секс-символом модерна
- кто такие фармацевты и при чём тут собаки
- как Вячеслав Иванов ещё раз женился на своей жене после её смерти
- про кого Николай Гумилёв сказал, что он вторично распял Христа своей поэмой
- что такое мистический анархизм и почему была арестована мать Максимилиана Волошина
- из-за публичного чтения какого антивоенного произведения был закрыт культовый «Подвал» в 1915 году
Наш маршрут пролегает по Литейной части Петербурга:
- начнём с Таврического парка и символа петербургского Серебряного века — «Башни» Вячеслава Иванова, что на обложке этой экскурсии
- пройдём по улицам поэтов, увидим доходные дома, где жили Маяковский, Кузмин, Есенин, Лиля и Осип Брик, и один из самых литературных домов Петербурга — дом Мурузи, в котором устроили свой салон Мережковский с Гиппиус
- зайдём во двор Фонтанного дома Анны Ахматовой, посмотрев ей в глаза
- закончим прогулку, пройдя через Итальянскую улицу и площадь Искусств, у культового подвала с артистическим кабаре
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на посетителей от 16 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Таврический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 97 туристов
Историк, специализируюсь на периоде Российской империи и тематике исторической памяти. Окончил истфак СПбГУ, ныне представляю Европейский университет в Санкт-Петербурге и являюсь сооснователем просветительского проекта «Исторический Максимум», вместе с которым мыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
20 авг 2024
Для любителей литературы и писателей серебряного века-будет очень интересно! Если у человека будет background в теме, тогда ещё интереснее 😊 Мы проходили дом Ахматовой, Маяковского. Рассказчик очень много знает, очень добрый и отзывчивый
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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