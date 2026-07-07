Увидеть лучшие работы двух выдающихся художников и понять, как по-разному они говорили о красоте
На эту выставку нужно идти за яркими эмоциями и ощущением причастности к возвышенному. Мы полюбуемся роскошными парадными портретами, которые прославили Константина.
И будем разглядывать небольшие работы Владимира, который с удивительной теплотой изображал жизнь обычных людей. Проследим творческий путь обоих мастеров и сравним их художественный язык.
Описание экскурсии
На выставке к 180-летию Владимира Маковского представлено 168 произведений из коллекций более 30 государственных музеев и частных собраний: Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Нижегородского художественного музея и других. Отдельное событие — 9 полотен из Государственного музея искусств Узбекистана, которые впервые экспонируются в России.
Константин Маковский
Мы рассмотрим знаменитые исторические композиции и парадные портреты. Поговорим о любви художника к русскому стилю и национальным нарядам.
Владимир Маковский
Вы увидите работы мастера, который умел замечать драму и поэзию повседневной жизни. Его жанровые картины с теплотой и юмором рассказывают о людях, их характерах, переживаниях и судьбах.
«Суд Париса»
Одним из главных произведений выставки стало масштабное полотно Константина Маковского из собрания Музея Фаберже. Мы поговорим о сюжете, художественных особенностях и месте этой картины в творчестве мастера.
Организационные детали
Выставка проходит в Музее Фаберже с 3 июня по 13 сентября 2026 года
Дополнительно оплачиваются билеты на выставку — 1200 ₽ с чел., без льгот
Самостоятельно приобретать билеты не нужно — гид заранее выкупит их для вас по договорённости с музеем
С вами будет гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 3253 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
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