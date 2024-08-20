Вы побываете в местах, где жили, творили, любили и тусовались центральные фигуры поэтического мира начала 20 века: Гумилёв и Ахматова, Блок и Мандельштам, Мережковский и Гиппиус, Маяковский, Есенин и другие. Погрузитесь в атмосферу изящества и невероятной свободы самовыражения: будет много историй об артистических выходках и любовно-сексуальных треугольниках.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Поэт и критик Владислав Ходасевич так описал родоначальников Серебряного века, поэтов-символистов: «Часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции». На прогулке мы с вами поговорим об этой яркой жизни гениев.

Вы узнаете:

кто был первым секс-символом модерна

кто такие фармацевты и при чём тут собаки

как Вячеслав Иванов ещё раз женился на своей жене после её смерти

про кого Николай Гумилёв сказал, что он вторично распял Христа своей поэмой

что такое мистический анархизм и почему была арестована мать Максимилиана Волошина

из-за публичного чтения какого антивоенного произведения был закрыт культовый «Подвал» в 1915 году

Наш маршрут пролегает по Литейной части Петербурга:

начнём с Таврического парка и символа петербургского Серебряного века — «Башни» Вячеслава Иванова, что на обложке этой экскурсии

и символа петербургского Серебряного века — Вячеслава Иванова, что на обложке этой экскурсии пройдём по улицам поэтов, увидим доходные дома, где жили Маяковский, Кузмин, Есенин, Лиля и Осип Брик, и один из самых литературных домов Петербурга — дом Мурузи, в котором устроили свой салон Мережковский с Гиппиус

увидим доходные дома, где жили Маяковский, Кузмин, Есенин, Лиля и Осип Брик, и один из самых литературных домов Петербурга — дом Мурузи, в котором устроили свой салон Мережковский с Гиппиус зайдём во двор Фонтанного дома Анны Ахматовой, посмотрев ей в глаза

посмотрев ей в глаза закончим прогулку, пройдя через Итальянскую улицу и площадь Искусств, у культового подвала с артистическим кабаре

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на посетителей от 16 лет.