Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"

Пройти по следам поэтов, погрузиться в атмосферу свободы и творчества и услышать пикантные истории
Вы побываете в местах, где жили, творили, любили и тусовались центральные фигуры поэтического мира начала 20 века: Гумилёв и Ахматова, Блок и Мандельштам, Мережковский и Гиппиус, Маяковский, Есенин и другие.

Погрузитесь в атмосферу изящества и невероятной свободы самовыражения: будет много историй об артистических выходках и любовно-сексуальных треугольниках.
5
1 отзыв
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Поэт и критик Владислав Ходасевич так описал родоначальников Серебряного века, поэтов-символистов: «Часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции». На прогулке мы с вами поговорим об этой яркой жизни гениев.

Вы узнаете:

  • кто был первым секс-символом модерна
  • кто такие фармацевты и при чём тут собаки
  • как Вячеслав Иванов ещё раз женился на своей жене после её смерти
  • про кого Николай Гумилёв сказал, что он вторично распял Христа своей поэмой
  • что такое мистический анархизм и почему была арестована мать Максимилиана Волошина
  • из-за публичного чтения какого антивоенного произведения был закрыт культовый «Подвал» в 1915 году

Наш маршрут пролегает по Литейной части Петербурга:

  • начнём с Таврического парка и символа петербургского Серебряного века — «Башни» Вячеслава Иванова, что на обложке этой экскурсии
  • пройдём по улицам поэтов, увидим доходные дома, где жили Маяковский, Кузмин, Есенин, Лиля и Осип Брик, и один из самых литературных домов Петербурга — дом Мурузи, в котором устроили свой салон Мережковский с Гиппиус
  • зайдём во двор Фонтанного дома Анны Ахматовой, посмотрев ей в глаза
  • закончим прогулку, пройдя через Итальянскую улицу и площадь Искусств, у культового подвала с артистическим кабаре

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на посетителей от 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Таврический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
20 авг 2024
Для любителей литературы и писателей серебряного века-будет очень интересно! Если у человека будет background в теме, тогда ещё интереснее 😊 Мы проходили дом Ахматовой, Маяковского. Рассказчик очень много знает, очень добрый и отзывчивый
Для любителей литературы и писателей серебряного века-будет очень интересно! Если у человека будет background в теме,Для любителей литературы и писателей серебряного века-будет очень интересно! Если у человека будет background в теме,

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