Имя Ивана Ивановича Шишкина давно стало символом русских пейзажей. На выставке вы увидите знаменитые работы художника. Узнаете о его уникальной технике и глубоком понимании законов природы.
Экскурсия подойдёт и ценителям живописи, и тем, кто пока знаком с Шишкиным только по конфетам «Мишка косолапый».
Описание билета
- Вы увидите более 150 работ художника.
- Изучите его самую масштабную картину «Корабельная роща» и поймёте, почему её называют творческим завещанием мастера.
- Рассмотрите знаменитых мишек с картины «Утро в сосновом лесу». Узнаете, кто ещё работал над ней и какой слоган про косолапых придумал Владимир Маяковский.
- Услышите о жизни и творчестве художника, а ещё о трагических событиях, из-за которых он получил прозвище «Синяя борода».
- Выясните, какая царствующая особа была в восторге от работ Шишкина.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость экскурсии. Перед бронированием уточняйте в переписке наличие билетов на желаемую дату и время.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа Русского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
2800 ₽ за человека