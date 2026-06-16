На экскурсии мы будем не просто рассматривать картины, а искать ответы на вопрос, как одна семья и одна эпоха сформировали два непохожих взгляда на человека, красоту и окружающий мир. Поговорим простым языком о сложных вещах.
Сравним судьбы художников, отыщем любопытные детали и вместе разберёмся, почему работы братьев Маковских остаются актуальными спустя полтора века.
Сравним судьбы художников, отыщем любопытные детали и вместе разберёмся, почему работы братьев Маковских остаются актуальными спустя полтора века.
Описание экскурсии
- Работы Константина Маковского — поговорим о художнике, которого современники называли певцом красоты. Рассмотрим его исторические полотна, парадные портреты и произведения, вдохновлённые русской стариной.
- Работы Владимира Маковского — узнаем, почему он стал одним из самых известных мастеров бытового жанра. На его картинах оживают сцены повседневной жизни, характеры и судьбы людей второй половины XIX века.
- Семья Маковских — выясним, какую роль сыграл дом Маковских в культурной жизни Москвы и почему почти все дети в семье посвятили себя искусству.
- Россия XIX века глазами художников — через картины поговорим о жизни дворянства, купечества, городской среды и простого народа, а также о тех переменах, которые переживала страна в эпоху реформ.
- Художественный диалог двух братьев — сравним произведения Константина и Владимира Маковских и увидим, насколько по-разному они воспринимали человека, общество и назначение искусства.
Темы
- Узнаем, какую роль сыграли Константин и Владимир Маковские в развитии русского искусства и почему их творчество до сих пор вызывает интерес у зрителей и исследователей.
- Поговорим о том, почему братья, выросшие в одном доме и получившие схожее образование, стали художниками с совершенно разным взглядом на мир.
- Будем сравнивать произведения двух братьев, искать сходства и различия в их творчестве и разбираться, почему выставка получила название «Любовь земная и любовь небесная».
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на выставку – 1300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксения, и уже два года я работаю экскурсоводом. Провела больше 2000 экскурсий, пишу свои авторские маршруты и просто обожаю Санкт-Петербург! Закончила курсы экскурсовода, имею два образования — искусствовед и музыковед, так что со мной точно найдётся, что обсудить:)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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