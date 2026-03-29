Мы встретимся в корпусе Бенуа, чтобы понять русскую живопись 20 века. Рассмотрим картины Серова, Малевича, Филонова, Кандинского и других мастеров.
Разберёмся, почему художники ушли от реализма к импрессионизму, модернизму и футуризму, которые были непривычны и непонятны зрителям. Поговорим о горячих фактах и животрепещущих вопросах, что волнуют нас сегодня.
Разберёмся, почему художники ушли от реализма к импрессионизму, модернизму и футуризму, которые были непривычны и непонятны зрителям. Поговорим о горячих фактах и животрепещущих вопросах, что волнуют нас сегодня.
Описание экскурсии
Вы увидите картины:
- русских импрессионистов — Серова и Борисова-Мусатова.
- футуристов — Малевича, Гончаровой и Ларионова.
- представителей соцарта — Коржева и Сундукова.
- многогранного Врубеля и многих других художников.
И узнаете:
- как закончилась эпоха академической живописи.
- почему футуризм считается последней точкой в изобразительном искусстве.
- как обстоят дела с авангардом за пределами России.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты в музей: взрослый — 600 ₽, детский — 400 ₽.
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести для большего количества. Доплата за каждого последующего — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
замечательно. по делу, без «воды» и «бла бла». очень рекомендую! 14летней внучке тоже понравилось (а юным сложно угодить, когда речь об академическом искусстве). Екатерине спасибо большое!
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