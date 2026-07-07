На эту выставку нужно идти за яркими эмоциями и ощущением причастности к возвышенному. Мы полюбуемся роскошными парадными портретами, которые прославили Константина. И будем разглядывать небольшие работы Владимира, который с удивительной теплотой изображал жизнь обычных людей. Проследим творческий путь обоих мастеров и сравним их художественный язык.

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Описание экскурсии

На выставке к 180-летию Владимира Маковского представлено 168 произведений из коллекций более 30 государственных музеев и частных собраний: Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Нижегородского художественного музея и других. Отдельное событие — 9 полотен из Государственного музея искусств Узбекистана, которые впервые экспонируются в России.

Константин Маковский

Мы рассмотрим знаменитые исторические композиции и парадные портреты. Поговорим о любви художника к русскому стилю и национальным нарядам.

Владимир Маковский

Вы увидите работы мастера, который умел замечать драму и поэзию повседневной жизни. Его жанровые картины с теплотой и юмором рассказывают о людях, их характерах, переживаниях и судьбах.

«Суд Париса»

Одним из главных произведений выставки стало масштабное полотно Константина Маковского из собрания Музея Фаберже. Мы поговорим о сюжете, художественных особенностях и месте этой картины в творчестве мастера.

Организационные детали